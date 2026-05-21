El dibujante Enrique gana un premio dotado con 2.500 euros al unir el mundo rural con la inteligencia artificial

¿Cómo podría encajar la inteligencia artificial en el mundo rural? El reconocido Premio de Humor Gráfico Lorenzo Goñi, que este año celebra su undécima edición, ha tomado esta pregunta como eje temático de las bases del certamen, convocado por el Ayuntamiento de Beas de Segura en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, que premia la mejor viñeta presentada. El fallo se dio a conocer el pasado martes y el galardón principal recayó en el artista y dibujante alicantino Enrique Pérez Penedo, colaborador de INFORMACIÓN bajo la firma de Enrique.

Su obra, Alexa y el chorro, plantea una crítica a la creciente tendencia del ser humano a delegar tareas en la inteligencia artificial. La ilustración muestra a un hombre de campo orinando al aire libre mientras pide a la asistente virtual desarrollada por Amazon, Alexa, que termine por él. El segundo premio ha sido para el murciano Manuel Arriaga por su ilustración Móviles. Ambos recibirán 2.500 y 1.500 euros, respectivamente.

Viñeta "Alexa y el chorro" con la que Enrique ha recibido el premio de 2.500 euros / Enrique

El palmarés de esta edición se completa con el reconocimiento a José Miguel Sánchez Brenes por su obra Pastoreando por Beas, premio financiado por Aqualia y dotado con 1.000 euros. También ha sido distinguido César Ordóñez Mirón con el Premio Fernando García Garreta, igualmente dotado con 1.000 euros, por su dibujo Perro pastor. Además, el Premio Consuelo Gutiérrez Estévez, con una dotación de 300 euros, ha sido otorgado al artista Igepzio por Mañana es San Martín, mientras que el Premio Fundación Lorenzo Goñi, también valorado en 300 euros, ha recaído en Diego del Pozo Jiménez por su ilustración Toro de lidia.

El listado de reconocimientos se amplía con los accésits concedidos a Santiago Cornejo Landa, de Argentina, y a Moisés Ramírez Alonso por su obra Ordeñator. Asimismo, todos los trabajos presentados al certamen se expondrán en el Museo de Humor Fernando García Garreta, consolidando este espacio como un referente nacional del humor gráfico. Desde el Ayuntamiento de Beas de Segura destacan “la alta calidad de las obras presentadas” y la “consolidación de este certamen como una cita imprescindible dentro del ámbito del humor gráfico”.

Para el fallo del concurso, la organización contó con un jurado compuesto por representantes institucionales, profesionales del ámbito cultural y especialistas en humor gráfico, encargados de deliberar y acordar el cuadro de honor de esta undécima edición, cerrando un año más el palmarés de un certamen que continúa creciendo y ganando prestigio año tras año.