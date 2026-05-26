"Última charla": la novela del escritor alicantino Daniel Fernández que sus lectores devoran en una tarde

Existe un "síndrome" muy famoso entre los escritores, el de la hoja en blanco. Esto aparece cuando las ideas no afloran y, en el caso de los escritores, las páginas son incapaces de comenzar a llenarse de nuevas historias. Sin duda no es el caso de Daniel Fernández, el escritor alicantino que estrena su próxima novela Última charla. Por suerte para sus lectores, el nombre del libro no tiene nada que ver con la continuidad del escritor en el gremio, sino con el nuevo hijo de un mundo creado por el autor, el Bostonverso. Tras el éxito de Viaje al infierno, primera parada: Boston, que ya roza las 500 copias físicas vendidas, Última charla llega para consolidar este universo de siete novelas autoconclusivas de las que forma parte.

El escritor Daniel Fernandez Besteiro lanza su nueva novela / Jose Navarro

A pesar de que todas las obras del Bostonverso tienen su propio relato de forma independiente, las une la misma historia que va creciendo de fondo con el mismo sello y esencia. "Última charla es la novela perfecta para introducirte en este universo, es la presentación que quiero hacer a la gente", cuenta el autor. El Bostonverso plantea un mundo solapado con el nuestro. "Todas las partes oscuras ocurren a plena vista, pero no lo ves porque tus ojos justifican la magia o los demonios de otra manera", apunta el autor.

La novela que muchos devoran en una tarde / INFORMACIÓN

En su anterior novela el peso recaía sobre una casa encantada que evolucionaba como un personaje más, en Última charla la verdadera fuerza reside en otro punto, en la evolución psicológica y en la tensión de los diálogos provocados por la protagonista. Ambientada en la España de los años 90, la trama la conduce Yoli, una bibliotecaria de la Facultad de Historia cuya rutina de comparar textos antiguos salta por los aires al descubrir algo que no debía. Un hallazgo que la someterá a situaciones en las que nadie querría encontrarse.

La inspiración no es un problema

La capacidad de producción de Daniel resulta casi inverosímil si se tiene en cuenta que compagina la escritura con otros trabajos, dos hijos y un pódcast. ¿Cómo es posible que nazcan relatos como estos en una mente tan ocupada?, con el insomnio creativo, "acostarse a las dos de la mañana y levantarse a las siete te da muchas horas para pensar. Cuando me aburro empiezo a pensar en historias", confiesa Daniel. De hecho, el autor guarda en su ordenador algo muy valioso, una carpeta que actualmente contiene más de 144 ideas pendientes de desarrollo, todas ellas enlazadas y listas por y para el Bostonverso.

Con un bagaje de 35 años escribiendo, Daniel Fernández maneja ahora un lenguaje mucho más dinámico que en sus inicios. El buen feedback con los lectores es innegable, "hay gente que me escribe para decirme que se ha leído el libro en una sola tarde", cuenta el autor. Ese recibimiento tan positivo por parte de los lectores no debe ser casualidad, pues Daniel asegura que cuida con mimo cada detalle del libro y agradece a profesionales como Enrique Pitarch haber plasmado de tal forma lo que al principio solo estaba en su cabeza. "Enrique ha ilustrado todo el libro y ha conseguido dar vida todas mis ideas", afirma Daniel.

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Daniel Fernández sigue ampliando el Bostonverso / Jose Navarro

Próximas historias

Los siete libros que forman parte de esta saga ya están naciendo, de hecho, el siguiente relato "está al caer", asegura el escritor. Actualmente, Daniel Fernández trabaja para cerrar las fechas de lo que serán las presentaciones físicas de sus novelas, por lo que todo apunta que pronto habrá una nueva oportunidad para charlar en persona con el autor de este mundo del que, por el momento, no hay hojas en blanco.