Una banda irlandesa y una exconcursante de OT: El Muelle Live de Alicante confirma nuevos conciertos para este año

Si hace unas semanas asistíamos a la convocatoria para conocer los detalles del ciclo de conciertos aQuarela, que emplazados en Alicante tenían la intención de llenar de música el recinto de El Muelle Live en el mes de julio, en esta ocasión es la propia organización del recinto, ubicado en el Puerto de Alicante, quien ha confirmado nuevos conciertos que se suman a la programación ya anunciada en el espacio alicantino.

La agenda ya está en marcha y la siguiente actuación que se vivirá en El Muelle Live será este mismo fin de semana, donde una de las figuras más importantes del rock español, Miguel Ríos, visitará un espacio musical al aire libre con vistas al mar y al Castillo de Santa Bárbara para presentar su gira El último vals. Será este viernes, 29 de mayo, a partir de las 21.30 horas, y todavía quedan entradas disponibles en el portal web de vivaticket.

Miguel Ríos, uno de los artistas más influyentes del rock español, actuará en El Muelle Live / INFORMACIÓN

La lista de actuaciones también cuenta con La Gossa Sorda (6 de junio), la actuación de La Reina del Flow en vivo (13 de junio), el ciclo de aQuarela Music (del 2 al 18 de julio), Loquillo (15 de agosto), Sergio Dalma (22 de agosto), Vanesa Martín (11 de septiembre) y Raphael (26 de septiembre). Una retahíla de artistas para los que también están disponibles las entradas a excepción del espectáculo de La Reina del Flow, que ya ha agotado todas las entradas.

Nuevos nombres se suman al cartel

Asimismo, el recinto ha anunciado a nuevas confirmaciones que se sumarán a la programación de 2026. Se trata de cinco actuaciones que buscarán ampliar las miras de un ciclo de conciertos que busca cubrir las necesidades de diferentes generaciones, contando con referentes internacionales con experiencia y nuevas promesas del pop español. También hay espacio para los más pequeños con un recital de Luli Pampin.

La banda irlandesa Fontaines D.C. estará presente en El Muelle Live de Alicante / INFORMACIÓN

Uno de los grandes nombres de esta nueva tanda de confirmaciones es el de la banda irlandesa Fontaines D.C, que este próximo 11 de agosto visitará Alicante con su potente directo y su característico sonido entre el post-punk, el indie rock y la poesía urbana. Convertidos en una de las formaciones más influyentes de la nueva escena alternativa internacional gracias a trabajos como Dogrel, A Hero’s Death, Skinty Fia o Romance, ofrecerán una de las citas más esperadas del verano en El Muelle Live.

Le seguirá el 21 de agosto el espectáculo de ABBA Revolution Tour – The New Experience, un espectáculo musical pensado para revivir toda la magia de ABBA que combina músicos en directo, coreografías, una cuidada puesta en escena y algunos de los temas más emblemáticos del grupo sueco como Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme! o Waterloo.

Los más pequeños disfrutaran con el recital de Luli Pampín / INFORMACIÓN

Dos días después, el 23 de agosto, habrá una doble actuación. Por la mañana, Luli Pampin hará las delicias de los más pequeños con El libro musical, un nuevo formato de espectáculo familiar donde la artista, junto a su inseparable Radio Mágica, se adentra en una biblioteca amenazada por el misterioso personaje Polvoso. A través de canciones, personajes entrañables y mucha imaginación, el espectáculo invita a los más pequeños a redescubrir el valor de la lectura y la fantasía.

Ya por la noche, el público podrá disfrutar de The great songs of Dire Straits, un homenaje a la banda liderado por Óscar Rosende y su grupo Great Straits. Considerado uno de los homenajes más destacados en Europa, el concierto propone un recorrido por los grandes éxitos de Mark Knopfler con una producción de gran formato y nueve músicos sobre el escenario. Rosende, además, es reconocido por su fidelidad al sonido original de la banda británica y presenta una experiencia musical que ha recorrido con éxito escenarios de Alemania, Francia, Portugal y España.

La cantante Ruslana, en una imagen promocional / STEVEN BERNHARD

Cultura desestacionalizada

Por último, el ciclo de conciertos ha anunciado un recital para el mes de noviembre, lo que confirma la desestacionalización del recinto, que permite la posibilidad de ofrecer una alternativa de turismo cultural más allá de la época veraniega. Será con la participación de Ruslana, la que fuera concursante de Operación Triunfo en 2023 y que afronta actualmente una actualidad musical marcada de novedades tanto en forma de sencillos como de EPs.

Tras el impacto de su disco Catarsis y sus primeros conciertos con entradas agotadas, la artista continúa consolidando una propuesta que mezcla pop, rock y actitud con un directo cargado de emoción y energía. Su primera actuación propia en Alicante será en El Mulle Live, que ofrece una experiencia en la que también se proporciona una zona gastronómica para acompañar a los conciertos con espacio para arroces y otras especialidades de la terreta.