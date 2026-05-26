La Vila Joiosa revive su historia conservera y marinera con la presentación del libro "Del mar al océano"

El tejido empresarial, la tradición marinera y la historia familiar de La Vila Joiosa se visten de gala. José Lloret López, en representación de la emblemática firma Lloret y Llinares El Ancla , ha anunciado la presentación oficial del libro "Del mar al océano: La aventura industrial de Lloret y Llinares", una obra que rescata del olvido el legado de una de las sagas familiares más influyentes en el desarrollo industrial y pesquero de la comarca.

El libro ha sido documentado y escrito por Albert Alcaraz Santonja, reputado historiador y Cronista Oficial de la Vila Joiosa. A través de sus páginas, Alcaraz Santonja no solo rinde homenaje a los fundadores y trabajadores de la firma, sino que ofrece una radiografía detallada de cómo una iniciativa familiar logró expandir sus horizontes «del mar al océano», convirtiéndose en un referente de la industria del sector.

Un viaje de la tradición a la industria

"Del mar al océano" no es solo la crónica de una empresa; es el reflejo del esfuerzo de varias generaciones que transformaron la pesca artesanal en una potente aventura industrial. La obra combina rigor histórico, anécdotas familiares y un valioso archivo fotográfico que permitirá al lector revivir una época dorada del comercio y la navegación local.

"Este libro es un acto de gratitud hacia nuestros antepasados y un legado para las futuras generaciones de La Vila Joiosa. Queremos compartir la historia de un esfuerzo colectivo que traspasó nuestras fronteras", señala José Lloret López.

Detalles del evento de presentación

La presentación oficial contará con la presencia del autor, representantes de la familia Lloret y Llinares, y diversas autoridades locales. El acto está abierto a todos los vecinos, historiadores y amantes de la cultura marinera.

Fecha: Miércoles, 27 de mayo de 2026.

Miércoles, 27 de mayo de 2026. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Lugar: Auditorio Centre Social Llar del Pensionista de la Vila Joiosa.

Auditorio Centre Social Llar del Pensionista de la Vila Joiosa. Entrada: Libre hasta completar aforo.

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Al finalizar el acto, se abrirá un espacio para la firma de ejemplares por parte del autor.