Alicante abre el telón de su 23º Festival de Cine

El séptimo arte volvió a brillar en Alicante con una gala inaugural que confirmó, un año más, la consolidación del Festival Internacional de Cine como una de las grandes citas culturales de la ciudad. El Teatro Principal acogió el inicio de la vigesimotercera edición con una velada marcada por la emoción, los reconocimientos y la música en directo. El acto dio el pistoletazo de salida a una semana repleta de proyecciones, encuentros con cineastas, conciertos, exposiciones y numerosas actividades paralelas que llenarán la ciudad de ambiente cinematográfico.

La gala, presentada con su habitual cercanía por Luis Larrodera, contó con la actuación del grupo alicantino Guaraná, liderado por Juanra Arnáiz. La banda puso la nota musical con temas como Noche en vela, que abrió la ceremonia, y En la casa de Inés, interpretado a mitad del evento y que logró levantar al público de sus butacas. La cita pudo seguirse tanto desde el Teatro Principal como desde los hogares gracias a su retransmisión en directo por À Punt. Entre los asistentes destacaron las actrices Antonia San Juan y Vanesa Romero, que no quisieron perderse una de las noches más señaladas del calendario cultural alicantino.

Así ha sido la Gala inaugural del Festival de Cine de Alicante / Jose Navarro

Los galardonados

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de galardones. Clara Lago fue la primera en subir al escenario para recoger el Premio Ciudad de Alicante, entregado por Ingrid Rubio. Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de jóvenes intérpretes del panorama nacional. En su intervención, la actriz destacó la importancia de la cultura: «Enhorabuena porque 23 años se dice pronto y esperamos que sean muchos más. Qué importante es apoyar la cultura; los actores no estamos salvando vidas, pero el cine tiene una capacidad transformadora que va más allá del entretenimiento».

El Premio de Honor fue para Javier Gutiérrez, en reconocimiento a su sólida trayectoria. El actor agradeció el cariño del público y su vínculo con la ciudad: «Suelo venir cada uno o dos años con algún espectáculo de teatro. Alicante ama las artes escénicas. Este festival cumple una labor fundamental: cuidar el cine y también a la cantera». El galardón le fue entregado por la actriz Mónica Regueiro.

Por su parte, el director Pablo Berger recibió el Premio Ciudad de la Luz, que distingue la labor de cineastas españoles. Durante su intervención, recordó su relación con Alicante y su etapa vinculada a los estudios: «Llevaba 12 años sin venir. Antes frecuentaba mucho esta ciudad». Con humor, añadió: «Me encantan los premios», provocando la risa del público, antes de subrayar el prestigio del reconocimiento: «La gente que ha ganado este premio es de primera división». El encargado de entregárselo fue Juan José Cortés Vélez, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana.

Sumando ediciones

El festival arranca así una edición en la que siete largometrajes competirán por la Tesela de Oro, dotada con 3.000 euros: Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal; Mi cielo, tu infierno, de Alberto Evangelio; Absolute Love, de Carlo Avventi; A la cara, de Javier Marco; Rabioso, de Luis María Ferrández; Que vienen los perros, de Iván Sánchez y David Tembleque; y Cowgirl, de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens.

Noticias relacionadas

Además, el certamen proyectará 92 cortometrajes procedentes de 13 países, distribuidos en distintas secciones que abarcan desde la categoría nacional e internacional hasta documental, animación, LGTBI y Alicante Cinema. Con esta puesta de largo, Alicante reafirma su compromiso con el cine y la cultura, dando inicio a una semana en la que la gran pantalla será la auténtica protagonista.