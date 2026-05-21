Carlos Balsalobre protagoniza el último número de la revista fotográfica fundada por él

Carlos Balsalobre nunca hubiese aceptado ser el artista invitado de RGB Magazine, la revista de fotografía que fundó junto a David Santacruz en 2019 que ha contribuido a divulgar la obra de cerca de 200 fotógrafos y fotógrafas de la provincia de Alicante. Lo dice el que fuera su socio en esta aventura, que ha decidido concluir su edición con un homenaje a la figura de Balsalobre y a su obra y así cerrar el círculo que él mismo abrió hace siete años. El último número se presenta este viernes, 22 de mayo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Balsalobre será el noveno fotógrafo invitado de RGB Magazine tras haber animado él mismo a participar en sus páginas a Carlos Serrano, Mercedes Fittipaldi, Rafa Arjones, Alicia Lamarca, Paco Valverde, Inés Villeparisis, Xavier Mollà y Pepa Marhuenda.

Balsalobre y Santacruz, en una imagen de archivo / Dabrowski

"Aunque él nunca hubiese querido ser el autor invitado, hemos querido hacerlo así. Muchos hemos sido alumnos suyos, lo conocemos como divulgador, profesor, amigo, y era una manera de que aparecieran fotografías de su trayectoria más joven y más desconocida, que nos ha proporcionado su familia", explica Santacruz, tras añadir que de Carlos Balsalobre se conoce más su etapa abstracta o la de los murales en la pared y estas corresponden a su primera etapa como fotógrafo, "donde practica una fotografía más experimental, trabaja más con personas, con figuras, y sus fotos son menos minimalistas".

En este último ejemplar se dedican siete páginas a la obra de Balsalobre, frente a las tres habituales, y el resto de páginas -68 en total- se completan con imágenes de más de cuarenta fotógrafos y fotógrafas que exhiben sus obras inspiradas en él o incluyéndole a él. El ejemplar, que siempre gira alrededor de una idea, lleva en esta ocasión acuñada la palabra Imperial, una de las favoritas del fotógrafo, que siempre pronunciaba para engrandecer algo.

La obra "Herencia imperial" de VickyG / VickyG

"Era la palabra de Carlos, siempre la utilizaba para calificar cualquier cosa que le emocionaba, que le sorprendía, que le maravillaba... La decía en serio y en broma. Era un friki de La Guerra de las Galaxias y lo de imperial le definía, así que la hemos utilizado de excusa para fotografiar pensando en él", señala Santacruz.

De ahí que algunas de las imágenes que ilustran este número especial contemplen guiños a la película de George Lucas, mientras otros han apostado por fotografiarle a él o a su forma de mirar tras la cámara. Todos reconocerán a Balsalobre en estas fotografías, que llegan prologadas por un artículo de David Santacruz y otro del crítico de arte José Luis Martínez Meseguer, responsable de la presentación este viernes del último ejemplar.

La obra "Imperial Wallscapes" de Rosella / Rosella

Los profesionales que participan en el número Imperial son: Carlos Serrano, Peter Vicent, Silvia Cánovas, José Carlos Bernabeu, VickyG, ROSELLA, Susan Schuhle, David Santacruz, Xavier Molla, Alfred Llópez, Macu Caruana, Pablo Ruiz Carretero, Carlos Javier Pérez, Miguel Crespo, Elena González, Ana Casanova, Samanta Aretino, UBERlab, Pepe Rocamora, Javier Miralles, Ymma García, Nelida Saiz, Víctor Moreno, Blas Carrión Guardiola, Fernando Mateo, Julio Martínez, Paco Valverde, Chuss, Antonio Espinosa Puig, AnaMart, Dani Pastor, Pepa Marhuenda, Noeliah Ruiz, Paco Giner Sánchez, Omar Marin, Cayetano Ferrández, Steve Xvida, Ines Villeparisis, Ángel Duque, Silvia Cánovas, Paolo Mascagni, Ángel Duque, Fernando Ramírez, Fernando Ramírez, Maiki García, Macu Caruana, DABROWSKI, Alberto Oliver, Andres Mallebrera, Dani Pastor, Teodoro Martínez.

"Es muy difícil destacar en algo a Carlos que no sea como persona. Era brutal como maestro y como artista ha sido uno de los mejores fotógrafos contemporáneos, pero como persona era excepcional", apunta su socio y amigo, que cree que la revista dice adiós con "un homenaje pecioso". Aunque Santacruz reconoce "RGB Magazine ha sido un elemento cultural importante de divulgación fotografía de autor, "no hay nadie que sustituya a Carlos , tampoco se ha ofecido nadie, y yo solo no puedo continuar".