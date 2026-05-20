El Spring Festival de Alicante afronta su "año de consolidación" en busca del récord de entradas vendidas

El Spring Festival de Alicante se prepara para afrontar su "año de consolidación". Tras cinco ediciones celebradas en el Multiespacio Rabasa, el CEO del festival, José Piñero, ha definido así una cita que aspira a superar las 23.000 personas diarias y que, incluso, "podría alcanzar las 24.000 durante la jornada del sábado". Producciones Baltimore ha desgranado este miércoles todas las novedades del evento en el local Zagálico de Alicante de cara a una edición que espera contar con una buena previsión climatológica y con una gran venta de entradas.

El festival regresará a Alicante los días 29 y 30 de mayo para consolidarse como uno de los grandes motores culturales y turísticos de la ciudad. El cartel contará con bandas como Love of Lesbian, en una de las últimas fechas de su gira de despedida, y con los británicos Temples, principal apuesta internacional de esta edición. Junto a ellos actuarán otras formaciones nacionales de gran repercusión, como Carolina Durante, Siloé, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana o Ultraligera.

Love of Lesbian estarán presentes en Alicante en su gira despedida / INFORMACIÓN

"El ritmo de venta está siendo muy positivo y nos sorprende que este año el público esté apostando especialmente por el abono de dos días", ha señalado Piñero. Según ha explicado, ya se han vendido cerca de 19.000 abonos y se prevé alcanzar cifras récord durante el fin de semana. Además, y según un estudio de impacto elaborado por la empresa alicantina, se estima que el gasto medio por persona ascenderá a 125 euros, sin incluir alojamiento, y que la ciudad registrará un impacto económico cercano a los 12 millones de euros. En estos momento, el 62% de las entradas vendidas van destinadas a público femenino.

En cuanto a la capacidad de dinamización turística del evento, la organización ha compartido datos sobre la procedencia de los asistentes. Alicante concentra el mayor volumen de público, mientras que Madrid se sitúa como la segunda provincia con más presencia. Le siguen, por cercanía, Valencia, Murcia y Albacete. Respecto al perfil de edad, Producciones Baltimore ha indicado que la mayoría de asistentes tiene entre 30 y 45 años, aunque recuerdan que "nadie es tan joven ni tan mayor como para no venir al Spring".

Cartel oficial del Spring Festival 2026 por días / INFORMACIÓN

Ocupación hotelera

Uno de los aspectos en los que más se ha incidido durante el encuentro con los medios ha sido la ocupación hotelera y de apartamentos turísticos, que ya supera el 96%, según la plataforma Booking, especialmente en las zonas próximas al centro y a las playas. Además, la organización prevé que ese porcentaje continúe creciendo en los próximos días. También destacan que una parte importante del público aprovecha el festival para prolongar varios días su estancia en la ciudad.

Para facilitar los desplazamientos, la organización volverá a habilitar autobuses lanzadera gratuitos que conectarán el recinto con el centro de Alicante y Sant Joan. Además, según ha explicado Piñero, "se ha solicitado la ampliación del horario del TRAM de Alicante, de las 2 a las 4 de la madrugada, para favorecer el desplazamiento de los asistentes". Por el momento, continúan a la espera de respuesta, aunque el responsable del festival ha puesto como ejemplo la colaboración que ya se desarrolla en Valencia para este tipo de macroeventos.

Estas son las mejores imágenes del último día del Spring Festival 2025 / Jose Navarro

Asimismo, en materia de movilidad, el Spring Festival reforzará la organización de accesos con nuevas modalidades de aparcamiento vigilado y controlado "para mejorar la experiencia del público, optimizar la circulación en el entorno del recinto y garantizar una gestión más eficiente durante los días del festival". En este sentido, también se han mantenido reuniones con la Policía para preparar un plan de tráfico, ya presentado al Ayuntamiento, con el objetivo de prevenir posibles incidencias durante el evento.

Búsqueda de un modelo responsable y sostenible

Desde hace varias ediciones, el festival apuesta por consolidar un modelo de evento responsable y sostenible. En esta ocasión, la organización ha alcanzado un acuerdo para incorporar un sistema de saneamiento al vacío ideado por John Privy, que permitirá eliminar los baños químicos convencionales del recinto. Con ello se busca reducir el impacto ambiental, mejorar la experiencia del público y optimizar el consumo de agua durante ambas jornadas.

Además, el festival trabaja bajo los estándares de sostenibilidad de Eventsost, desarrollando medidas específicas relacionadas con la gestión de residuos, la reducción de plásticos, la movilidad y la eficiencia operativa. En cuanto a la acústica, Acre Ambiental será la empresa encargada de controlar el sonido mediante diversos sistemas delay implementados en el recinto, con el objetivo de minimizar cualquier impacto en los alrededores y favorecer el descanso de los vecinos.

Uno de los pilares de cualquier evento de estas características es la colaboración empresarial. En este caso, el festival ha renovado por segundo año consecutivo su acuerdo con Estrella de Levante, que volverá a encargarse de la provisión cervecera dentro del recinto. “Con Baltimore hemos encontrado un compañero de viaje espectacular”, ha señalado Yayo Delgado, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante.

Las entradas para los interesados en acudir al Spring Festival este año, que se realiza el 29 y 30 de mayo en el Multiespacio Rabasa de Alicante, están disponibles en la página web del festival (springalicante.es). Actualmente están a la venta tanto los abonos generales como los premium, que incluyen el acceso a una zona VIP con plataforma elevada a doble altura para poder disfrutar de los conciertos. También están a la venta los abonos de día para todos aquellos que solo puedan acudir a una de las dos jornadas del festival.