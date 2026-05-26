El Maror Festival de La Vila Joiosa supera los 4.000 asistentes a un mes de su celebración

El Maror Festival entra en su cuenta atrás. A falta de un mes para que se abran sus puertas, la organización ha confirmado que ya se han superado los 4.000 asistentes para su tercera edición, que se celebrará los próximos 26 y 27 de junio en la Playa de la Antoneta de La Vila Joiosa. El evento afronta sus últimas semanas con el cupo final de entradas a la venta.

El principal reclamo de la programación de este año será la actuación de La Fúmiga. La banda valenciana se subirá al escenario en el marco de L’últim abraç, la gira con la que ponen fin a una trayectoria de trece años de carrera, más de 500 conciertos y dos discos de oro. El concierto en La Vila será una de las últimas oportunidades para ver en directo a la formación de metales y pop-rock, que repasará himnos de su discografía como Mediterrània, Ja Dormiré o Havia de Passar. La Fúmiga celebrará esta despedida como una gran celebración colectiva y también como un homenaje a la música popular valenciana.

M-Clan encabezan el primer día de festival / INFORMACIÓN

Programación del viernes 26

La primera jornada del festival, el viernes 26 de junio, estará encabezada por M-Clan, quienes regresan a los escenarios para conmemorar su 30º aniversario. Junto al grupo de rock nacional actuarán Carlos Ares, nombre emergente del pop alternativo, y Sanguijuelas del Guadiana.

El cartel de este primer día se completará con las propuestas autonómicas de Esther y Romàntic Dimoni, mientras que el cierre de la madrugada correrá a cargo de DJ Set: Plan B.

La Fúmiga se despedirá el sábado 27 / INFORMACIÓN

Programación del sábado 27

El sábado 27 de junio el protagonismo recaerá en la citada despedida de La Fúmiga. Esa misma noche participarán El Diluvi, formación de música festiva y de raíz, junto a Cactus y la voz de Naina. Los encargados de cerrar la edición de 2026 del festival serán Jajajers.

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La propuesta del festival, que vuelve a combinar agrupaciones consolidadas con bandas de la nueva escena y música en valenciano, mantendrá su recinto frente al mar integrado con opciones gastronómicas locales. Tanto los abonos de dos días como las entradas individuales para cada jornada siguen disponibles a través de su página web oficial.