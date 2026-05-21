Apunta este plan: Orihuela celebra los Murales de San Isidro con arte, música y actividades para toda la familia
La programación tendrá lugar este fin de semana, del 22 al 24 de mayo, con tren turístico, mercadillo de artesanía, conciertos, rutas teatralizadas y talleres inspirados en Miguel Hernández
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, dirigida por Anabel García, presenta la programación de “Murales de San Isidro 2026”, una cita cultural que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en el barrio de San Isidro y que reunirá pintura mural, música en directo, rutas teatralizadas, talleres infantiles, pasacalles, hinchables, tren turístico y actividades de convivencia. La inauguración del evento se realizará el viernes 22 de mayo a las 11:30 h en el mural del Guernica, en el barrio de San Isidro.
El evento pone en valor uno de los espacios culturales más singulares de Orihuela: los murales del barrio de San Isidro, vinculados históricamente al homenaje a Miguel Hernández y convertidos en un referente artístico, social y participativo de la ciudad. Durante todo el fin de semana, el entorno de los murales se transformará en un punto de encuentro para vecinos, visitantes, artistas y familias.
La concejala de Cultura, Anabel García, ha destacado que “Murales de San Isidro es mucho más que una programación musical; es una celebración de nuestra identidad cultural, de la memoria de Miguel Hernández y del papel del arte en la calle como herramienta de participación y convivencia”. García ha subrayado además que “desde la Concejalía de Cultura seguimos apostando por propuestas abiertas, cercanas y pensadas para todos los públicos, que dinamizan nuestros barrios y acercan la cultura a la ciudadanía”.
La programación comenzará el viernes 22 de mayo, con la inauguración a las 11:30 h y la puesta en marcha del tren turístico, que funcionará de 18:00 a 23:00 horas con recorrido entre la Plaza de la Soledad, Calle Calderón de la Barca, Ayuntamiento y los Murales de San Isidro. Esa misma noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el concierto de El Duende Callejero, que abrirá el apartado musical del evento.
El sábado 23 de mayo será una de las jornadas centrales de la programación. El tren turístico funcionará de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas, facilitando el acceso al barrio y el recorrido por los principales puntos del entorno mural. Durante la mañana y la tarde se desarrollarán talleres infantiles dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años, con actividades de manualidades y pintacaras inspiradas en Miguel Hernández y en los Murales de San Isidro. Los talleres se celebrarán de 11:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas.
También el sábado, a las 12:30 horas, se celebrará una ruta teatralizada por los lugares más emblemáticos de los murales, con actores caracterizados, música de acompañamiento y explicaciones históricas y artísticas sobre el barrio, el muralismo y la figura de Miguel Hernández. Por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, un pasacalles recorrerá el barrio con dos grupos de músicos que amenizarán las calles de San Isidro.
La jornada del sábado incluirá además actividades infantiles con hinchables en el entorno de los murales y el tradicional ambiente festivo del barrio. A partir de las 19:00 horas, la música volverá a ser protagonista con los conciertos de Los Trompas de Elefante, Las Hienas y Glaziar.
El domingo 24 de mayo, la programación continuará en horario familiar. El tren turístico funcionará de 10:00 a 14:00 horas, mientras que los talleres infantiles se desarrollarán de 11:00 a 13:00 horas, con propuestas de manualidades temáticas sobre Miguel Hernández y los Murales de San Isidro. A las 12:00 horas, el grupo Instinto Primate pondrá el broche musical al fin de semana, y a las 12:30 horas se celebrará una nueva ruta teatralizada por el entorno mural. Además el domingo de 10:00 a 14:00 se montará el mercadillo de artesanía Mercadearte.
El programa se completa con la disposición de materiales para los artistas participantes, apoyo técnico, iluminación, puntos de luz, producción de conciertos y medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo de las actividades.
Desde la Concejalía de Cultura se invita a toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición de Murales de San Isidro, una programación que combina arte urbano, memoria hernandiana, música, ocio familiar y dinamización cultural en uno de los barrios con mayor identidad artística de Orihuela.
Programación
Viernes 22 de mayo
11:30 h. Inauguración de los Murales de San Isidro
18:00 a 23:00 h. Tren turístico
22:00 h. Concierto de El Duende Callejero
Sábado 23 de mayo
10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 23:00 h. Tren turístico
11:30 a 13:30 h. Talleres infantiles
12:30 h. Ruta teatralizada por los murales
17:30 a 19:30 h. Talleres infantiles
18:00 a 20:00 h. Pasacalles por el barrio de San Isidro
19:00 h. Conciertos de Los Trompas de Elefante, Las Hienas y Glaziar
Durante la jornada: hinchables y actividades familiares
Domingo 24 de mayo
10:00 a 14:00 h. Tren turístico
11:00 a 13:00 h. Talleres infantiles
12:00 h. Concierto de Instinto Primate
12:30 h. Ruta teatralizada por los murales
Durante la jornada: hinchables y actividades familiares
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