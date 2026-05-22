Alicante se reafirma en Madrid como destino gastronómico

El pasado martes, Alicante volvió a Madrid para seguir reforzando una idea de destino turístico que representa con la herramienta de la gastronomía como eje y continuar así el año de la Capital Española de la Gastronomía: la ciudad quiere consolidarse como uno de los destinos gastronómicos principales del Mediterráneo español. El escenario elegido fue el restaurante Alabaster, un establecimiento muy bien conectado con la prensa especializada, el mundo empresarial y el público gastronómico madrileño, donde el Ayuntamiento de Alicante hace bien organizando este tipo de actos; un encuentro con periodistas de medios nacionales, agencias de eventos, empresarios y representantes del sector turístico y hostelero. Más allá de la parte institucional, lo verdaderamente interesante estuvo en el menú y en el mensaje que se transmitía. Lejos de la típica exhibición al uso de cocina mediterránea, la propuesta en esta ocasión dejó ver una gastronomía alicantina cada vez más refinada, contemporánea y segura de sí misma.

Hubo producto reconocible, raíces muy alicantinas y platos ligados claramente al territorio, pero también una puesta en escena moderna, elegante y muy pensada para un público madrileño acostumbrado ya a un nivel gastronómico alto. Alicante es «la playa de Madrid» con lo que nos respetan y quieren valorando nuestra oferta.

Destino turístico gastronómico Alicante 2026 Croqueta de cigala del Mediterráneo Brioche de sardina ahumada y queso crema Zamburiña curada en agua de mar con vinagreta de estragón ENTRANTES Gazpachuelo de gamba blanca de la bahía PRIMER PASE Ernesto Frutos · Alma Cocina Viajera Perretxikos, frutos secos y consomé de caza y Fondillón de Alicante SEGUNDO PASE Antonio Hernando · Alabaster Espárrago blanco sobre crema de ajoblanco y reducción de aceituna Kalamata TERCER PASE Juanlu Parra · Koiné Merluza de pincho con pil-pil de limón CUARTO PASE Antonio Hernando · Alabaster Arroz seco de rape, sepia y gambas QUINTO PASE Óscar Cerdá · Gastrobar Jorge Coulant de avellana con helado de turrón de Jijona BODEGA Casta Diva Cosecha Dorada Merseguera · Moscatel 2024 Rojo y Negro Giró 2024 Casta Diva Cosecha Miel 2024 Gutiérrez de la Vega Parcent · Alicante

El menú reunió a varios cocineros representativos de distintas sensibilidades gastronómicas de la ciudad; Ernesto Frutos, de Alma Cocina Viajera, presentó un gazpachuelo de gamba blanca de la bahía; Juanlu Parra, de Koiné, aportó probablemente uno de los pases más conceptuales con sus perretxikos, frutos secos y consomé de caza y fondillón de Alicante; mientras que Óscar Cerdá, de Gastrobar Jorge, defendió uno de los grandes símbolos gastronómicos de la provincia con un arroz seco de rape, sepia y gambas. El chef anfitrión, Antonio Hernando, de Alabaster, completó el recorrido gastronómico con varios pases donde también apareció ese diálogo entre tradición y modernidad, desde la sardina ahumada en brioche hasta la merluza con pil-pil de limón o el postre de avellana y turrón de Jijona. El evento reunió alrededor de setenta asistentes entre prensa especializada, empresarios, representantes turísticos y profesionales vinculados al sector gastronómico, como la cocinera María José San Román. Entre los presentes también acudieron algunos nombres destacados de la cocina alicantina y del entorno gastronómico provincial.

Noticias relacionadas

La concejala de Turismo, Ana Poquet, insistió en la idea de que Alicante quiere seguir aprovechando el impulso generado durante el año de la Capitalidad Gastronómica. Y probablemente ahí está la clave. Más que una acción puntual de promoción, la sensación fue la de una ciudad que intenta permanecer en la conversación gastronómica nacional con una excepcional propuesta.