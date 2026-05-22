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R.J Simón presentará su nuevo libro en el Colegio de Médicos de Alicante

La presentación de la obra La Gangrena, una biografía literaria que repasa la vida de Arthur Rimbaud, tendrá lugar el próximo 4 de junio a las 18.30 horas

R. J Simón estrena su nueva novela

R. J Simón estrena su nueva novela / INFORMACIÓN

Nuria Camps

El escritor y médico internista R.J. Simón regresa a las librerías con La Gangrena (Editorial Cuadranta), una ambiciosa apuesta narrativa que se adentra en la biografía de Arthur Rimbaud. Lejos de las aproximaciones puramente académicas, el autor utiliza su doble faceta clínica y literaria para construir una obra que aborda el sufrimiento humano y la autodestrucción del "niño terrible" de las letras francesas. La presentación oficial de La Gangrena tendrá lugar el póximo 4 de junio de 2026, a las 18.30 horas en el Colegio de Médicos de Alicante.

La novela propone una autopsia literaria y existencial que sigue los pasos del poeta desde su juventud en los asfixiantes graneros de Charleville hasta sus últimos días bajo los soles del desierto africano. Simón plantea la tesis de que la vida de Rimbaud no fue una simple huida de la poesía, sino una huida hacia su propia decadencia, utilizando la gangrena física que padeció en Marsella como una metáfora absoluta de una existencia que se consume a sí misma.

La presentación será a las 18:30h en el Colegio de Médicos

La presentación será a las 18:30h en el Colegio de Médicos / INFORMACIÓN

Un enfoque doble: clínico y literario

R.J. Simón aporta a la novela una mirada precisa sobre el dolor gracias a su experiencia profesional en la medicina interna. Esta condición le permite transitar entre el rigor del diagnóstico y la sensibilidad artística, dialogando con referentes de la introspección y la crueldad literaria como Antonin Artaud o Louis-Ferdinand Céline. A través de sus páginas, la obra explora contradicciones del genio francés.

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El lanzamiento de la obra vincula directamente la temática del libro con la profesión de su autor. El centro donde tendrá lugar la presentación, habitualmente reservado para especialistas de la salud y el ciudado del cuerpo, se convertirá en esta ocasión en el escenario idóneo para analizar, desde una perspectiva tanto médica como literaria, las enfermedades del espíritu y el trágico desenlace de uno de los poetas más inalcanzables e influyentes de la historia de la literatura.

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