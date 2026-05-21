El Ateneo de Alicante celebra su Gala de la Cultura en el Teatro Principal con una veintena de premios

Una noche dedicada a la cultura y la sociedad alicantina. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante celebró este miércoles la vigesimoquinta edición de su Gala de la Cultura, una cita que reconoce a personalidades y entidades vinculadas al mundo de la investigación, las artes y la vida social. La institución, presidida por Maribel Berná, distingue así de forma honorífica a quienes contribuyen, con su actividad, a enriquecer el panorama cultural, científico y social de Alicante.

En total, en esta edición se entregaron tres medallas de honor, siete medallas por ámbitos de actividad y diez placas honoríficas. La gala, celebrada en el Teatro Principal de Alicante, arrancó con una apertura sinfónica antes de dar paso a la entrega de galardones.

Las medallas de honor recayeron en Marcela Fernández Losada, por impulsar el reconocimiento y las oportunidades de la mujer, especialmente en el ámbito laboral; María López Iglesias, por sus treinta años al frente de la Fundación Alió promoviendo artistas dentro y fuera de España; y Rosalía Mayor, por su larga trayectoria periodística y su compromiso con la difusión de la cultura.

En cuanto al resto de medallas, Jorge Soler, director del Mubag, recibió la distinción de Bellas Artes por su labor de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural y artístico de Alicante. Por su parte, Jorge Mataix Solera, catedrático de Edafología de la UMH y destacado investigador en suelos afectados por incendios forestales, obtuvo el premio Botánico Cavanilles.

Otros reconocimientos fueron para la catedrática de Microbiología de la UA Josefa Antón Botella, galardonada con la distinción Doctor Balmis por su trayectoria investigadora y docente en ecología microbiana; y para la cantautora Inma Serrano, premiada con la medalla Óscar Esplá por sus más de tres décadas de trayectoria musical y su labor de difusión cultural y compromiso solidario.

Toni Cabot recibe la distinción del Ateneo de manos de Rafa Arjones en el Teatro Principal / Borja López

También recibieron distinciones Antonio Arroyo Sebastián, catedrático de Cirugía de la UMH, reconocido con la medalla Quijano por convertirse en un referente nacional e internacional en su especialidad; y Felipe Sanchís Berná, investigador especializado en el patrimonio cultural y festivo de Alicante, distinguido con la medalla Vicente Ramos.

Uno de los galardones más destacados de la noche, el correspondiente a medios de comunicación, fue para el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, reconocido por su compromiso con la innovación y con un periodismo ejercido con rigor y responsabilidad. La distinción le fue entregada por el fotógrafo Rafa Arjones, invirtiendo así la imagen protagonizada por ambos en la pasada edición de la Gala de la Cultura.

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Por su parte, las placas honoríficas fueron para el indumentarista festero Rubén Hernández, la familia Riquelme por sus más de 50 años de tradición gastronómica, el Ayuntamiento de Albatera, la Copa San Pedro de fútbol, el Cine La Esperanza de San Vicente del Raspeig, 12 TV, el colegio San Antonio de Padua (Franciscanos), las Fiestas Patronales de Villafranqueza y el tercer Festival de Grandes Compositores - Turandot de Puccini.