El cortometraje noveldense que triunfa en un festival de Badalona

El cine independiente de la provincia de Alicante está de enhorabuena. El cortometraje Un domingo cualquiera, dirigido por el cineasta Javier Cuenca y realizado en colaboración con la Asociación de Cine y Arte de Novelda (ACAN), se ha coronado como el gran triunfador de la última edición del Festibaldo (Festival de curts de Sant Roc), logrando lospremios a Mejor Cortometraje y Mejor Dirección.

La obra consiguió el máximo reconocimiento del certamen gracias a una propuesta íntima y emocional que aborda la problemática de la soledad no deseada, una temática que logró conectar con fuerza tanto con el jurado profesional como con el público asistente.

Un domingo cualquiera galardonado por partida doble / INFORMACIÓN

Un festival con trasfondo social y proyección internacional

El Festibaldo, impulsado desde 2022 por el Institut Escola Baldomer Solà dentro de su marco educativo de servicios comunitarios, se celebra en el barrio de Sant Roccon un firme objetivo: romper los estereotipos negativos asociados a la zona a través de la cultura y el séptimo arte.

El proceso de selección de esta edición ha reflejado la magnitud internacional del evento. Los alumnos de 4º de la ESO del centro participaron activamente en el visionado de más de 220 cortometrajes procedentes de cerca de 30 países, de los cuales seleccionaron los 26 trabajos finalistas. Tras la criba, fue un jurado profesional el encargado de designar a Un Domingo Cualquiera como la gran vencedora.

Este año, el certamen ha reforzado su vínculo con la ciudadanía recuperando la gala en la calle e incorporando la iniciativa “Badalobaldo”, un espacio donde estudiantes de diversos institutos presentaron sus propios trabajos audiovisuales, potenciando así el talento joven y local.

El éxito de Un domingo cualquiera es el resultado del esfuerzo de un equipo técnico y artístico firmemente comprometido con el cine independiente. El proyecto ha contado con el talento de:

Guion y dirección : Javier Cuenca

: Javier Cuenca Dirección de fotografía: Alfredo Navarro

Alfredo Navarro Sonido: Joaquín Juan Penalva y Ana Sánchez

Joaquín Juan Penalva y Ana Sánchez Dirección de arte : Gabriel Bravo y Francisco Javier Sánchez

: Gabriel Bravo y Francisco Javier Sánchez Jefatura de producción y actuación: Felipe Giner

Felipe Giner Actriz principal : Pepa Sarrió

: Pepa Sarrió Ayudante de dirección, actriz y maquillaje : Verónica Deltell

: Verónica Deltell Equipo técnico: Laura Azorín (ayudante de cámara) y Raúl Rodríguez (ayudante de producción)

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Desde la Asociación de Cine y Arte de Novelda han querido destacar la importancia de este reconocimiento para el cine independiente realizado desde la Provincia de Alicante, así como el trabajo colectivo desarrollado durante toda la producción del cortometraje. Por su parte, Javier Cuenca ha señalado que estos premios “suponen un impulso para seguir contando historias cercanas y humanas desde una mirada honesta y comprometida”. Con estos galardones, Un domingo cualquiera continúa consolidando su recorrido en festivales y reafirma el talento emergente del panorama audiovisual Alicantino.