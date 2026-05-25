El legado de Rafael Altamira será custodiado por el Archivo Histórico Provincial de Alicante

Superado ya el Año Altamira, la Generalitat Valenciana continúa trabajando en la preservación del legado del pensador y jurista alicantino Rafael Altamira, fallecido en 1951 en Ciudad de México. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha formalizado el traslado del fondo documental, hasta ahora custodiado por el IES Jorge Juan, al Archivo Histórico Provincial de Alicante con el objetivo de garantizar tanto su conservación como su difusión pública.

El fondo documental trasladado reúne una amplia y heterogénea colección de materiales que abarca desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Entre los documentos conservados destaca la correspondencia personal y profesional del intelectual alicantino, con cartas recibidas y enviadas entre 1846 y 1951, además de otra documentación epistolar que se extiende hasta 1970. A ello se suma la correspondencia familiar, integrada por cartas cruzadas entre Altamira y su entorno más cercano entre 1886 y 1951.

Un momento del traslado de los fondos documentales de Rafael Altamira / Pilar Cortés

El archivo también incorpora un importante bloque de manuscritos del propio Altamira, fechados entre 1882 y 1951, que incluyen artículos, informes, proyectos, memorias, cursos, lecciones, discursos, conferencias, estudios, monografías, notas y apuntes personales. Junto a ellos se conservan manuscritos de otros autores, así como publicaciones periódicas que recopilan tanto artículos firmados por Altamira como textos de terceros publicados entre 1883 y 1995. El fondo se completa con monografías impresas editadas entre 1898 y 1997.

En el apartado personal y administrativo figuran expedientes académicos y profesionales, acreditaciones, certificaciones, contratos, nombramientos, títulos y diplomas, además de libros de homenaje, placas conmemorativas y medallas vinculadas a la trayectoria del jurista. También se incluye documentación relativa a sus antepasados, fechada entre 1784 y 1842, así como otros documentos posteriores hasta 1948 y un amplio archivo fotográfico.

Algunos de los fondos trasladados al Archivo Histórico Provincial de Alicante / Rafa Arjones

Entre los materiales más singulares destacan los documentos relacionados con la candidatura de Rafael Altamira al Premio Nobel de la Paz entre 1933 y 1951, además de informes, programas de exposiciones y congresos, mapas y diversa documentación aún sin clasificar. Según la Generalitat, esta actuación "de gran relevancia" permitirá garantizar la adecuada conservación y difusión "de uno de los conjuntos documentales más importantes vinculados a la figura del gran humanista alicantino".

Una formalización oficial

El Archivo Histórico Provincial de Alicante acogió este lunes un acto institucional para hacer oficial la llegada del material documental de Altamira, que llegó a sus instalaciones el pasado 13 de mayo, presidido por la secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana, Marta Alonso, y que ha contado con las intervenciones de Ignacio Ramos Altamira, bisnieto de Rafael Altamira; Jorge Llorca, director del IES Jorge Juan; y María del Olmo, directora del archivo. También ha estado presente el alcalde de El Campello Juanjo Berenguer.

Un momento del acto institucional de entrega en la sede del Archivo Histórico Provincial / Rafa Arjones

Desde el archivo reconocen que ha sido "una jornada profundamente emotiva de reconocimiento a la figura del insigne humanista alicantino Rafael Altamira, cuyo legado documental quedará desde ahora custodiado en el AHPA y puesto a disposición de toda la ciudadanía, investigadores e investigadoras". Asimismo, el acto también ha contado con la presencia de representantes de distintas instituciones como la Universidad de Alicante o de la Fundación Mediterráneo.

Preservar el patrimonio

Con este traslado, la Generalitat integra el legado en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial de Alicante, un edificio concebido específicamente para la custodia del patrimonio documental y dotado de las infraestructuras técnicas necesarias para asegurar su preservación a largo plazo. El centro dispone de depósitos climatizados, sistemas de control ambiental, medidas especializadas de seguridad y laboratorio de restauración, garantizando así unas condiciones óptimas para la conservación preventiva y el tratamiento archivístico del fondo documental.

María del Olmo e Ignacio Ramos Altamira, con algunos de los documentos que preservará el archivo / PILAR CORTES

La incorporación del legado al Archivo Histórico Provincial de Alicante mejora además de forma significativa las posibilidades de acceso y consulta para investigadores, especialistas y ciudadanía interesada, al quedar integrado en una institución pública dedicada específicamente a la organización, custodia y difusión del patrimonio documental. Este paso facilitará igualmente futuras actuaciones de descripción archivística, digitalización, conservación y difusión cultural del fondo.

La Conselleria destaca, no obstante, que esta actuación "no modifica la titularidad del legado, que permanece inalterada, sino que supone exclusivamente su traslado físico a un entorno archivístico especializado". Además, en el momento del traslado, realizado durante la mañana del miércoles 13 de mayo, estuvo presente también Ignacio Ramos, bisnieto de Rafael Altamira.