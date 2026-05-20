El talento alicantino de Baby Loud regresa a los escenarios: aquí arrancará su carrera en solitario

El cantante alicantino Baby Loud da el salto definitivo a los escenarios de la capital y lo hará por primera vez en solitario. Tras el gran éxito junto a su hermano Funzo, el cantante sigue proyectando con fuerza su talento hacia los escaparates nacionales. El esperado reencuentro con su público tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio en la Sala Mon de Madrid, un espacio perfecto para trasladar a los seguidores la esencia del artista.

La última vez que el alicantino subió a un escenario como parte de Funzo y Baby Loud fue en un multitudinario concierto en el Wizink Center de Madrid en 2024. Este espectáculo puso el broche de oro a la exitosa carrera del duo. Durante su carrera consiguieron grandes logros como sus dos exitosos sold out en la plaza de toros de Alicante. Desde ese momento, Baby Loud ha estado cocinando a fuego lento su nueva identidad como artista en solitario. "Tengo muchas ganas de reencontrarme con el público", asegura el cantante.

Funzo & Baby Loud desatan la locura en la Plaza de Toros de Alicante en su último concierto juntos / Rafa Arjones/Carlos Arjones

Tras liderar uno de los proyectos colectivos más importantes del pop urbano nacional y pisar los festivales más grandes del país, dar el paso hacia un formato individual en la capital de España representa la prueba de fuego definitiva para consolidar su propuesta. Ahora, los focos apuntan a Baby Loud, quien asegura estar formando parte de todo el porceso de producción. "Quiero sentir mio el concierto, me estoy ocupando yo mismo de organizar todo, incluso los visuales", explica el artista.

Un nuevo concepto

El último lanzamiento de Baby Loud ha sido La música del futuro, una nueva versión "Deluxe" del EP lanzado originalmente en octubre de 2025. Este trabajo del artista es una carta de presentación perfecta que describe la nueva cara del cantante y no solo amplía la duración del EP original, sino que consolida la apuesta del alicantino por una producción más madura y experimental. "El concepto del concierto es la música del futuro pero también la del pasado, cantaré canciones que no he tocado nunca, como la primera canción que hice con mi hermano", desvela Baby Loud.

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Prime concierto de Baby Loud en solitario / INFORMACIÓN

Las entradas para la cita del próximo 20 de junio estarán disponibles en los próximos días a través de las plataformas de venta oficiales del artista. Con este concierto, Alicante vuelve a colocar a uno de sus nombres de referencia en el epicentro de la escena musical nacional, en una noche que promete certificar el inicio de su carrera en solitario.