"Mi cielo, tu infierno", una película en valenciano apta para la generación de TikTok

Acostumbrados a que el valenciano llegue a la cultura a través de proyectos dirigidos a públicos reducidos, Alberto Evangelio ha dado forma a Mi cielo, tu infierno (Cel meu, infern teu, en valenciano) con la intención de conquistar al gran público. A partir de una historia de amor entre dos mujeres en plena represión franquista y en una sociedad dominada por la Iglesia, el cineasta ha construido “una historia de amor imposible ambientada en la Valencia rural de los años 70”, tal y como ha explicado durante su paso por el Festival de Cine de Alicante.

Adela y Victoria son dos mujeres de clases sociales muy distintas que se enfrentan a una sociedad incapaz de reconocer su amor y que las obliga a vivir caminos separados. Sin embargo, en medio de ese impedimento y de los traumas individuales que las atraviesan, persiste una fuerza que les impide olvidarse la una de la otra. “El público se va a encontrar con un drama que representa a dos protagonistas que sufrieron la represión, pero también es una película con mucha luz, con toques de comedia y thriller que la convierten en una propuesta muy entretenida”, apunta Evangelio.

El elenco de la película, durante las fotos promocionales en el Festival de Cine de Alicante / Jose Navarro

La cinta cuenta con un reparto encabezado por Tània Fortea y Sandra Cervera, encargadas de dar vida a esas dos mujeres obligadas a dejar atrás su amor. También destaca Víctor Palmero, que interpreta a un sacerdote oscuro y lleno de matices, un papel que le ha valido el premio a mejor actor de reparto en los Premis Lola Gaos del audiovisual valenciano. “Este papel ha sido un sueño para mí. Recuerdo que cuando me enviaron el guion supe que quería formar parte de este proyecto”, afirma Palmero a INFORMACIÓN.

Para el actor, “es muy necesario que el cine hable de historias lésbicas y dé visibilidad a una parte del colectivo que quizá sea la más invisibilizada”. “Y más aún contextualizarlo en el franquismo, con la represión eclesiástica y esos sentimientos de culpa que muestran cómo una sociedad puede hacer que alguien se avergüence simplemente por amar”, añade. “Hemos conquistado derechos, pero propuestas como esta siguen siendo necesarias para seguir generando conciencia”.

Víctor Palmero, con una camiseta hecha por él, en Alicante / Jose Navarro

Ese cura atormentado, convertido en una especie de monstruo por la propia sociedad, ya ha provocado reacciones positivas entre quienes han podido ver la película antes de su estreno. La cinta llegará a los cines de toda España el próximo 5 de julio y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, así como con la participación de À Punt Mèdia e IVACE. En este sentido, Sandra Cervera asegura que para ella “ha sido un regalo poder estar presente durante todo el proceso, desde la búsqueda de financiación hasta la incorporación de la última persona al equipo”. De esta manera, Mi cielo, tu infierno ha supuesto para la actriz “un aprendizaje para disfrutar de la artesanía de mi vocación, que es la interpretación”.

Conexión entre director y reparto

Alberto Evangelio destaca la “confianza” generada entre todo el equipo de la película, permitiéndose “no ensayar cada escena al dedillo, sino trabajar desde las conversaciones sobre los personajes y su comprensión, teniendo siempre en cuenta las aportaciones que los actores podían hacer”. De esa manera, el director pone en valor la “humanidad” de los personajes de Tània Fortea y Sandra Cervera, así como “los matices del personaje de Víctor, que también es una víctima y demuestra que la clave para que un villano funcione está en la empatía”.

Sandra Cervera, con el Castillo de Santa Bárbara de fondo / Jose Navarro

En ese sentido, y atendiendo al trasfondo de la historia, Tània Fortea apunta que “es evidente que hemos avanzado en derechos desde aquellos años, pero todavía persisten formas de pensar heredadas de esa época”. “Es muy importante seguir dando visibilidad a ese pasado, mostrar todo lo que ocurría y evitar que se intente ocultar. Precisamente nosotras venimos de muchos años invisibilizadas y es importante que se nos preste atención”, añade.

El valenciano como reflejo de la realidad

Si algo caracteriza la filmografía de Alberto Evangelio es el uso recurrente del valenciano, una elección “coherente” con las historias que cuenta y que, según explica, busca transmitir “toda esa verdad” al público generalista. Preguntado por INFORMACIÓN, el director señala que “en nuestras casas se habla valenciano y castellano, y eso es así”. “Creo que le da una identidad propia al proyecto y un carácter diferenciador, sumado a una historia que está llegando a la gente y emocionando”, apunta.

El director Alberto Evangelio presenta en Alicante su película "Mi cielo, tu infierno" / Jose Navarro

La intención del cineasta pasa por convertir una película en valenciano en una propuesta con capacidad de conectar con el gran público, algo que ya ha empezado a comprobarse tras su presentación en Madrid. “Que una película como esta se haya estrenado en la capital ya es un hito, pero también creo que es necesario que los políticos apuesten por nosotros. Es una producción pequeña y ha sido muy difícil pelear hasta sacarla adelante”, asegura Palmero. “Si los de arriba no creen en nosotros, es muy difícil llegar solos a muchos sitios y dignificar nuestro trabajo”.

En esa misma línea, Sandra Cervera explica que, pese al apoyo tanto del IVC como de À Punt, “durante el proceso se cayó parte de la financiación por la propia temática de la película”. “Nos ha costado mucho levantarla con un presupuesto muy ajustado, pero respetando siempre la idea que tenía Alberto Evangelio, con una visión muy clara de lo que quería contar y de cómo quería hacerlo”, señala.

Un momento de la entrevista realizada por INFORMACIÓN / Jose Navarro

Esa manera de narrar también tiene la intención de conectar con la generación de TikTok mediante un ritmo que mantenga la atención en la pantalla y no en el móvil. “Me interesa captar la atención del público joven y el montaje ha estado enfocado en eso, en construir una película con mucho ritmo y muy potente a nivel visual, para que la gente se enganche”, afirma el director, que además insiste en que “es una película ideal para ver en una sala de cine, en comunidad, por esa narración tan cinematográfica que tiene”. La cinta llegará la próxima semana a las salas de toda España para comprobar qué acogida tiene una producción valenciana con vocación claramente generalista.