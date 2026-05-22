La Concatedral de San Nicolás de Alicante alberga tres nuevos conciertos de órgano

La Concatedral de San Nicolás de Bari acoge la inauguración del III Ciclo Internacional de Órgano de Alicante. La iniciativa, organizada por la Casa de Francia (Maison de France) de Alicante en colaboración con diversas instituciones , ofrecerá tres grandes conciertos gratuitos durante los próximos tres viernes consecutivos, siempre a las 20:30 horas.

El ciclo arranca este viernes 22 de mayo bajo el título Los caminos del barroco europeo. La sesión inaugural correrá a cargo del maestro Francis Chapelet, una de las figuras más relevantes del órgano europeo y pionero en la recuperación del patrimonio organístico español, junto a Uriel Valadeau, titular del órgano de Bergerac e improvisador de renombre. Ambos creadores interpretarán obras de maestros indiscutibles como Johann Sebastian Bach y Juan Cabanilles.

El espectáculo continuará el próximo viernes 29 de mayo y será el turno de Frédéric Muñoz, titular de la Abadía de Saint-Guilhem-le-Désert, quien presentará el programa Inspiraciones ibéricas y del Nuevo Mundo. Su repertorio incluirá piezas que van desde Antonio Soler y composiciones contemporáneas de Astor Piazzolla.

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El viernes 5 de junio, Anne-Isabelle de Parcevaux, organista adjunta de la Catedral de Versalles y madrina del ciclo pondrá el broche de oro con su concierto Atardecer en Versalles, transportará al público partituras de Lully, Rameau, Daquin y Haendel. La entrada a todos los recitales es libre hasta completar el aforo de San Nicolás.