La artista que esperó 14 años para volver al lienzo: así representa la arquitectura de La Vila Joiosa Meritxell Batsa

El arte, a veces, parece que espera el momento perfecto para volver a brotar. Para Meritxell Batsa, diseñadora gráfica con 25 años de trayectoria profesional y "artista de sangre", ese momento ha tardado 14 años en llegar. Aunque seguía ejerciendo como diseñadora, la artista firma su regreso a la primera línea con Arquitecturas restauradas, una exposición de 13 cuadros que se inaugura este domingo, día 24, en La Vila Joiosa.

El proyecto, cocinado a fuego lento durante los últimos siete meses, tiene su origen en la pasada edición de "La Vila Bella", las jornadas de puertas abiertas que el casco antiguo celebra para mostrar la rehabilitación de sus viviendas históricas. Fue allí donde la artista sintió un flechazo absoluto con la esencia y los materiales de estos espacios.

El tacto como principal fuente de inspiración

A diferencia de la pintura convencional, las obras de Meritxell destacan por ese alto contenido físico. " Me gusta mucho el tacto, creo que tocando un objeto, una pared o la arena puedes conectar mucho más con el entorno", cuenta la artista. Para dar forma a esta experiencia, Batsa utiliza lienzo o madera cruda sin tratar, sobre ellos aplica papel para generar texturas y pintura plástica blanca de pared. Estos componentes son esenciales para referirse a ellos como "cuadros blancos". Además, el relieve toma un papel fundamental en las obras de la artista. "Para mí la arruga es bellísima. Al igual que en la piel de las personas las arrugas cuentan nuestras experiencias y en los materiales guardan memorias de los gestos y vivencias del paso el tiempo", reflexiona Mertitxell.

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Esta exposición es también un reconocimiento al trabajo de la conservación patrimonial de La Vila Joiosa. En este sentido, la artista destaca el papel clave de María Francisca Llorca, quien guio a la artista en visitas privadas por distintos edificios rehabilitados de la cadena. Asimismo, la creadora pone en valor la aportación de Yolanda LLorca, arquitecta encargada de la minuciosa restauración el Hotel Castelar, donde se ubica la exposición. Conversar con Yolanda le permitió conocer las historias que esconde el hotel, "me pareció un trabajo increíble querer respetar la historia en lugar de taparla con un mármol". La muestra de estas obras de Meritxell Batsa se podrá visitar de forma gratuita hasta finales de julio de este año.