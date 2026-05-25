"El Fantasma de la Ópera", mucho humor y un estreno nacional en el avance de temporada del Teatro Principal de Alicante

El Teatro Principal de Alicante muestra una primera tanda de espectáculos para la nueva temporada, sin dejar de lado su programación veraniega. El coliseo alicantino se prepara para un final de año en el que El Fantasma de la Ópera, el musical más exitoso de la historia, llegará a sus tablas con la producción que mantuvo una exitosa residencia en el Teatro Albéniz de Madrid, donde reunido a más de 300.000 espectadores.

Pero antes de poner el foco a lo que vendrá a partir de octubre, también se ha presentado una programación que mantendrá viva la cultura teatral durante el mes de julio. Arancará con un dúo que busca sacar la sonrisa a todos los presentes como el formado por Candela Peña y Secun de la Rosa. Su espectáculo Peña + Peña, emplazado para el sábado 4 de julio, consiste en un repaso por las anécdotas de ambos en el cine y la televisión, marcado por la improvisación y donde el público toma la palabra.

Candela Peña y Secun de la Rosa llevarán a Alicante el espectáculo improvisado "Peña + Peña" el 4 de julio / INFORMACIÓN

Le seguirá el humor valenciano con Això faltava Especial Fogueres, un espectáculo "en valenciè de poble" a cargo de La Tieta (10 de julio); el humor de Txabi Franquesa, que regresa al Principal de Alicante con su monólogo Escocía, que ha contado con una gran respuesta en sus anteriores representaciones en la ciudad (11 de julio); o un monólogo lleno de nostalgia a cargo de Diego Sánchez que, bajo el nombre de Perdido en los 80, conecta con la memoria colectiva del público (17 de julio).

También habrá espacio para la música, como el concierto de Ghibli Tributo que, bajo la luz de las velas, rendirá homenaje al universo mágico del legendario estudio japonés (18 de julio); la conexión humorística más actual con el espectáculo Tinder Sorpresa de Andreu Casanova, que explora las curiosidades de las apps de citas (24 de julio); y la tradicional Stars Gala, donde un gran número de estrellas internacionales del ballet pisarán las tablas del Principal de Alicante y donde los beneficios irán destinados a financiar un programa de becas y ayudas para estudiantes de danza.

"Gigante", de Mark Rosenblatt, con Josep Maria Pou / INFORMACIÓN

Novedades para la próxima temporada teatral

Más allá del verano, y con la mirada puesta en la temporada 2026/2027, María Dolores Padilla ha aprovechado para "invitar a los alicantinos a sumergirse en nuestra programación, a explorar cada propuesta y a elegir entre todas ellas las que más les guste", añadiendo que han seleccinoado "las mejores producciones del panorama nacional y las mejores giras internacionales" de cara a una agenda que ha contado con un avance de cara al próximo curso.

Además de contar con nuevas sesiones Kids&Stories, una iniciativa enfocada para los más pequeños de la casa en el hall del teatro, se ha anunciado un estreno nacional que arrancará la agenda otoñal. Será el viernes 2 de octubre con La Partenaire, de Fernando Schmidt, una obra con dirección de Pepa Gamboa y con Cristina Medina en el elenco. Una función que recoge testimonios de un mundo de fantasía y magia en torno a un fatídico día en el que un truco salió mal.

El viernes 2 de octubre, el Principal de Alicante acoge el estreno nacional de "La Partenaire", de Fernando Schmidt / INFORMACIÓN

Al día siguiente llegará la obra Gigante, de Mark Rosenblatt (3 de octubre), una obra ganadora de tres premios Olivier 2025 que aborda la controversia en torno a Roald Dahl por un artículo antisemita. Esta versión cuenta con la dirección de Josep Maria Mestres y con Josep Maria Pou, Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Enric Arquimbau en el elenco. Le sigue la actuación de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (4 de octubre) y el "vodevil culinario" de La Cubana La cuisine de ma cousine, que estará en el Principal del jueves 8 al domingo 18 de octubre.

