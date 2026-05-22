Estos son los tres espectáculos de Danza a escena que no te puedes perder en Alicante

El Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA) acogerá la decimoséptima edición del circuito estatal Danza a escena. El recorrido aterriza en la provincia con un cartel que incluye tres espectáculos de primer nivel firmados por las compañías Elahood, OSA + MUJIKA y Escena Miriñaque.

La programación, que se extenderá de forma escalonada desde mayo hasta el próximo mes de noviembre, arranca este mismo martes 26 de mayo a las 19:00h con la puesta en escena de NÓ, una atrevida propuesta de la compañía gallega Elahood. Coreografiada por Aina Lanas y Kenrick Sandy, la pieza utiliza el lenguaje de las danzas urbanas y el filtro de la ironía para sumergir al espectador en un viaje onírico que aborda debates tan actuales como la deconstrucción de género y la conciencia de clase.

Un otoño de reflexión social

Tras el pistoletazo de salida, la cita se reanudará tras el verano. El 28 de octubre llegará el turno de la compañía vasca OSA + MUJIKA, una alianza entre el bailarín Jaiotz Osa y el diseñador de vestuario Xabier Mujika. Presentarán LANA, un montaje interpretado por cinco bailarines que invita a reflexionar sobre el peso del empleo en nuestras vidas y cómo la sociedad nos empuja a definir nuestra identidad únicamente a través del trabajo.

El broche de oro al ciclo lo pondrá el 11 de noviembre la compañía santanderina Escena Miriñaque, galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2024. Su propuesta, titulada tÁ, difumina las fronteras entre la danza y el teatro para adentrar al público en un bosque regido por el realismo mágico, donde dos sensibles personajes exploran la amistad y el crecimiento emocional a través del juego.

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Una cita clave para el sector a nivel nacional

La escala alicantina forma parte de una ambiciosa gira nacional que este año desplegará su programación en escenarios públicos de diez comunidades autónomas:: Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Cataluña. El circuito, impulsado por la Red Española de Teatros y la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM), ha programado desde su creación casi 350 espectáculos que ha llevado a 500 escenarios, con alrededor de 1.800 funciones y la asistencia de más de 370.000 espectadores, consolidándose, así, como un programa clave para el impulso del sector de la danza en España.