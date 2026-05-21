FIJAZZ 2026 vuelve a Alicante: flamenco y jazz se dan la mano “En compás de paz”

El festival FIJAZZ regresa en el verano de 2026 celebrando la unión natural entre el flamenco y el jazz en un espacio de encuentro entre la raíz y la improvisación, entre la emoción del cante y la libertad. Bajo el lema “En compás de paz”, el festival reunirá del 11 al 19 de julio a grandes nombres del flamenco jazz en la Sala de Cámara Ruperto Chapí de ADDA.

El festival reúne artistas que, desde lugares muy distintos, comparten una misma forma de entender la música: abierta, libre y profundamente emocional. El compás como ritmo, como encuentro y como lenguaje común da sentido a una edición que recorrerá distintas formas de sentir el flamenco jazz.

De Las Migas a Zenet, pasando por nombres esenciales como Jorge Pardo, Carles Benavent, Niño Josele o David Pastor… FIJAZZ propone un viaje musical lleno de personalidad, raíz y emoción, donde cada concierto ofrece una manera distinta de acercarse a ese diálogo único entre el flamenco y el jazz.

LAS MIGAS “Flamencas”. / INFORMACIÓN

Sábado, 11 julio 2026

LAS MIGAS “Flamencas”

Marta Robles, guitarra y dirección

Alicia Grillo, guitarra

Paula Ramirez, voz

Laura Pacios, violín

Katherine Benitez, percusión

Oriol Riart, bajo/contrabajo

Tras conquistar escenarios en más de 50 países, Las Migas, cuatro veces nominadas y ganadoras del Latin Grammy en 2022 y 2025, vuelven con Flamencas, un vibrante regreso al origen más puro y tradicional del género, sin dejar atrás la personalidad y frescura que las ha consolidado como una de las propuestas más destacadas y reconocidas del flamenco contemporáneo a nivel internacional.

Con una evolución de su lenguaje: un homenaje a la pureza del flamenco, interpretado desde una mirada fresca, libre, contemporánea y empoderada. Cante, toque y compás conviven con arreglos cuidados y una sensibilidad moderna, además de unas poderosas letras donde el cuarteto intenta derrumbar estereotipos clásicos masculinos del flamenco con una propuesta en directo con un arrollador discurso visual desde una mirada libre, contemporánea y empoderada.

Jorge Pardo. / INFORMACIÓN

Domingo, 12 julio 2026

JORGE PARDO trío

Jorge Pardo, flauta y saxo

Melón Jiménez, guitarra

Bandolero, percusión

Mi Trío siempre formado por Reinas, Reyes y Ases del Flamenco/Jazz que conlleva el conocimiento de las esencias de la música en sí misma, como es el dominio rítmico, el placer de la improvisación, el saber y servir a la música en su conjunto, no solamente como individualidad, sino como colectividad también involucrando al público asistente, que no es un observador pasivo, sino se convierte a través de esta ceremonia, en cómplice de lo que en cada concierto pase…

Soleares, Seguiriyas, Tangos, Tarantos, Bulerías Y demás palos del flamenco son tratados con el respeto a la esencia y el más estricto conocimiento de las raíces flamencas, pero al mismo tiempo con la libertad, que todo artista debe tomarse para hacer ese mensaje suyo, propio, original y contemporáneo.

En definitiva, una experiencia "Flamencojazzistica" 100 %, aunque no apegada a los típicos tópicos.

Marco Mezquida. / INFORMACIÓN

Lunes, 13 julio 2026

MARCO MEZQUIDA “Táctil”

Marco Mezquida, piano y composiciones

Martin Meléndez, violonchelo

Aleix Tobias, batería y percusión

El pianista Marco Mezquida presenta Tàctil (2026) junto a su trío habitual, completado por Martín Meléndez (violonchelo) y Aleix Tobias (percusión). Tras años de trayectoria compartida, el grupo ha desarrollado un lenguaje propio basado en la escucha profunda y la interacción constante.

Su música fluye con naturalidad entre composición e improvisación, combinando lirismo, impulso rítmico y una gran riqueza tímbrica. En Tàctil, el trío explora la dimensión física del sonido —el gesto, la vibración, el contacto— como eje de una propuesta que resulta cercana y envolvente.