La variedad también llegará con Callas by Pilar Jurado (22 de octubre), un espectáculo de lírica que supone un homenaje a María Callas donde la voz de Pilar Jurado dialoga con su legado, o con la tragedia Panorama desde el puente de Arthur Miller, en una versión con dirección de Javier Molina que cuenta con José Luis García-Pérez, María Adánez o Ana Garcés en el reparto, donde la emoción y la crítica social se mezclan en una comunidad italoamericana de Brooklyn en los años 50 (23 de octubre).

"Panorama desde el puente" de Arthur Miller, en una versión con dirección de Javier Molina, el 23 de octubre en el Principal de Alicante / INFORMACIÓN

El avance continúa con el monólogo de Dani Mateo ¿Por qué no te callas? (24 de octubre); la Gala del Festival Circarte (25 de octubre); la ópera La Flauta Mágica, de Mozart, con Opera 2001 (27 de octubre); la actuación musical de Beret, que presenta Lo bello y lo roto (28 de octubre); la nueva edición de A Meeting with the Blues, que contará con la actuación de Sheryl Youngblood Blues Band (29 de octubre); o el show de humor de Cómicas, ideado por Martita de Graná, Patricia Espejo y Antonia Triviño (30 de octubre). El mes finaliza con la obra Crónica del rey pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester (31 de octubre).

Un noviembre de carácter internacional

El ballet de Kiev, del famoso bailarín solista Viktor Ishchuk, abrirá el mes de noviembre con El Corsario (2 de noviembre); y le seguirá la ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini(5 de noviembre); el humor irreverente y sin tapujos de David Suárez, dentro de su monólogo Humor blanco (6 de noviembre); o la obra El hijo de la cómica, de Fernando Fernán-Gomez, que llegará dos días al Principal de Alicante con dirección de José Sacristán, que también estará en el elenco (7 y 8 de noviembre).

El ballet de Kiev, del famoso bailarín solista Viktor Ishchuk, llega a Alicante con "El Corsario" / INFORMACIÓN

El cómico J.J. Vaquero presentará nuevo espectáculo (13 de noviembre) y CantaJuego hará las delicias de los más pequeños con Yo quiero ser (15 de novimebre), que servirá como preludio a la llegada a Alicante del musical El Fantasma de la Ópera que, tras ser visto en Torrevieja, llega del 19 de noviembre al 6 de diciembre con la célebre historia inspirada en la novela de Gaston Leroux que llevó a Lloyd Webber a contar el musical más importante de la historia del teatro. Por último, el avance ha anunciado el concierto Techno Pop (10 de diciembre) con clásicos de Depeche Mode, Talk Talk o Pet Shop Boys.

Diversidad y heterogeneidad

La presentación de las actividades veraniegas y el avance de la próxima temporada ha contado con la presencia, además de la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, de Marta Alonso, secretaria Autonómica de Cultura; Nacho Prieto, director general de Cultura; y Nayma Beldjilali, concejal de Hacienda, Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante. Las entradas para todas las funciones ya están disponibles en la página web del Teatro Principal.

La secretaria autonómica ha manifestado el "apoyo" de la Conselleria de Cultura "a este espacio que es parte fundamental de la sociedad alicantina, que mantiene la excelencia y fortalece el tejido cultural valenciano. Pero también un espacio que representa la colaboración institucional, el compromiso con la cultura como entretenimiento, pero también como espacio de reflexión y pensamiento crítico".

José Sacristán en "El hijo de la cómica", una obra de Fernando Fernán-Gomez que llegará dos días al Principal de Alicante / Diego Miranda

Por su parte, el director general de Cultura ha destacado que es necesario "reconocer y respaldar el compromiso de este espacio con las artes escénicas y la música y el trabajo de todo el equipo del teatro, así como la colaboración institucional que hace posible una programación estable, ambiciosa y de calidad" entendida como un "espacio vivo" con propuestas de lo más variadas y heterogéneas.

Por último, la concejal de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado "la variedad y la calidad de la programación del Teatro Principal que esperamos que, tal y como ha sucedido estos últimos años, vuelva a ser un éxito de público y acerque a personas de todas las edades al mundo de la escena". Además, la edil ha agradecido a María Dolores Padilla "su labor y compromiso al frente del Teatro Principal que permite que Alicante forme parte del circuito nacional y sea un destino al que las compañías y los artistas quieren venir cada temporada".