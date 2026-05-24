Sonidos de proximidad
Sr. Bizarro: un disco debut "made in Alicante" que suena a consolidación
La banda alicantina publica su primer larga duración Frecuencias y armonías temporales, un trabajo de 12 canciones que sirve para demostrar su versatilidad sonora
Su nombre ya genera curiosidad. Sr. Bizarro se presenta con la intención de dar que hablar desde el primer momento. Y cuando te paras a escuchar su disco, entiendes que Frecuencias y armonías temporales no es un álbum más. La dificultad para el recuerdo de su título es completamente proporcional a la calidad sonora de sus canciones. Se trata de un compendio de 12 temas que brillan entre su diversidad y que dibujan perfectamente el espíritu de una nueva banda creada por músicos curtidos en esto de hacer música.
Si lo abordas desde el principio, como debería tratarse un disco de esta magnitud, lo primero que te encuentras es una introductoria Y qué más da que osa dejar 30 magníficos segundos instrumentales que juegan en contra de cualquier canción superventas promedio para dar paso a un tema con estribillo marcado y un gran aporte sonoro. Desde ese momento, ya se percibe el cuidado individual que adoptan sus canciones, lo que hace todavía más interesante la propuesta de esta banda cuyos integrantes, alicantinos, actualmente se encuentran a medio camino entre Alicante y Murcia.
"Te voy a ser sincero. Sigo mucho el panorama actual y veo demasiada imitación. Estoy cansado de escuchar proyectos que, aunque estén bien hechos, repiten las mismas estructuras compositivas y las mismas fórmulas. Nosotros venimos de otro sitio. Tenemos experiencia previa con otros proyectos y eso nos ha permitido empezar este camino con una identidad bastante clara", apunta Luis Tormo, voz y motor creativo del grupo.
"En Sr. Bizarro hemos querido experimentar con sonidos nuevos, pero sin perder la experiencia acumulada a nivel de composición y producción durante todos estos años, huyendo conscientemente del estándar". Es por ello que son una banda diferente dentro del ecosistema en el que se mueven, influenciados por bandas como Muse, Soundgarden, Pearl Jam o Queens of the Stone Age. Eso, aunque sea solo en la idea, hace que suenen diferente.
Porque ellos, los tres, venían de dar rienda suelta a otro sonido un poco más crudo con Another You, un rock/metal alternativo que encontraba en esas bandas una referencia clara. Pero si algo pasa en la música, es que es necesario evolucionar hasta encontrar un sonido en el que sentirte cómodo, y a ellos no les tembló el pulso al apartar el proyecto que habían erigido durante tanto tiempo en pos de una nueva vida a nivel musical que les permitiera afrontar otros retos, como cantar en castellano.
"No hubo cansancio ni desidia hacia el proyecto anterior. Another You fue una etapa maravillosa y muy completa para nosotros. Hicimos seis discos y sentimos que habíamos llegado al máximo dentro de ese formato. Lo importante es que este cambio nunca fue una estrategia comercial, simplemente las canciones empezaron a salir así", apuntan desde la banda. "Cuando algo nace de forma natural suele funcionar mejor, porque eso quiere decir que es sincero". Unos cimientos de los que no reniegan, pero que han influido en que Sr. Bizarro haya construido una idea sólida en apenas año y medio.
Variedad y constancia
Adentrarse en Frecuencias y armonías temporales es encontrar una diversidad muy amplia en la sonoridad. Es un disco con identidad propia erigido por canciones independientes que tienen algo que mostrar y donde no parece haber temas de relleno. "Queríamos que cada canción tuviera algo que decir, huimos de hacer un disco donde el primer y el último tema sean iguales", explican.
Y es que se habla de indie-rock para englobar todo lo que suena, pero durante la entrevista con INFORMACIÓN, la banda asegura que "nos parece absurdo ponernos límites estilísticos. Hay una intensidad y una energía común en todo el álbum, pero los sonidos, las estructuras y las letras son muy diferentes entre sí, lo que hace que el disco tenga reescucha".
También es, por qué no decirlo, una forma de crearse un nombre. Tienen la posibilidad de estar viviendo un nuevo comienzo, y eso les aporta capacidad para hacer cosas sin miedo a desencantar. Sr. Bizarro tiene un horizonte apto para investigar y crear, lo que es un auténtico privilegio para unas personas que viven por y para la música y que escuchan cosas muy variadas.
"Lo primero que tienes que hacer es confiar en lo que haces. Si tú no crees en tu música, el público tampoco lo va a hacer. Nosotros sentimos que este disco es sincero y eso la gente lo percibe. Lo complicado es llegar, ahí está realmente la barrera, pero hemos comprobado que nuestra música conecta con públicos muy distintos: hay chavales de 18 años que nos dicen que les encanta lo que hacemos y también gente de 60. Eso significa que el proyecto tiene alcance potencial", afirman orgullosos.
Pero no todo es positivo. Al final, estos grupos que empiezan de cero necesitan visibilidad, apoyo y estructuras profesionales que refrenden a los creadores. Las instituciones deben apoyar y la gente debe acudir a conciertos más allá de los macroeventos que inundan la actualidad musical. Los grupos, mientras tanto, seguirán luchando por espacios de visibilidad dando a conocer su música a nuevos públicos. "Ese sigue siendo el gran reto para cualquier banda independiente hoy en día", apuntan, y afirman que no pararán hasta conseguirlo porque, ante todo, valoran lo que hacen.
"No obstante, hoy necesitas que alguien apueste por ti, una agencia, un sello o una estructura que impulse tu música. Puedes tener un gran disco, pero si no hay apoyo detrás es muy difícil romper esa barrera", finalizan. Ellos ponen su parte, la escena tiene que poner la suya. Ha nacido un gran grupo.
