El "Topuria" polaco reconvertido en artista arrasa en su país con una canción dedicada a Alicante

Alicante acaba de colarse en el universo musical de una de las figuras más reconocibles del entretenimiento polaco. Arkadiusz Tańcula, conocido por su paso por el fenómeno Fame MMA, ha lanzado una canción titulada Alicante, un tema con videoclip grabado en la propia ciudad y una idea muy clara detrás: el sueño de tener una “chałupa w Alicante”, una casita en Alicante.

El lanzamiento presenta la canción con un videoclip realizado “sobre el terreno” en Alicante para reforzar el tono veraniego, festivo y mediterráneo del tema. La canción se publicó hace una semana bajo el sello Soncora Music y en él aparece junto a Natalia, su prometida, embajadora de una marca de ropa.

Quién es Arkadiusz Tańcula

Tańcula no es un desconocido en Polonia. Nacido en 1989 en Cracovia, ha trabajado como actor y aparece asociado a producciones como Lombard. Życie pod zastaw, Fighter o Supernova.

Pero su popularidad se disparó también fuera de la televisión gracias al circuito de los llamados freak fights, combates de gran tirón mediático entre celebridades, influencers y personajes televisivos. En ese terreno está vinculado a Fame MMA, una de las organizaciones más conocidas de Polonia, donde Tańcula se ha convertido en un rostro habitual.

Además, mantiene una carrera musical. Según medios especializados polacos, uno de sus temas más populares, Cokolwiek się wydarzy, superó los 12 millones de visualizaciones en YouTube, una cifra que explica por qué cada nuevo lanzamiento suyo mueve comunidad y conversación.

Alicante como sueño, no solo como decorado

La clave de Alicante está en que la ciudad no aparece solo como un fondo bonito para un videoclip. El texto promocional del lanzamiento habla expresamente de un sueño personal: tener una casa en Alicante. Esa frase conecta con una imagen muy reconocible para muchos europeos del centro y del este: la Costa Blanca como lugar de sol, libertad, vacaciones largas y vida junto al Mediterráneo.

En el videoclip, Tańcula busca precisamente ese clima: palmeras, verano, fiesta y una idea aspiracional de la ciudad. La canción, según ha anunciado el artista en su cuenta de Instagram, donde le siguen más de 459.000 personas, está "entre los números de baile polaco más candentes".

Una canción pensada para el verano

Alicante se mueve en una lógica muy de Discover: una celebridad extranjera, una ciudad española reconocible y una canción que convierte el deseo de “tener una casita” aquí en estribillo emocional. No es una declaración turística institucional, sino algo más espontáneo: Alicante como fantasía cotidiana, como lugar al que uno quiere escapar y quizá quedarse.

Para la ciudad, el detalle no deja de ser curioso. Una estrella mediática polaca del Fame MMA ha usado Alicante como título, escenario y sueño personal. Y eso, en tiempos de videoclips globales y comunidades digitales, también suma a la imagen internacional de la ciudad: Alicante ya no solo se visita; también se canta.