FIJAZZ 2026 vuelve a Alicante: flamenco y jazz se dan la mano “En compás de paz”
El festival reunirá en el ADDA a Las Migas, Zenet, Jorge Pardo, Carles Benavent, Niño Josele y David Pastor del 11 al 19 de julio
El festival FIJAZZ regresa en el verano de 2026 celebrando la unión natural entre el flamenco y el jazz en un espacio de encuentro entre la raíz y la improvisación, entre la emoción del cante y la libertad. Bajo el lema “En compás de paz”, el festival reunirá del 11 al 19 de julio a grandes nombres del flamenco jazz en la Sala de Cámara Ruperto Chapí de ADDA.
El festival reúne artistas que, desde lugares muy distintos, comparten una misma forma de entender la música: abierta, libre y profundamente emocional. El compás como ritmo, como encuentro y como lenguaje común da sentido a una edición que recorrerá distintas formas de sentir el flamenco jazz.
De Las Migas a Zenet, pasando por nombres esenciales como Jorge Pardo, Carles Benavent, Niño Josele o David Pastor… FIJAZZ propone un viaje musical lleno de personalidad, raíz y emoción, donde cada concierto ofrece una manera distinta de acercarse a ese diálogo único entre el flamenco y el jazz.
Sábado, 11 julio 2026
LAS MIGAS “Flamencas”
Marta Robles, guitarra y dirección
Alicia Grillo, guitarra
Paula Ramirez, voz
Laura Pacios, violín
Katherine Benitez, percusión
Oriol Riart, bajo/contrabajo
Tras conquistar escenarios en más de 50 países, Las Migas, cuatro veces nominadas y ganadoras del Latin Grammy en 2022 y 2025, vuelven con Flamencas, un vibrante regreso al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura que las ha consolidado como una de las propuestas más destacadas y reconocidas del flamenco contemporáneo a nivel internacional.
Con una evolución de su lenguaje: un homenaje a la pureza del flamenco, interpretado desde una mirada fresca, libre, contemporánea y empoderada. Cante, toque y compás conviven con arreglos cuidados y una sensibilidad moderna, además de unas poderosas letras donde el cuarteto intenta derrumbar estereotipos clásicos masculinos del flamenco con una propuesta en directo con un arrollador discurso visual desde una mirada libre, contemporánea y empoderada.
Domingo, 12 julio 2026
JORGE PARDO trío
Jorge Pardo, flauta y saxo
Melón Jiménez, guitarra
Bandolero, percusión
Mi Trío siempre formado por Reinas, Reyes y Ases del Flamenco/Jazz que conlleva el conocimiento de las esencias de la música en sí misma, como es el dominio rítmico, el placer de la improvisación, el saber y servir a la música en su conjunto, no solamente como individualidad, sino como colectividad también involucrando al público asistente, que no es un observador pasivo, sino se convierte a través de esta ceremonia, en cómplice de lo que en cada concierto pase…
Soleares, Seguiriyas, Tangos, Tarantos, Bulerías Y demás palos del flamenco son tratados con el respeto a la esencia y el más estricto conocimiento de las raíces flamencas, pero al mismo tiempo con la libertad, que todo artista debe tomarse para hacer ese mensaje suyo, propio, original y contemporáneo.
En definitiva, una experiencia "Flamencojazzistica" 100 %, aunque no apegada a los típicos tópicos.
Lunes, 13 julio 2026
MARCO MEZQUIDA “Táctil”
Marco Mezquida, piano y composiciones
Martin Meléndez, violonchelo
Aleix Tobias, batería y percusión
El pianista Marco Mezquida presenta Tàctil (2026) junto a su trío habitual, completado por Martín Meléndez (violonchelo) y Aleix Tobias (percusión). Tras años de trayectoria compartida, el grupo ha desarrollado un lenguaje propio basado en la escucha profunda y la interacción constante.
Su música fluye con naturalidad entre composición e improvisación, combinando lirismo, impulso rítmico y una gran riqueza tímbrica. En Tàctil, el trío explora la dimensión física del sonido —el gesto, la vibración, el contacto— como eje de una propuesta que resulta cercana y envolvente.
