Plácido Domingo y la ADDA Simfònica de Alicante unen fuerzas en un concierto exclusivo en La Rioja

Un recital especial y único. El director de la orquesta ADDA Simfònica, el maestro Josep Vicent, se alía con Plácido Domingo para ofrecer un recital en el marco del Festival Internacional de La Rioja, una iniciativa de la Asociación Cuerdas en Común promovida y liderada por el guitarrista Pablo Sainz-Villegas. Este proyecto, creado en apoyo a la música clásica y en el que la orquesta sinfónica alicantina actúa por tercer año consecutivo, tiene como objetivo impulsar la proyección nacional e internacional de La Rioja y contribuir, además, a la dinamización del mundo rural.

Esta programación, que ya ha contado con recitales del Cuarteto Quiroga junto al barítono José Antonio López, así como actuaciones de José Miguel Moreno a la vihuela y la guitarra barroca o del coro VOCES8 Scholars, vivirá este sábado 23 de mayo una de sus citas más esperadas: una Gala Lírica en la que Plácido Domingo, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas y Lucero Tena subirán al escenario del Riojaforum junto a la orquesta alicantina ADDA Simfònica, dirigida por su titular, Josep Vicent.

Un momento del ensayo en Alicante con Plácido Domingo y Sabina Puértolas / INFORMACION

De esta manera, los tenores Plácido Domingo y Xabier Anduaga, la soprano Sabina Puértolas y las castañuelas de Lucero Tena aportarán la grandilocuencia a una gala en la que Josep Vicent y ADDA Simfònica pondrán el peso de la música en vivo. El programa se abrirá, además, con la obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Rossini, y continuará con piezas de Giuseppe Verdi, Jules Massenet y Georges Bizet.

Tras el intermedio, el recital girará hacia un concepto más patrio, con un homenaje al compositor villenense Ruperto Chapí, de cuyo nacimiento se cumplen este año 175 años. La zarzuela La revoltosa marcará el inicio de este recorrido por la música nacional, al que seguirán obras de Jacinto Guerrero, Amadeo Vives, Pablo Sorozábal, Gerónimo Giménez y Emilio Arrieta. Será el tercer año consecutivo en el que ADDA Simfònica participe en este festival, para el que ha diseñado un programa exclusivo.

Josep Vicent y Plácido Domingo, en una imagen cedida por la ADDA Simfònica / INFORMACIÓN

"Son días de emociones muy intensas, primero porque estamos en un periodo de gran actividad tanto nacional como internacional en festivales y, segundo, porque durante este fin de semana estamos trabajando mano a mano con Plácido Domingo para crear la gala lírica que vamos a interpretar en el Festival Internacional de La Rioja", explica el maestro Josep Vicent a INFORMACIÓN mientras se encuentra en plenos preparativos para la cita de este fin de semana.

Para cerrar todos los detalles del recital, Plácido Domingo y Sabina Puértolas han acudido presencialmente al Auditorio de la Diputación de Alicante para ensayar junto a los músicos de ADDA Simfònica y preparar todo de cara a la cita del sábado. Una formación que ha adquirido una presencia destacada dentro del panorama musical y que, bajo la batuta de Josep Vicent, ha colaborado con artistas de renombre y ha sido nominada tanto a los Grammy Awards como a los Latin Grammy Awards por su particular manera de entender la música sinfónica.

"Es una oportunidad gigante para nosotros estar al lado del maestro, compartir el trabajo y ser testigos de su humildad y su humanidad a la hora de afrontar la música. Es un aprendizaje humano y musical impagable", admite Josep Vicent, que finaliza explicando que son "días intensos pero especiales para nosotros". Las entradas para el recital de este sábado, a las 19.30, en el auditorio Riojaforum de Logroño están a la venta en entradas.com.