El resultado es un directo intenso y orgánico, en el que conviven momentos de delicadeza y de energía expansiva, invitando al oyente a una experiencia musical profundamente sensorial.

A través de esta propuesta, el trío reafirma una voz singular dentro de la escena europea actual, donde confluyen ecos del jazz, la música clásica y la tradición mediterránea, siempre al servicio de una expresión libre y profundamente comunicativa.

BVR Flamenco. / INFORMACIÓN

Martes, 14 julio 2026

BvR FLAMENCO BIG BAND "Flamenco-Jazz XL"

Bernard van Rossum, saxo tenor/soprano, composición y arreglos

María Marín, voz, palmas

Marina Paje, baile flamenco

Marc Lopez, guitarra flamenca

Sergio Martinez, percusión

Xavi Torres, piano

Miquel Alvarez, contrabajo, bajo eléctrico

Joan Terol, batería

Jasper van Damme, saxo alto, flauta

Josvi Muñoz, saxo barítono, clarinete bajo

Alvaro Artime, trompeta

Manu Pardo, trompeta

Pepe Zaragoza, trompeta

Gerard Piera, trombón

Victor Colomer, trombón

La fusión entre Flamenco y Jazz alcanza a través de esta Big Band una nueva dimensión. Liderada por el saxofonista Hispano-Holandés Bernard van Rossum y galardonada con el “Rogier van Otterloo Award 2022”, ha pasado por festivales como el North Sea Festival (NL), Jazz San Javier, y Makhanda Jazz (Sud Africa) entre otros.

En sus 3 discos publicados han colaborado con exponentes del Flamenco como Antonio Serrano, Carles Benavent, David de Jacoba y Rafael de Utrera.

Tras más de diez años de trayectoria, van Rossum regresa a FIJAZZ con su aclamada big band, reuniendo a algunas de las jóvenes figuras más destacadas del flamenco y el jazz actual, entre ellas la cantante María Marín, el virtuoso pianista Xavi Torres y la bailaora Karen Lugo.

“I heard some new territory that night..."

Kenny Werner

“His engaging compositions and arrangements are awash in perception and authenticity" All About Jazz

David Pastor. / INFORMACIÓN

Miércoles, 15 julio 2026

DAVID PASTOR All Stars “Legacy of blue”

Feat. Adrian Cunningham

David Pastor, trompeta

Adrian Cunningham, saxo tenor

Gabriel Armargant, saxo alto

Francesc Capella, piano

Tom Warburton, contrabajo

Anton Jarl, batería

En Legacy of Blue, David Pastor reúne una formación All Stars excepcional para revisitar el universo sonoro que transformó para siempre la historia del jazz. Inspirado en el legado de Kind of Blue y en la visión revolucionaria de Miles Davis y John Coltrane, el proyecto propone un viaje por la elegancia modal, la profundidad lírica y la libertad expresiva que definieron una época irrepetible. Junto a Adrian Cunningham al saxo tenor, Gabriel Amargant al saxo alto, Francesc Capella al piano, Tom Warburton al contrabajo y Anton Jarl a la batería, David Pastor lidera un sexteto de primer nivel que expande el imaginario de Kind of Blue hacia otras obras maestras de Miles y Coltrane. Desde la atmósfera hipnótica de So What hasta la belleza suspendida de Flamenco Sketches, Legacy of Blue se convierte en una celebración viva del sonido azul: sofisticación, riesgo y emoción al servicio de una música que sigue marcando el pulso del jazz contemporáneo.

IBERIAN TRIO. / INFORMACIÓN

Jueves, 16 julio 2026

IBERIAN TRIO "Ponte Ibérica"

Feat. Jorge Rossy

Júlio Resende, piano

Romeu Tristão, contrabajo

Jorge Rossy, batería

Ponte Ibérica propone un viaje sonoro donde tradición y contemporaneidad dialogan a través del lenguaje del jazz. El Iberian Trio construye un espacio abierto en el que la composición y la improvisación se entrelazan con naturalidad, dando lugar a una música rica en matices y profundamente evocadora.El repertorio combina piezas originales con influencias diversas, desarrolladas desde la interacción constante entre los músicos. Melodía, ritmo y textura se articulan en un discurso fluido que transita entre la introspección y la energía colectiva.

