À Punt bate récords de audiencia con los toros y reúne a 600.000 espectadores

À Punt acaba de vivir un fin de semana de récord con su programación televisiva taurina, que consolida este contenido como uno de los más seguidos de la radiotelevisión pública valenciana. Las retransmisiones han contado con el respaldo de la audiencia con cifras récord para la cadena pública, tanto por el 6,2% del sábado como por el 8,7% de share del domingo.

De hecho, las 11 retransmisiones taurinas realizadas este año por la cadena pública han reunido a 600.000 espectadores de la Comunidad Valenciana (el 11% de su población), con una media de 136.000 espectadores por cada emisión y una fidelidad del 37,2%.

Hace ahora un año que la dirección de À Punt impulsó una apuesta decidida por los contenidos taurinos, una línea que hoy se ve plenamente reforzada por el apoyo de la audiencia. Estos datos evidencian el interés por una realidad profundamente arraigada en la Comunidad Valenciana, vinculada a la memoria, las tradiciones y la vida de nuestros pueblos. En este contexto, la radiotelevisión pública refuerza su papel como servicio esencial para la sociedad, dando visibilidad a las expresiones culturales que forman parte de nuestro patrimonio colectivo.

À Punt consolida así un modelo de servicio público que conecta con la ciudadanía y que apuesta por reflejar la identidad y la pluralidad de la sociedad valenciana, y las cifras récord registradas este fin de semana así lo demuestran.

Con una media de 90.000 espectadores a lo largo de casi dos horas y media de retransmisión, la corrida de ayer domingo, 24 de mayo, desde Madrid registró un 8,7 % de share para seguir la actuación de los toreros Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda. En total, 169.000 espectadores pasaron por À Punt a lo largo de la tarde-noche para seguir esta corrida de toros de San Isidro, con picos que alcanzaron el 10,8 % de share.

Tercera corrida sorollana, el sábado 23 de mayo en Bocairent / À Punt

La tarde taurina comenzó a las 18 horas con el programa La plaça, presentado por Jorge Casals. Con 72.000 espectadores, este espacio sirvió de aperitivo para la faena que debían realizar los matadores con los toros de Alcurrucén. La oreja que cortó David de Miranda y la entrega de Fortes y Víctor Hernández hicieron que À Punt fuera la segunda opción elegida por los aficionados de toda la Comunidad Valenciana durante buena parte de la tarde de ayer domingo, solo superada por Antena 3, con la narración del propio Jorge Casals y los comentarios del ex torero Manolo Carrión.

Por su parte, la corrida del sábado 23 de mayo, desde Bocairent, congregó en algún momento de la tarde a 176.000 espectadores, con una audiencia media del 6,2 % y picos que alcanzaron el 9,5 % de share. Como ocurrió el domingo, esta retransmisión taurina se convirtió en varios momentos de la tarde en la segunda opción de los valencianos, solo por detrás en este caso de La 1.

Además, cabe destacar que los toros se han situado en el 5º puesto entre los programas de entretenimiento más vistos de la cadena en 2026, por detrás de las Mascletaes, las Fallas, Atrapa’m si pots Llegendes y La Cuina de Morera. Además del programa semanal de televisión La plaça, cabe recordar que À Punt emite los viernes por la tarde el espacio radiofónico Terra de bous, presentado por el periodista Germán Estela, también colaborador de INFORMACIÓN.

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Continúa la Feria de San Isidro en À Punt

La Feria de San Isidro continúa en la radiotelevisión pública valenciana, ya que À Punt retransmitirá desde Las Ventas las siguientes corridas a partir de las 19 horas: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (ganadería de Maria Guiomar Cortés de Moura el sábado 30 de mayo); Antonio Ferrera, Paco Ureña y Manuel Escribano (ganadería de Adolfo Martín el domingo 31 de mayo); Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román (ganadería de Victorino Martín el sábado 6 de junio); Borja Jiménez (ganadería de Cortés y Domingo Hernández el domingo 7 de junio); y Talavante, Víctor Hernández y Roca Rey (ganadería de Victoriano del Río y Cortés el domingo 14 de junio).