Apunta este plan: Orihuela celebra los Murales de San Isidro con arte, música y actividades para toda la familia

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, dirigida por Anabel García, presenta la programación de “Murales de San Isidro 2026”, una cita cultural que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo en el barrio de San Isidro y que reunirá pintura mural, música en directo, rutas teatralizadas, talleres infantiles, pasacalles, hinchables, tren turístico y actividades de convivencia. La inauguración del evento se realizará el viernes 22 de mayo a las 11:30 h en el mural del Guernica, en el barrio de San Isidro.

El evento pone en valor uno de los espacios culturales más singulares de Orihuela: los murales del barrio de San Isidro, vinculados históricamente al homenaje a Miguel Hernández y convertidos en un referente artístico, social y participativo de la ciudad. Durante todo el fin de semana, el entorno de los murales se transformará en un punto de encuentro para vecinos, visitantes, artistas y familias.

La programación incluye conciertos, talleres infantiles, rutas teatralizadas, tren turístico y mercadillo de artesanía. / INFORMACIÓN

La concejala de Cultura, Anabel García, ha destacado que “Murales de San Isidro es mucho más que una programación musical; es una celebración de nuestra identidad cultural, de la memoria de Miguel Hernández y del papel del arte en la calle como herramienta de participación y convivencia”. García ha subrayado además que “desde la Concejalía de Cultura seguimos apostando por propuestas abiertas, cercanas y pensadas para todos los públicos, que dinamizan nuestros barrios y acercan la cultura a la ciudadanía”.

La programación comenzará el viernes 22 de mayo, con la inauguración a las 11:30 h y la puesta en marcha del tren turístico, que funcionará de 18:00 a 23:00 horas con recorrido entre la Plaza de la Soledad, Calle Calderón de la Barca, Ayuntamiento y los Murales de San Isidro. Esa misma noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el concierto de El Duende Callejero, que abrirá el apartado musical del evento.

El sábado 23 de mayo será una de las jornadas centrales de la programación. El tren turístico funcionará de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 23:00 horas, facilitando el acceso al barrio y el recorrido por los principales puntos del entorno mural. Durante la mañana y la tarde se desarrollarán talleres infantiles dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años, con actividades de manualidades y pintacaras inspiradas en Miguel Hernández y en los Murales de San Isidro. Los talleres se celebrarán de 11:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

También el sábado, a las 12:30 horas, se celebrará una ruta teatralizada por los lugares más emblemáticos de los murales, con actores caracterizados, música de acompañamiento y explicaciones históricas y artísticas sobre el barrio, el muralismo y la figura de Miguel Hernández. Por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, un pasacalles recorrerá el barrio con dos grupos de músicos que amenizarán las calles de San Isidro.

La jornada del sábado incluirá además actividades infantiles con hinchables en el entorno de los murales y el tradicional ambiente festivo del barrio. A partir de las 19:00 horas, la música volverá a ser protagonista con los conciertos de Los Trompas de Elefante, Las Hienas y Glaziar.

La cita cultural reforzará el papel de los murales como referente artístico, social y participativo de Orihuela. / INFORMACIÓN

El domingo 24 de mayo, la programación continuará en horario familiar. El tren turístico funcionará de 10:00 a 14:00 horas, mientras que los talleres infantiles se desarrollarán de 11:00 a 13:00 horas, con propuestas de manualidades temáticas sobre Miguel Hernández y los Murales de San Isidro. A las 12:00 horas, el grupo Instinto Primate pondrá el broche musical al fin de semana, y a las 12:30 horas se celebrará una nueva ruta teatralizada por el entorno mural. Además el domingo de 10:00 a 14:00 se montará el mercadillo de artesanía Mercadearte.

El programa se completa con la disposición de materiales para los artistas participantes, apoyo técnico, iluminación, puntos de luz, producción de conciertos y medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo de las actividades.

Desde la Concejalía de Cultura se invita a toda la ciudadanía a participar en esta nueva edición de Murales de San Isidro, una programación que combina arte urbano, memoria hernandiana, música, ocio familiar y dinamización cultural en uno de los barrios con mayor identidad artística de Orihuela.

San Isidro se prepara para vivir tres días de arte, música y ocio familiar en torno a sus murales. / INFORMACIÓN

Programación

Viernes 22 de mayo

11:30 h. Inauguración de los Murales de San Isidro

18:00 a 23:00 h. Tren turístico

22:00 h. Concierto de El Duende Callejero

Sábado 23 de mayo

10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 23:00 h. Tren turístico

11:30 a 13:30 h. Talleres infantiles

12:30 h. Ruta teatralizada por los murales

17:30 a 19:30 h. Talleres infantiles

18:00 a 20:00 h. Pasacalles por el barrio de San Isidro

19:00 h. Conciertos de Los Trompas de Elefante, Las Hienas y Glaziar

Durante la jornada: hinchables y actividades familiares

Domingo 24 de mayo

10:00 a 14:00 h. Tren turístico

11:00 a 13:00 h. Talleres infantiles

12:00 h. Concierto de Instinto Primate

12:30 h. Ruta teatralizada por los murales

Durante la jornada: hinchables y actividades familiares