La colaboración especial de Jorge Rossy, figura clave del jazz europeo, reconocido por su sensibilidad y versatilidad, aporta una dimensión adicional al proyecto, enriqueciendo el diálogo musical con su sonido sutil y su profunda capacidad de escucha.

El resultado es una propuesta elegante y sugerente, donde la música actúa como un puente entre lenguajes y sensibilidades.

Carles Benavent. / INFORMACIÓN

Viernes, 17 julio 2026

CARLES BENAVENT trío

Carles Benavent, bajo

Roger Mas, voz

Toni Pagès, batería, percusión

La confluencia de estos tres músicos da lugar a una propuesta singular donde la canción, el jazz y la raíz mediterránea dialogan con naturalidad. Carles Benavent, figura clave en la renovación del bajo en el flamenco y el jazz; Roger Mas, una de las voces más personales de la canción de autor; y Toni Pagès, baterista de gran sensibilidad y versatilidad, construyen un espacio sonoro íntimo y a la vez abierto a la exploración.

El repertorio transita entre composiciones propias y reinterpretaciones, en un formato desnudo que pone el acento en la expresividad, el matiz y la interacción. La voz se integra como un instrumento más dentro del trío, mientras bajo y percusión tejen un acompañamiento rico en textura y pulso.

El resultado es un concierto de gran carga poética, donde la tradición y la modernidad se encuentran en un lenguaje directo, elegante y profundamente comunicativo.

Niño Josele. / INFORMACIÓN

Sábado, 18 julio 2026

NIÑO JOSELE “Paz”

Un homenaje a Bill Evans

Niño Josele, guitarra flamenca

Dani Noel, contrabajo

Daniel García Bruno, batería

Artista invitado: Raynald Colom, trompeta

Veinte años después de su publicación, Paz regresa a los escenarios como una relectura del universo musical de Bill Evans desde la mirada de Niño Josele. En este proyecto, la guitarra flamenca asume el papel del piano, trasladando su riqueza armónica a un lenguaje propio.

Concebido como un proyecto de jazz más que como una fusión, el trío construye un espacio sonoro íntimo y abierto, donde la improvisación y la interacción son esenciales. El repertorio combina piezas del álbum original con nuevas lecturas, en un equilibrio entre estructura y libertad.

El resultado es una propuesta delicada y profundamente expresiva, que revela la capacidad de la música para tender puentes entre tradiciones desde una voz personal y contemporánea.

Más que una reinterpretación, Paz funciona como un desplazamiento de perspectiva: el lenguaje de Evans no se traslada, se transforma. La guitarra no imita al piano, sino que lo re imagina desde su propia materia sonora, generando una tensión sutil entre memoria y presente que define el carácter del concierto.

Zenet. / INFORMACIÓN

Domingo, 19 julio 2026

ZENET “Las manos y la voz”

Lila Horovitz, Bajo

Aaron Pozo, Saxo

Julián Olivares, guitarra

Zenet regresa a los escenarios con un concierto donde presentará en directo su nuevo trabajo, Las manos y la voz, su disco más íntimo desde Los mares de China, centrado en la esencia de la canción y los géneros que han marcado su vida. Tras una carrera en la que ha hecho gala de ser un auténtico ladrón de géneros, sugiriendo tangos, insinuando bossas, flirteando con el bolero o la chanson, en este nuevo trabajo se sumerge de lleno en cada uno de ellos. No los cita: los habita. Por Bolero, tango, bossa nova y folk, el sonido puro y sincero, resuena con instrumentos reales y voces al frente, con una propuesta sin artificios digitales. Un nuevo álbum que nace del homenaje a José Taboada, su compañero musical ausente, pero presente en este viaje, con paradas en los recuerdos, las raíces y en el sonido artesanal. Un álbum que no solo se escucha, un álbum que se siente. No es solo un concierto: es un recorrido sonoro que abraza el pasado y lo trae hasta el presente con un Zenet como protagonista que se abre en canal y llega en su máxima expresión al escenario.

Mapa del Auditorio de la Diputación de Alicante.

¿Dónde disfrutar de FIJAZZ 2026?

SALA DE CÁMARA RUPERTO CHAPÍ (ADDA)

Horario: 20:30h

Más info y Venta de entradas: https://addaalicante.es/fijazz2026/

Entrada general: 25 €

Entrada reducida: 17,5 € para mayores de 65 y menores de 30 años