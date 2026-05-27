Concierto extraordinario de CAMtares: la agrupación musical celebra sus 20 años de historia

Dos décadas de música, constancia y un fuerte compromiso local. El grupo musical CAMtares celebra este año su vigésimo aniversario y lo hará con su público en un concierto extraordinario. La cita tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, a las 22:00h en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo de Alicante.

La actuación se plantea como un recorrido musical y emocional por las dos décadas de historia de la formación. Para una efeméride tan señalada, CAMtares reunirá en el espacio las piezas más representativas de su repertorio y no estará solo, sino que compartirá escenario con el Orfeón de Alicante y Laboramusic.

CAMtares celebra sus 20 años / INFORMACIÓN

Un origen ligado a Alicante

El proyecto de CAMtares nació hace veinte años con un trasfondo muy ligado a la provincia, pues fue creado por un grupo de compañeros de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Lo que empezó como un sueño compartido de un grupo de trabajadores, se ha consolidaddo como una formación de referencia en la escena alicantina.

Desde la agrupación destacan que "cumplir 20 años supone un motivo de enorme satisfacción para todos los integrantes" y conciben este recital como una mirada al pasado y un agradecimiento a quienes los han apoyado. Además, lo describen como una apuesta por el futuro y la continuidad de un proyecto artístico que sigue creciendo.

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Las entradas para acceder al evento ya está disponibles en los canales oficiales proporciodos por el organizador.