El resultado es un directo intenso y orgánico, en el que conviven momentos de delicadeza y de energía expansiva, invitando al oyente a una experiencia musical profundamente sensorial.
A través de esta propuesta, el trío reafirma una voz singular dentro de la escena europea actual, donde confluyen ecos del jazz, la música clásica y la tradición mediterránea, siempre al servicio de una expresión libre y profundamente comunicativa.
Martes, 14 julio 2026
BvR FLAMENCO BIG BAND "Flamenco-Jazz XL"
Bernard van Rossum, saxo tenor/soprano, composición y arreglos
María Marín, voz, palmas
Marina Paje, baile flamenco
Marc Lopez, guitarra flamenca
Sergio Martinez, percusión
Xavi Torres, piano
Miquel Alvarez, contrabajo, bajo eléctrico
Joan Terol, batería
Jasper van Damme, saxo alto, flauta
Josvi Muñoz, saxo barítono, clarinete bajo
Alvaro Artime, trompeta
Manu Pardo, trompeta
Pepe Zaragoza, trompeta
Gerard Piera, trombón
Victor Colomer, trombón
La fusión entre Flamenco y Jazz alcanza a través de esta Big Band una nueva dimensión. Liderada por el saxofonista Hispano-Holandés Bernard van Rossum y galardonada con el “Rogier van Otterloo Award 2022”, ha pasado por festivales como el North Sea Festival (NL), Jazz San Javier, y Makhanda Jazz (Sud Africa) entre otros.
En sus 3 discos publicados han colaborado con exponentes del Flamenco como Antonio Serrano, Carles Benavent, David de Jacoba y Rafael de Utrera.
Tras más de diez años de trayectoria, van Rossum regresa a FIJAZZ con su aclamada big band, reuniendo a algunas de las jóvenes figuras más destacadas del flamenco y el jazz actual, entre ellas la cantante María Marín, el virtuoso pianista Xavi Torres y la bailaora Karen Lugo.
“I heard some new territory that night..."
Kenny Werner
“His engaging compositions and arrangements are awash in perception and authenticity" All About Jazz
Miércoles, 15 julio 2026
DAVID PASTOR All Stars “Legacy of blue”
Feat. Adrian Cunningham
David Pastor, trompeta
Adrian Cunningham, saxo tenor
Gabriel Armargant, saxo alto
Francesc Capella, piano
Tom Warburton, contrabajo
Anton Jarl, batería
En Legacy of Blue, David Pastor reúne una formación All Stars excepcional para revisitar el universo sonoro que transformó para siempre la historia del jazz. Inspirado en el legado de Kind of Blue y en la visión revolucionaria de Miles Davis y John Coltrane, el proyecto propone un viaje por la elegancia modal, la profundidad lírica y la libertad expresiva que definieron una época irrepetible. Junto a Adrian Cunningham al saxo tenor, Gabriel Amargant al saxo alto, Francesc Capella al piano, Tom Warburton al contrabajo y Anton Jarl a la batería, David Pastor lidera un sexteto de primer nivel que expande el imaginario de Kind of Blue hacia otras obras maestras de Miles y Coltrane. Desde la atmósfera hipnótica de So What hasta la belleza suspendida de Flamenco Sketches, Legacy of Blue se convierte en una celebración viva del sonido azul: sofisticación, riesgo y emoción al servicio de una música que sigue marcando el pulso del jazz contemporáneo.
Jueves, 16 julio 2026
IBERIAN TRIO "Ponte Ibérica"
Feat. Jorge Rossy
Júlio Resende, piano
Romeu Tristão, contrabajo
Jorge Rossy, batería
Ponte Ibérica propone un viaje sonoro donde tradición y contemporaneidad dialogan a través del lenguaje del jazz. El Iberian Trio construye un espacio abierto en el que la composición y la improvisación se entrelazan con naturalidad, dando lugar a una música rica en matices y profundamente evocadora.El repertorio combina piezas originales con influencias diversas, desarrolladas desde la interacción constante entre los músicos. Melodía, ritmo y textura se articulan en un discurso fluido que transita entre la introspección y la energía colectiva.
