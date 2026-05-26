"Absolute Love", una mirada alicantina a la crisis existencial con el mar de fondo

Un cantante de cruceros que conquistó las listas de éxitos en los años 80 y una mirada existencial a la fama efímera. El Festival de Cine de Alicante acogerá el jueves 28 de mayo, a las 16.45 horas, la proyección de la cinta Absolute Love, uno de los largometrajes seleccionados a concurso, en los cines Kinépolis del centro comercial Plaza Mar 2. La cinta, dirigida por el director italiano Carlo Avventi, cuenta con un reparto alicantino encabezado por Arly Jones, al que le siguen otros intérpretes como Sara Deray, Lydia Mínguez, John Sanderson, Iván Gisbert, Mauro Ottel o Maxi Celdrán.

Carlo Avventi, a la izquierda, con el reparto de "Absolute Love" en Alicante / Rafa Arjones

La cinta propone un salto en el tiempo de veinte años y se centra en la vida de Arly, que tras haber perdido la oportunidad de hacer prosperar su carrera musical en el pasado vive una vida cómoda y despreocupada en la costa sur de España, disfrutando del sol y el mar. No obstante, esa idílica vida esconde una herida todavía abierta, ese arrepentimiento por no haber conseguido mantener a flote su carrera musical, lo que le sumerge en una crisis existencial constante.

Arly Jones ha llegado a la entrevista con un coche vintage color amarillo / Rafa Arjones

"El rodaje de esta película fue muy intenso porque se realizó en Alicante durante el mes de julio, con mucho calor", explica el director y guionista de la cinta. "Grabamos casi todo en el mar, sobre un barco, y hemos afrontado todas las dificultades que surgen al grabar en estas condiciones, pero creo que, al mismo tiempo, esto también da una intensidad que espero que se pueda ver reflejada también en la película", explica Avventi a INFORMACIÓN.

Se trata de la primera vez que este largometraje se presenta a un festival y ya ha sido seleccionado en la ciudad donde nació, en Alicante, lo que Avventi entiende que es "un reconocimiento muy grato". Entre las cualidades de esta película, el cineasta italiano destaca la implementación de "muchos elementos". "Un elemento clave es el mar, quería que se reflejase su poder y lo encontré en la historia de un hombre que ha parado en su vida, una historia de una crisis que invita a seguir adelante, y donde la música también tiene un peso especial", apunta.

El director Carlos Avventi, durante una sesión de fotos en el Festival de Cine de Alicante / Rafa Arjones

Absolute Love es el nombre de la canción que lanza al estrellato al cantante de cruceros interpretado por Arly Jones, y es también la excusa para que el sonido forme parte importante en la cinta, tomando también como referencia los silencios, claves para comprender la magnitud del sonido del mar. "Ha sido una experiencia muy bonita para mí y un poco inesperada, porque cuando Carlos me comentó que si quería hacer un papel no me dijo que quería que fuera yo el protagonista de la historia", asegura el actor protagonista y conocido ilustrador alicantino.

El guion era inspirado en él y precisamente es su personaje el que sujeta los planos con su presencia. No obstante, asegura, no tuvo presión porque "esas emociones entre las que vive el personaje las conozco bastante bien". "Si algo tiene de especial esta historia, es que refleja situaciones cotidianas que se pueden extrapolar a la mayoría de las personas que se acerquen a verla. Ese tener que empezar de nuevo, sacudirnos la comodidad y el confort para poder acceder a otros sitios... Y de eso habla la película, de poder apoyarte en la gente que te rodea", explica.

El reparto de "Absolute Love", en el puerto de Alicante / Rafa Arjones

Heridas internas generacionales

La capacidad de sanar heridas no es única del cine, los actores y actrices han tenido la oportunidad de reencontrarse con ellos mismos. La actriz alicantina Sara Deray explica que a través de esta historia "y del momento de crisis de Arly, muchos de los que participamos en la película nos hemos sentido identificados. Yo, en concreto, venía también de un momento vital donde tenía que sanar cosas, pues venía de un duelo con mi madre. Eso nos sirvió de catarsis y nos permitió algo tan sencillo como hablar entre nosotros, aunque muchos no nos conociéramos", apunta.

Por su parte, Lydia Mínguez pone énfasis en la posibilidad de poder trabajar con el mar de fondo, "una mirada a algo tan valioso y sanador". Su personaje, además, es una madre que encuentra en su hijo un punto de conexión claro en la película, lo que asegura que permite "sacarnos un poco eso que tenemos guardado, esa infancia que teníamos ahí escondida y que estaba mucho tiempo sin salir a la luz".

Arly Jones, durante una sesión de fotos dentro del Festival de Cine de Alicante / Rafa Arjones

Para terminar, Iván Gisbert anima al público para que acuda a la proyección de Absolute Love "para reencontrarse con ellos mismos". "En esta vida, la gente tiene tendencia a perderse y cuando no te permites frenar, no tienes tiempo para encontrarte a ti mismo. Por eso creo que hay que parar de vez en cuando, pero no ahora, porque hay que ir al cine Kinépolis este jueves para disfrutar de la película", finaliza el actor con humor.