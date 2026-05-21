De Pablo Alborán a Anastacia: el ciclo musical aQuarela llega a Alicante con una importante inversión monetaria

Alicante se prepara para un verano movido a nivel musical. Dentro de la programación anunciada por El Muelle Live, con un cartel que ya está activo más allá de los meses veraniegos, se incluye un ciclo de conciertos independiente con artistas de primer nivel. Bajo el nombre de festival aQuarela, el alicantino Antonio Riera ha dado forma a una nueva colección de actuaciones que llenarán de música en directo el verano de la ciudad. Los conciertos se celebrarán entre el 2 y el 18 de julio y están concebidos para atraer turismo cultural durante la temporada estival.

La iniciativa se ha presentado este jueves en el recinto de El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, en un caluroso acto que ha contado con la presencia de la concejala de Turismo, Ana Poquet. Durante la presentación se desgranaron las novedades de un evento que, en su primera edición, reunirá a artistas nacionales como Pablo Alborán o Luz Casal junto a nombres internacionales de la talla de Alan Parsons Project y Anastacia.

El promotor Antonio Riera y la concejala Ana Poquet, tras la presentación en El Muelle Live / Juan Fernández

“Se trata de una oferta para todos los públicos y hemos intentado configurar una programación variada tanto en géneros como en estilos, dando cabida a nombres consolidados como Rosana o Rosario y también a propuestas dirigidas a un público más joven, como la gira de los concursantes de OT 2025”, ha señalado Riera. Las actuaciones buscarán adaptarse a distintos formatos de aforo, que irán desde conciertos con 2.000 personas sentadas hasta eventos mixtos para 5.000 asistentes entre pista y gradas.

Grandes referentes del pop nacional

El grueso de la programación de aQuarela estará protagonizado por grandes referentes del pop nacional, aunque también habrá espacio para otros sonidos. Además de los artistas consolidados, destacan propuestas como el espectáculo DJ Symphonic, que fusiona la figura del disc-jockey con una orquesta sinfónica para reinterpretar canciones intergeneracionales ampliamente conocidas. Junto a ello actuarán también los concursantes de la última edición de Operación Triunfo, emitida por Prime Video, además del concierto tributo a Queen.

Rosana, una de las artistas que llegan al ciclo aQuarela en Alicante / INFORMACIÓN

El cartel arrancará el 2 de julio con Rosario y continuará con DJ Symphonic (3 de julio), Rosana (4 de julio), Alan Parsons Project (6 de julio), el alicantino Yerai Cortés (8 de julio), Pablo Alborán (9 de julio), Bandalos Chinos & Silvestre y La Naranja (10 de julio), Valeria Castro (11 de julio), Anastacia (15 de julio), el tributo God Save the Queen (16 de julio), la gira OT 2025 (17 de julio) y, finalmente, Luz Casal (18 de julio).

Vocación de continuidad

Uno de los aspectos más remarcados durante la rueda de prensa fue la intención de consolidar la marca aQuarela en Alicante durante los próximos años. “Este ciclo nace con la vocación de quedarse en Alicante, que suma así otro gran evento musical en el mes de julio, cuando la ciudad está especialmente viva”, ha expresado Poquet. La edil también recordó “la apuesta del Patronato de Turismo por los conciertos y festivales que generan riqueza y cultura en la ciudad”, a través de una línea de subvenciones que asciende a 150.000 euros anuales.

Alan Parsons Project es uno de los artistas internacionales confirmados / INFORMACION

Asimismo, cifró en más de 41 millones de euros el impacto del turismo musical en Alicante durante el pasado año, con una afluencia global de 400.000 personas. No obstante, el promotor del ciclo reconoció que “los alicantinos dejan las cosas para el último momento” y admitió que las cifras de venta se sitúan actualmente por debajo de lo esperado. “También somos conscientes de que es nuestra primera edición, pero estamos convencidos de que acabaremos llenando el aforo de muchos conciertos”, ha subrayado.

Un enclave privilegiado

Antonio Riera ha destacado que la llegada de este nuevo evento “es una oportunidad tanto para nosotros como para los alicantinos, ya que aQuarela es un ciclo de conciertos boutique pensado para todos los públicos, en un escenario que consideramos entre los tres mejores de España, junto al mar y con vistas a la fachada marítima y al Castillo de Santa Bárbara”. Además, el promotor ha defendido que Alicante “tiene capacidad para asumir mucha música”.

Para esta primera edición, la organización ha realizado una inversión de 2,5 millones de euros, lo que supone “una apuesta potente”. “Venimos con toda la ilusión para que el público espere nuestra oferta el año que viene”, ha añadido. Preguntado por los artistas del cartel, Riera destacó especialmente el concierto de God Save the Queen, grupo del que aseguró que “Brian May dijo que era la banda tributo que más se parecía a Queen”. Las entradas para todos estos conciertos están a la venta en la página web del ciclo (aquarelamusic.es).