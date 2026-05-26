Carlos Bardem presenta un corto en Alicante y defiende a los profesores en huelga: "Si hace falta, nos unimos a ellos"

A pesar de la evolución del Festival de Cine de Alicante a lo largo de sus 23 años de historia, el cortometraje sigue siendo una parte fundamental de su programación. Este martes, el certamen ha puesto fin a las proyecciones de la categoría de cortometrajes españoles en el Teatre Arniches de Alicante con las ocho últimas obras seleccionadas, entre las que se encontraba Una conversación pendiente, dirigida por la cineasta Cecilia Gessa y protagonizada por Carlos Bardem y Salva Reina.

Precisamente por ello, la directora y Bardem han estado presentes en la proyección de este cortometraje de 12 minutos de duración que sigue a Raúl y Santi, dos amigos que, tras una despedida de soltero, mantienen una última charla antes del gran día. Sin embargo, lo que comienza como una conversación informal entre amigos evoluciona hacia una confesión inesperada que pondrá en jaque su relación, revelando sentimientos silenciados durante años.

Carlos Bardem y Cecilia Gessa, antes de la entrevista realizada en el Teatre Arniches de Alicante / Rafa Arjones

"El público se va a encontrar un antes y un después en la relación de estos dos amigos a raíz de esa conversación pendiente que nunca tuvieron y que termina produciéndose esa noche, después de mucho tiempo y de manera casi forzada", apunta Gessa. "Prácticamente todos tenemos alguna conversación pendiente por mantener, y la de estos dos amigos surge precisamente antes de la boda", explica la directora y productora a INFORMACIÓN.

Por su parte, Carlos Bardem asegura que trabajar cara a cara con Salva Reina "es siempre una maravilla" y se deshace en elogios hacia quien considera "uno de los mejores actores de este país tanto en lo cómico como en lo dramático". Esa complicidad, construida a través de otros proyectos en los que han coincidido, hace que la obra se apoye en una amistad "ya consolidada de antemano, aunque luego descubramos que su relación no era tan idílica ni se conocían tan bien como pensaban".

Un llamamiento en favor del cortometraje

Actualmente, los festivales de cine se han consolidado como los últimos reductos culturales que siguen apostando por el cortometraje, haciendo que muchas de las piezas proyectadas solo puedan verse en estos espacios debido a su escasa comercialización. En este sentido, Cecilia Gessa ha defendido una industria que, según señala, "no tiene otro lugar donde poder mostrar cortometrajes". Aun así, asegura que "desde hace unos años existe una tendencia al alza, porque hay muchísimos cortometrajistas y muchos proyectos, quizá demasiados para esta industria".

La directora habla de un "pequeño desajuste" en el que "muchos se quedan en el camino porque el ruido lo hacen tres o cuatro, mientras el resto pasa completamente desapercibido". Se trata, considera, de una industria precaria en la que existe cierta injusticia: "Antes era la única herramienta que había para buscarte un espacio, mientras que ahora hay gente consolidada que de repente quiere hacer cortos y ocupa un espacio que podrían tener otros proyectos con menos posibilidades".

Un momento de la entrevista / Rafa Arjones

En contra de la idea del corto como tráiler de un largometraje, Cecilia Gessa reivindica Una conversación pendiente como una historia cerrada en sí misma: "Es una conversación de 12 minutos entre dos personas que no tiene intención de ir más allá y que, además, ha sido el proyecto que más me ha costado sacar adelante".

En este sentido, Bardem viene de ejercer como jurado en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, donde se presentaron 2.700 cortometrajes, y defiende que "el corto es cine, sobre todo cuando no aspira a convertirse en la carta de presentación de una película, sino cuando se sostiene como una historia independiente, como viene a ser el cuento en la literatura. Una historia corta perfectamente planteada, cerrada y resuelta", sostiene en defensa de este formato de corta duración.

Carlos Bardem, durante la entrevista con INFORMACIÓN / Rafa Arjones

"Yo siempre voy a querer seguir haciendo cortometrajes porque me permiten probar y profundizar en conceptos sin que nadie me diga cómo tiene que ser. Esa es la principal diferencia respecto a una película o una serie, donde siempre hay más personas opinando", apunta Gessa, que entiende el corto como "una herramienta fantástica para experimentar".

Apoyo a "una educación pública de calidad"

La entrevista, realizada en el Teatre Arniches de Alicante, ha coincidido en fechas con la manifestación del profesorado por el centro de la ciudad. "Qué buen corto se podría hacer sobre estas manifestaciones", bromeaba Carlos Bardem, al tiempo que mostraba su solidaridad con "la defensa de una causa tan importante e imprescindible como la enseñanza pública" y expresaba su apoyo "a las reclamaciones del profesorado". Asimismo, ambos aseguraron antes de finalizar la entrevista que "si hace falta, nos unimos a ellos. Que no te sorprenda vernos por allí en favor de la educación pública".