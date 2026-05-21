Concierto exclusivo y gratuito en Alicante: la cantante Alba Cantos comienza su carrera en solitario

El género flamenco urbano tiene una nueva promesa. Alba Cantos, conocida anteriormente como vocalista de Los Ibiza, comienza su carrera en solitario este próximo sábado 23 de mayo en la sala El Jaleo. La artista presentará su nuevo EP titulado Al Filo, un proyecto donde conviven la raíz flamenca, los sonidos actuales y una estética muy marcada.

Alba Cantos comienza su carrera en solitario el próximo 23 de mayo / INFORMACIÓN

Originaria de la localidad albaceteña de Caudete, la relación con la música de Alba comenzó a fraguarse desde la infancia, lo que la llevó a formarse musicalmente en el conservatorio de Almansa. Gracias a ello, estrechó su relación con la música y poco a poco iría dejando paso al instrumento que más puertas le hará abrirá, su voz. No fue la música lo que trajo a la artista hasta Alicante, pues aunque también tiene que ver con la voz, fueron sus estudios de logofoniatría los que hicieron que Alba Cantos aterrizara en esta ciudad. En 2020 comenzó a formar parte de la agrupación musical conocida como Los Ibiza, con quienes lanzó su último tema de despedida Damas y Caballeros en 2025. Ahora, Alba Cantos comienza en solitario.

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Artistas como Daviles de Novelda, Omar Montes o Nyno Vargas comparten algo con Alba Cantos, la apuesta por el flamenco urbano como medio de expresión. Un género que combina el flamenco tradicional con los sonidos más actuales el panorama musical. La cita en El Jaleo supondrá una oportunidad exclusiva y accesible para todo el público alicantino para disfrutar de esta corriente musical, pues no solo podrán escuchar de forma gratuita por primera vez la totalidad de las canciones del disco antes de su lanzamiento oficial, sino que también entrará completamente en su universo artístico a través de una puesta en escena cuidada, una simbología muy presente y una energía visceral que define su identidad. Esta propuesta escénica destaca por una fuerte carga simbólica y energía que caracterizan la interpretación de la artista, sentando las bases de lo que será su sello de identidad en esta nueva etapa en solitario.