La colaboración especial de Jorge Rossy, figura clave del jazz europeo, reconocido por su sensibilidad y versatilidad, aporta una dimensión adicional al proyecto, enriqueciendo el diálogo musical con su sonido sutil y su profunda capacidad de escucha.
El resultado es una propuesta elegante y sugerente, donde la música actúa como un puente entre lenguajes y sensibilidades.
Viernes, 17 julio 2026
CARLES BENAVENT trío
Carles Benavent, bajo
Roger Mas, voz
Toni Pagès, batería, percusión
La confluencia de estos tres músicos da lugar a una propuesta singular donde la canción, el jazz y la raíz mediterránea dialogan con naturalidad. Carles Benavent, figura clave en la renovación del bajo en el flamenco y el jazz; Roger Mas, una de las voces más personales de la canción de autor; y Toni Pagès, baterista de gran sensibilidad y versatilidad, construyen un espacio sonoro íntimo y a la vez abierto a la exploración.
El repertorio transita entre composiciones propias y reinterpretaciones, en un formato desnudo que pone el acento en la expresividad, el matiz y la interacción. La voz se integra como un instrumento más dentro del trío, mientras bajo y percusión tejen un acompañamiento rico en textura y pulso.
El resultado es un concierto de gran carga poética, donde la tradición y la modernidad se encuentran en un lenguaje directo, elegante y profundamente comunicativo.
Sábado, 18 julio 2026
NIÑO JOSELE “Paz”
Un homenaje a Bill Evans
Niño Josele, guitarra flamenca
Dani Noel, contrabajo
Daniel García Bruno, batería
Artista invitado: Raynald Colom, trompeta
Veinte años después de su publicación, Paz regresa a los escenarios como una relectura del universo musical de Bill Evans desde la mirada de Niño Josele. En este proyecto, la guitarra flamenca asume el papel del piano, trasladando su riqueza armónica a un lenguaje propio.
Concebido como un proyecto de jazz más que como una fusión, el trío construye un espacio sonoro íntimo y abierto, donde la improvisación y la interacción son esenciales. El repertorio combina piezas del álbum original con nuevas lecturas, en un equilibrio entre estructura y libertad.
El resultado es una propuesta delicada y profundamente expresiva, que revela la capacidad de la música para tender puentes entre tradiciones desde una voz personal y contemporánea.
Más que una reinterpretación, Paz funciona como un desplazamiento de perspectiva: el lenguaje de Evans no se traslada, se transforma. La guitarra no imita al piano, sino que lo re imagina desde su propia materia sonora, generando una tensión sutil entre memoria y presente que define el carácter del concierto.
Domingo, 19 julio 2026
ZENET “Las manos y la voz”
Lila Horovitz, Bajo
Aaron Pozo, Saxo
Julián Olivares, guitarra
Zenet regresa a los escenarios con un concierto donde presentará en directo su nuevo trabajo, Las manos y la voz, su disco más íntimo desde Los mares de China, centrado en la esencia de la canción y los géneros que han marcado su vida. Tras una carrera en la que ha hecho gala de ser un auténtico ladrón de géneros, sugiriendo tangos, insinuando bossas, flirteando con el bolero o la chanson, en este nuevo trabajo se sumerge de lleno en cada uno de ellos. No los cita: los habita. Por Bolero, tango, bossa nova y folk, el sonido puro y sincero, resuena con instrumentos reales y voces al frente, con una propuesta sin artificios digitales. Un nuevo álbum que nace del homenaje a José Taboada, su compañero musical ausente, pero presente en este viaje, con paradas en los recuerdos, las raíces y en el sonido artesanal. Un álbum que no solo se escucha, un álbum que se siente. No es solo un concierto: es un recorrido sonoro que abraza el pasado y lo trae hasta el presente con un Zenet como protagonista que se abre en canal y llega en su máxima expresión al escenario.
¿Dónde disfrutar de FIJAZZ 2026?
SALA DE CÁMARA RUPERTO CHAPÍ (ADDA)
Horario: 20:30h
Más info y Venta de entradas: https://addaalicante.es/fijazz2026/
Entrada general: 25 €
Entrada reducida: 17,5 € para mayores de 65 y menores de 30 años
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