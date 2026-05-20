Esta es la nueva exposición fotográfica ubicada en la estación de ADIF en Alicante

La estación de ADIF de Alicante acoge la exposición fotográfica La caracterización del personaje cinematográfico, una muestra que acerca al público el proceso de construcción de personajes cinematográficos a través del vestuario, el maquillaje y la peluquería. La exposición está organizada por la Universidad de Alicante (UA) a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Alicante.

Victor Palermo en Cel Meu Infern Teu / jorge fuembuena

Al acto han asistido el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva; Pablo Vizcaíno, coordinador académico de comunicación y relaciones institucionales de la facultad de Económicas; Remedios Navarro, del MUA; Enric Mira, profesor del Máster en Comunicación e Industrias Creativas (Comincrea)de la UA; Juan Andrés Sánchez Jordán, jefe de Estaciones del Ámbito de Alicante, y alumnos de Comincrea.

Las películas de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Alicante sirven de punto de partida para mostrar, a través de una serie de fotografías fijas, el proceso de construcción de los personajes cinematográficos. La exposición ofrece una mirada cercana al trabajo creativo y técnico de los oficios de maquillaje, vestuario y peluquería, a menudo invisibilizados, pero fundamentales para hacer posible la ficción cinematográfica.

Las fotografías documentan ese proceso de transformación: el momento en que el actor o la actriz se convierte en personaje, en que la ropa deja de ser indumentaria para convertirse en signo de identidad y en que el rostro adquiere carácter antes de pronunciar una sola palabra.

Los largometrajes representados son: Un hombre de verdad, ópera prima de Liteo Pedregal; Mi cielo, tu infierno, del director Alberto Evangelio; Absolute Love dirigido por Carlo Avventi; A la cara, del ganador de un Goya, el alicantino Javier Marco; Rabioso de Luis María Ferrández; Que vienen los perros, ópera prima de Iván Sánchez y David Tembleque y Cowgirl, codirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

Fragmento de la película La Rabiosa / INFORMACIÓN

“Este es el segundo año que colaboramos con la Universidad de Alicante y lo hacemos a través de esta exposición sobre el arte de la caracterización. Una oportunidad para conocer desde dentro las películas que compiten en el festival y poner en valor ese trabajo invisible que desarrollan grandes profesionales detrás de las cámaras”, ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Alicante. Por su parte, Enric Mira, profesor de Comincrea ha destacado que esta exposición se enmarca “bajo el paraguas de Giroscopia, marca propia que da cauce a una serie de actividades relacionadas con el cine, en colaboración entre los estudiantes y el Festival de Cine de la Ciudad de Alicante”.

“En el máster trabajamos la caracterización”, ha continuado Mira, “y lo hacemos para poner en valor oficios habitualmente poco vistos, poco reconocidos que son imprescindibles y que son una garantía del resultado, del éxito de una producción cinematográfica y de la magia de una película”.

Juan Andrés Sánchez Jordán, jefe de Estaciones del Ámbito de Alicante y alumnos de Comincrea ha destacado que estas actividades se enmarcan dentro del programa Estación Abierta de responsabilidad social de ADIF. “Buscamos integrar la estación en la vida de la ciudad y ofrecer al viajero actividades mientras espera a partir”, ha destacado Sánchez Jordán.

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El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, City and Beach a través de Film Office, el Institut Valencià de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras.