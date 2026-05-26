"Catral en su gente": el libro de dos autores alicantinos que hará a los catralenses conocer su pasado
María del Carmen Asensio y Manuel Antonio Tomás presentan el 29 de mayo su nuevo libro Catral en su gente, una recopilación de archivos que sirve como herramienta para descubrir la historia de una comunidad durante más de cuatro siglos
Nuria Camps
Dicen que las paredes oyen y, en el caso de la Iglesia de los Santos Juanes de Catral no solo oyen, sino que también guardan. Esta parroquia y Nuestra Señora de Belén de Crevillente, han sido la principal fuente de información de María del Carmen Asensio y Manuel Antonio Tomás, los autores de Catral en su gente, un libro sobre los linajes históricos de la villa de Catral y que hace a sus lectores remontarse al siglo XVII y concocer su pasado.
El ADN catralense
Por suerte para los autores, sus antepasados no migraron a diferentes territorios, cosa que les redujo la tarea de búsqueda de archivos por las diferentes parroquias de la provincia. Durante seis meses los autores se dedicaron a recopilar información desde la expulsión de los moriscos. Su intención no era la de publicar un libro, sino ser conocedores de lo que era suyo, de sus propias historias, de sus familias. Al adentrarse con más profundidad en los archivos parroquiales de las iglesias, fueron tomando conciencia de la relevancia de lo que estaban construyendo para la comunidad de Catral. "Ahí fue cuando dimos el salto de reconstruir las familias, los diferentes linajes y organizarlos por apellidos. Es en este momento cuando surge la idea de escribir el libro", cuentan María del Carmen y Manuel Antonio. Por ello, compatibilizaron la investigación con otras actividades laborales y continuaron el proceso durante 10 años.
Los escritores denominan los archivos parroquiales como "verdaderos notarios de las comunidades, de sus parroquias, dando fe de los nacimientos, matrimonios, defunciones..." Forman parte del patrimonio cultural de Catral, cuentan lo físico, lo que constaba en los escritos pero también lo inmaterial, sus costumbres, sus celebraciones, sus cantos, el ADN catralense. "Es un reconocimiento a esas gentes que afrontaron las dificultades para construir nuestro presente. Renombrarlas es reconocerlas", afirman María y Manuel. A través de este libro se puede conocer las relaciones familiares, demografía o la onomástica familiar. Los autores de Catral en su gente tienen un objetivo claro: que este conocimiento no quede empolvado en archivos del siglo XVII, que vuelva a las manos de quien pertenece, el pueblo de Catral.
Este arduo trabajo de investigación ha necesitado de personas que abran las puertas a esta información que parecía olvidada. Por ello, los autores agradecen al párroco de Catral, D. Carmelo Ramón Rives, que les facilitara el acceso al primer libro de matrimonios cuya imagen constituye la portada y contraportada del libro.
La presentación del libro tendrá lugar el próximo viernes 29 de mayo en el Salón de actos de la Comunidad de regentes y sindicatos de riegos a las 20 horas, donde los autores estarán encantados de que aquellos archivos parroquiales vuelvan a las manos de todos aquellos catralenses que quieran conocer y aprender de su historia.
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