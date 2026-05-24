Un año dibujando anime desde Alicante

Hay retos que nacen para perderse en el ruido de las redes sociales y otros que, sin hacer demasiado ruido al principio, terminan convirtiéndose en algo más grande de lo que prometían. El del alicantino Gaspar Cinnante empezó con un gesto casi íntimo -un lienzo en blanco el día de su cumpleaños- y ha acabado siendo una obra coral que resume décadas de cultura anime y, de paso, un año entero de su vida.

El 5 de mayo de 2025, mientras muchos soplan velas y hacen promesas que rara vez sobreviven al verano, este alicantino decidió imponerse una: pintar un personaje de anime cada día durante un año. Sin pausas. Sin excusas. Sin margen para fallar. Ahora, 365 días después, el resultado es un mosaico de metro y medio en el que conviven personajes como Goku, Oliver Atom, Luffy, Pikachu, Eren Jaeger o Satoru Gojo. Una generación tras otra, comprimidas en un solo lienzo.

"Yo el reto sabía que lo iba a terminar", afirma ahora, con la calma de quien ya ha cruzado la meta. Lo que no sabía -y ahí estaba el verdadero vértigo- era qué iba a pasar por el camino. "Mi duda era si iba a tener apoyo o iba a terminar con 10.000 seguidores y ya", reconoce ahora con casi 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

La gente me pedía personajes sin parar Gaspar Cinnante

Cinnante (28 años) no llegó a este punto por casualidad. Durante la pandemia, mientras cursaba segundo de Filosofía, empezó a pintar lienzos con más atención que la que dedicaba a las clases online. "Me metía en las clases, pero estaba más pendiente de pintar", recuerda. Terminó el curso, pero dejó la carrera con una asignatura pendiente. Desde entonces, su trayectoria ha sido una mezcla de intuición, ensayo y error.

La chispa definitiva llegó al observar el funcionamiento de las redes. Los retos diarios enganchaban, generaban expectativa. "La gente quiere ver si lo terminas", explica. Así que decidió trasladar esa lógica a su terreno: el dibujo. Empezó con unos 1.200 seguidores en su cuenta artística. Hoy, tras un año de disciplina, ha multiplicado su alcance.

Alcance del reto

Porque el fenómeno no se ha quedado en Alicante. "Me sigue gente de todos lados, de América, de muchos países", cuenta. Los pedidos de láminas han cruzado el Atlántico con naturalidad. La globalización del anime, en su caso, se traduce en notificaciones constantes.

El proceso, sin embargo, ha estado lejos de ser idílico. Cada personaje requería una media de tres horas y media de trabajo, a veces más. Y la vida seguía ocurriendo en paralelo: un examen de conducir suspendido, jornadas en su trabajo en una tienda deportiva en San Vicente, días sin energía. "Hubo veces que me puse a las nueve de la noche y subí el dibujo casi a las doce", recuerda. En otra ocasión, un bote de pintura blanca terminó en el suelo en mitad del proceso, pero el reto no se detenía.

La planificación fue casi matemática. Partía de un lienzo de 1,5 por 1 metro y de una idea fija: encajar un personaje por día durante un año completo. Para lograrlo, diseñó una cuadrícula cercana a las 20 filas por 20 columnas, ajustando después el número exacto de casillas hasta dar con una distribución que le permitiera incluir los 365 personajes. El encaje final, sin embargo, le dejaba un pequeño margen que resolvió con una decisión creativa: reservar el centro del lienzo para una figura de mayor tamaño que rompiera la regularidad del conjunto. Ese hueco se convirtió en el día 366 y en el personaje más ambicioso del proyecto.

Ahí surgió la duda. El alicantino se debatió entre dos opciones: por un lado, el titán colosal de Eren, de Ataque a los titanes, una elección más personal ligada a uno de sus animes favoritos; por otro, Shenron, el dragón de Dragon Ball, una figura icónica y casi fundacional dentro del imaginario del anime. Finalmente, se decantó por este último, en parte por el peso simbólico de la serie y también por la insistencia de sus seguidores. "Así cuadraban todos", explica. El resultado final del lienzo es también un ejercicio de composición: cabelleras imposibles, proporciones ajustadas al milímetro y un equilibrio entre estilos y épocas.

Aunque la idea inicial era recorrer cronológicamente los grandes clásicos, la realidad -y los comentarios de aquellos que seguían el reto- alteraron el plan. "La gente me pedía personajes sin parar", admite. El caso más evidente fue Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen, que apareció antes de tiempo en el lienzo. "Parecía que me iban a matar si no lo hacía", bromea. Aun así, nunca dejó que la presión decidiera del todo: "Los comentarios eran orientación, no votaciones".

Apostar por el dibujo

Ese equilibrio entre criterio propio y demanda externa es, quizá, uno de los aprendizajes del proceso. También lo es la reflexión sobre el propio anime. Cinnante lo tiene claro: su favorito es One Piece, seguido de Ataque a los titanes. "Al final es subjetivo, pero también hay historias con más trasfondo", apunta.

El reto ha terminado, pero la historia no. Tras un mes de vacaciones para rematar el proyecto y preparar su web, vuelve a su trabajo con una idea clara: reducir jornada y apostar por el dibujo. "Quiero dedicarme a esto", dice sin rodeos. Sabe que el camino no es sencillo, pero también que ahora parte de un lugar distinto.

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Y es que quizá lo más interesante del lienzo no sea solo lo que muestra, sino lo que representa: un año de disciplina diaria en un entorno dominado por la inmediatez. Un recordatorio de que, incluso en la era del contenido efímero, todavía hay espacio para los proyectos a largo plazo. Y de que, a veces, todo empieza con un lienzo en blanco… y la decisión de no dejarlo así ni un solo día.