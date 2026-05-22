Pablo Berger regresa a Ciudad de la Luz y abre la puerta a rodar en Alicante su próxima película

"Es un honor volver a Ciudad de la Luz y no descarto grabar mi próxima película aquí". Con estas palabras, el director Pablo Berger, ganador de cuatro premios Goya, ha arrancado su intervención ante los medios de comunicación reunidos este viernes en el complejo audiovisual alicantino, durante la rueda de prensa anual organizada en torno al cineasta galardonado con el Premio Ciudad de la Luz en la vigesimotercera edición del Festival Internacional de Cine de Alicante.

El creador de películas como Blancanieves o Robot Dreams se ha mostrado “honrado” de recibir un premio “que muchos amigos y amigas como Isabel Coixet, Gracia Querejeta, Paco Plaza o Rodrigo Sorogoyen ya tienen en sus manos”. En este sentido, ha asegurado sentirse afortunado “por formar parte de un club muy selecto de directores nacionales” que tienen este galardón en sus manos.

Vicente Seva y Pablo Berger, antes de la comparecencia ante los medios de comunicación / ALEX DOMINGUEZ

Su designación tenía un componente especialmente emotivo, ya que su presencia en el festival supone su regreso a Alicante, ciudad en la que trabajó como responsable del departamento de Dirección del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz. “No había vuelto desde entonces y recuerdo aquellos años como una etapa muy gozosa”, ha manifestado, al tiempo que aseguraba que “me encantaría rodar en estos estudios. Son un ejemplo, un modelo y, ahora que el audiovisual español vive un momento dorado, no me extrañaría nada poder venir aquí”.

No obstante, si algo caracteriza a Pablo Berger es que no es un director que afronte proyectos a corto plazo. Le gusta tomarse su tiempo para crear, algo que le ha permitido construir una filmografía reducida, pero de gran prestigio, y cosechar importantes reconocimientos con apenas unos pocos proyectos. Preguntado sobre próximos trabajos, ha explicado que, tras el largo recorrido de Robot Dreams, está empezando a escribir y desarrollar nuevas ideas, aunque todavía no ha decidido cuál será la próxima.

Un momento del acto, en Ciudad de la Luz / ALEX DOMINGUEZ

“Uno nunca sabe dónde está la línea entre promocionar y procrastinar”, ha admitido entre risas el director. “Después de dos años girando por todo el mundo, vengo ahora de presentarla en China, donde ha regresado a los cines con una acogida magnífica”, ha señalado, mientras aseguraba que ya planea nuevas historias para llevar a la gran pantalla.

“El problema es que soy un director que se toma las cosas despacio”, ha explicado el cineasta. “Todas mis películas han sido escritas y dirigidas por mí y, aunque parezcan muy diferentes entre sí, todas comparten elementos comunes: amor, emoción, humor, música y, sobre todo, sorpresa. Seguro que esos elementos también estarán en mi próximo proyecto, que quizá pueda rodarse en Ciudad de la Luz. Aún no hay un plan establecido, pero no lo descarto”, ha apuntado ante los medios de comunicación.

Un reconocimiento a toda una carrera

El director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha señalado que este galardón pretende homenajear la filmografía y los méritos cosechados por Pablo Berger a lo largo de su trayectoria y ha asegurado que “es todo un lujo que este gran director y compañero, con esta gran trayectoria y la vinculación que tiene con Ciudad de la Luz, pueda recibir nuestro galardón”. Además, ha bromeado asegurando que, si finalmente regresa a Alicante para rodar su próxima película, también podría presentarla en el certamen cinematográfico.

Vicente Seva, Pablo Berger y el director general de Innovación, Juan José Cortés / ALEX DOMINGUEZ

Por su parte, el director general de Innovación, Juan José Cortés, ha subrayado la importancia de un galardón que ya ha distinguido a algunos de los principales directores del cine español y que, además, refleja el compromiso de Ciudad de la Luz con el Festival Internacional de Cine de Alicante. “El sector audiovisual y, especialmente, el cinematográfico, es estratégico para la Generalitat Valenciana por su capacidad para atraer inversiones y generar empleo de calidad, y continuaremos impulsándolo durante los próximos años”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado la capacidad del cineasta vasco para inventar historias tan diversas y “emocionar a medio mundo sin palabras”, en referencia a Robot Dreams. Por ello, el festival ha programado una proyección de la película de animación este mismo viernes, a las 18.30 horas, en el auditorio de Ciudad de la Luz.

“Estamos en un momento en el que el cine es cada vez más efímero y, cuando haces películas que permanecen en el tiempo, aunque sean pocas, eso produce una enorme felicidad porque el esfuerzo es enorme”, ha reflexionado Berger. “Robot Dreams fueron muchos años de mi vida y que la película siga viéndose ahora, dos años después de su estreno, me llena de felicidad”.

Un palmarés extenso con cuatro películas

El bilbaíno es uno de los cineastas españoles más destacados e internacionales pese a contar únicamente con cuatro películas, y forma parte de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences desde 2018. Su primer largometraje, Torremolinos 73, fue un gran éxito de crítica y público, obteniendo cuatro nominaciones a los premios Goya, entre ellas mejor guion original y mejor dirección novel. Además, logró múltiples reconocimientos en certámenes como el Festival de Málaga.

El director Pablo Berger, antes de atender a INFORMACIÓN en Ciudad de la Luz / ALEX DOMINGUEZ

Su segunda película, Blancanieves, se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y permitió a Macarena García alzarse con la Concha de Plata. Asimismo, fue la gran triunfadora de los Goya de 2013 al conseguir diez estatuillas, entre ellas mejor película y mejor guion original. La cinta también obtuvo el Premio Ariel a la mejor película iberoamericana y recibió nominaciones en los Premios César y en los European Film Awards. Además, representó a España en los premios Oscar.

En 2015, Pablo Berger fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el Gobierno francés, reconocimiento que consolidó su proyección internacional y que amplió posteriormente con Abracadabra, estrenada en 2017 y finalista para representar a España en los Oscar. Además, Berger volvió a ser nominado al premio Goya al mejor guion original y la cinta obtuvo otras siete nominaciones.

Su última película, Robot Dreams, se ha convertido en el mayor éxito de su carrera. Estrenada en la sección oficial del Festival de Cannes en 2023, la cinta ha recibido numerosos reconocimientos en festivales internacionales como Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Festival de Sitges o Bucheon International Fantastic Film Festival.

Entre otros galardones, logró el Premio Goya al mejor guion adaptado y a la mejor película de animación, además del Annie Awards, el Premios Platino y el European Film Awards a la mejor película de animación. La nominación al Oscar en la categoría de animación supuso su último gran reconocimiento internacional. En 2024 recibió además la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.