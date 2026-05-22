Estos son los conciertos que podrás disfrutar este fin de semana en Alicante

El músico alicantino, Luis Prado, aparca la gira con Miguel Ríos de manera momentánea para dar rienda suelta a sus creaciones personales en la Sala Euterpe de Sant Joan. Artistas como Garbayo, la banda Mägo de Oz o los catalanes Speaker Carbinets suman propuestas variadas y enriquecedoras a la agenda de música en vivo de este fin de semana.

Luis Prado vuelve a casa con un concierto en Euterpe

La Sala Euterpe acoge este viernes, a las 22 horas, el regreso a casa del alicantino Luis Prado, músico prodigio que acumula varias décadas compartiendo escenario con grandes artistas y una consolidada trayectoria en solitario, en la que destacan trabajos como su reciente álbum La estafa de la vida adulta, con el que vuelve a demostrar una creatividad sin límites. El sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de los valencianos Desert Vipers, que afrontan su nueva gira tras la publicación de su álbum en directo con un sonido "más sólido, crudo y definido que nunca", capturando toda la energía del directo y marcando la evolución de la banda. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El músico y cantante Luis Prado. / Rubén Salcedo

Reunión de bandas con sonidos potentes en Alicante

Avalancha del mejor heavy-rock esta semana en Marearock. Este viernes, a las 22 horas, actuarán Porco Bravo, todo un ciclón sobre el escenario y una de las bandas más contundentes del rock estatal, que, tras el duro golpe que supuso la muerte de Pulpo, uno de sus miembros, ha logrado resurgir con la misma fuerza y solvencia sonora de siempre. Junto a ellos estarán los murcianos Knibal, procedentes de Yecla, que fusionan la potencia del punk-metal con la actitud del punk-rock y la crudeza del hardcore en un directo de energía imparable. El sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de tres grupos alicantinos. Polémico Chinaski reúne a músicos llegados de distintas formaciones para dar forma a un proyecto de guitarras y bajos contundentes y letras cargadas de ironía y desencanto. También actuarán Yakuza, banda de post-rock y grunge con atmósferas noventeras que presenta su álbum Indefendible, definido como una auténtica joya sonora. Cerrará la noche Copenhague, liderado por el potente J., cuyo primer sencillo fue producido por Antonio Illán, vinculado a grupos como Viva Suecia o Second, y que llega ahora con su reciente trabajo El paraíso de las tentaciones, reafirmando la fuerza del sonido alicantino. Sala Marearock, Alicante.

Un habitual de la provincia: Fran Mariscal, en directo

Fran Mariscal, el veterano músico que actúa este viernes, a las 21.30 horas, en El Refugio del Poeta de Elche, lleva toda una vida sobre los escenarios y hace poco decidió dar un paso más en su trayectoria con Salvajemente frágil, un trabajo que define como "los mejores temas que he hecho en mi vida" y que presenta ahora dentro de su gira 15 años de canciones, manteniendo la misma soltura y conexión con el público de siempre. El refugio del poeta, Elche.

Polémico Chinaski dará un espectáculo en Marearock / Rafa Arjones

Garbayo, en solitario, hace temblar La Gramola

Otro nombre destacado llega este viernes, a las 22 horas, a la sala La Gramola de Orihuela. Se trata de Garbayo, nombre artístico del bilbaíno Ignacio Garbayo, compositor de decenas de canciones y conocido por su trayectoria al frente de los Zodiacs. Ahora continúa su camino en solitario con Días de euforia, un álbum que fusiona pop y power-punk y en el que aborda temas como la amistad, el amor, el optimismo y las ganas de exprimir la vida, algo especialmente necesario en los tiempos actuales. Sala La Gramola, Orihuela.

Desenfreno y ritmo con el directo de Speaker Cabinets

El trío catalán Speaker Cabinets actúa el sábado, a las 22 horas, en la Sala Stereo, donde desplegará su explosiva propuesta musical, marcada por un estilo bailable y desenfrenado que mezcla una rica amalgama de sonidos e influencias. Su maestría compositiva les ha permitido alejarse de cualquier estereotipo y diferenciarse del resto, una de las claves que explica el éxito internacional que ha alcanzado la banda. Sala Stereo, Alicante.

Regresa Mägo de Oz, un clásico del heavy nacional

Gala de lujo la de este viernes en Sala The One, que acoge a partir de las 20 horas la actuación de Mägo de Oz, banda que llega para presentar su nuevo álbum, Malicia, dentro de la gira La noche de las brujas 2026, con la que recorrerá España, Europa y América. El grupo ofrecerá un espectáculo renovado e impactante, con un directo más ambicioso en el que no faltarán sus característicos violines, guitarras afiladas y un repertorio que combina los nuevos temas con esos grandes clásicos que permanecen en la memoria colectiva de varias generaciones. Mägo de Oz vuelve así a demostrar su capacidad para fusionar experiencia y energía sin dejar indiferente a nadie. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

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Ismael Serrano pasea su palabra por la provincia

Tras pasar hace unos días por la provincia, Ismael Serrano regresa este domingo, a las 19 horas, al Gran Teatro de Elche para demostrar una vez más que sigue siendo un auténtico artesano de la palabra. El cantautor madrileño presenta una gira íntima en la que repasa muchos de sus grandes éxitos junto a nuevas composiciones, invitando al público a vivir el momento con calma e intensidad y a descubrir, a través de sus letras, la poesía que habita en lo cotidiano. Gran Teatro de Elche.