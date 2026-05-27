"Un hombre de verdad", una ópera prima sobre la deconstrucción masculina a los 70 años

¿Qué es ser un hombre de verdad? Esta pregunta tiene diferentes respuestas según quién la formule, y la ópera prima de Liteo Pedregal, que se presenta a concurso en el Festival de Cine de Alicante, las aborda todas desde la delicadeza y la fragilidad. Carlos Olalla protagoniza una cinta en la que interpreta a Guillermo, un hombre de setenta años que debe aprender a vivir sin su esposa tras su fallecimiento, pese a haber pasado toda una vida sin implicarse en las labores domésticas. El reparto cuenta además con actrices de la talla de Olivia Molina, Rosario Pardo, Natalia Dicenta e Imma Sancho.

La historia sigue así el proceso de deconstrucción del machismo implícito en el personaje de Olalla, guiado por las mujeres que van apareciendo en su vida. “Es una comedia dramática en la que veremos cómo un hombre de 70 años se transforma. Van cayendo, sucesivamente, las capas de esa persona chapada a la antigua, un hombre de los de antes, y gracias a varias mujeres irá transformándose en un hombre de verdad”, explica el director de la película a INFORMACIÓN.

Todo el equipo de "Un hombre de verdad" desplazado a Alicante / Jose Navarro

La cinta evita caer en el estereotipo del señor sin estudios tirado en el sofá y presenta, en cambio, a un reputado neurocirujano con aficiones muy cultas, como la pintura o la marquetería. “Queríamos huir de ese recurso fácil del señor en camiseta interior viendo un partido de fútbol. El machismo tiene muchas ramas y queríamos plantear la idea de un hombre cultivado y poliédrico que, además, está más abierto al cambio, pero que conserva ese gen machista que durante generaciones ha existido en el mundo entero y, en particular, en este país”, apunta Pedregal.

Aunque la historia se centra en Guillermo, gran parte del peso del discurso recae sobre las mujeres que pasaron por el set de rodaje durante las menos de tres semanas que duró la grabación. “El discurso interesante de esta película, que es una película feminista, es que todas las mujeres de Un hombre de verdad son seguras de sí mismas, con sus conflictos internos, pero con capacidad para tomar decisiones y saber decir que no. Ha sido un placer trabajar con actrices de la talla de Olivia Molina e Imma Sancho”, subraya.

El director Liteo Pedregal, que presenta en el Festival de Cine de Alicante su primer largometraje / Jose Navarro

En ese sentido, el papel de Imma Sancho, aunque breve en pantalla, funciona como guía a lo largo de todo el metraje. “La ausencia de ella provoca que Guillermo se encuentre por primera vez consigo mismo y favorece también ese reencuentro entre padre e hija sin la madre de por medio. Mi personaje permite mostrar cómo muchos cuidados son casi invisibles, porque en el momento en que faltas es cuando uno se da cuenta de todo lo que esa persona hacía diariamente”, explica la intérprete valenciana.

Interpretaciones íntimas y llenas de matices

Si algo destacan tanto el director como las actrices es que Un hombre de verdad es una película que interpela al espectador “con cuestiones que forman parte de la vida misma”, con la intención de hacer “cine de verdad, sin necesidad de grandes sobresaltos, sustentado en una fragilidad y una delicadeza especiales”, explica Sancho. Esa mirada a la sencillez ha llevado a sus compañeras a rendirse ante la interpretación de Carlos Olalla.

Olivia Molina, con el Castillo de Santa Bárbara de fondo / Jose Navarro

“Si algo tiene de especial es que hace sencillo lo complicado”, admite Olivia Molina. “Es un compañero increíble, muy jugón y muy generoso, y en esta película ha conseguido crear un personaje muy interesante que no deja de ser quien era, pero que se encuentra en un limbo donde va construyendo una nueva personalidad. Mejor dicho, se deconstruye”, apunta la actriz ibicenca. “Es muy difícil generar esa fragilidad y se ha dejado la piel para hacer un trabajo impresionante”, añade.

Una ópera prima con corazón

“Me he sentido muy arropado por todo el equipo, tanto artístico como técnico. Aunque todo se ha demorado un poco por necesidades de producción, no puedo estar más contento con mi primera incursión en el mundo de los largometrajes”, comenta a INFORMACIÓN Liteo Pedregal. La cinta se estrenará en algunas salas de cine españolas el próximo 12 de junio y el elenco anima al público “a ir al cine y apostar por este tipo de películas”.

Un momento de la entrevista realizada con INFORMACIÓN / Jose Navarro

“Es una cinta que habla de personas que buscan la manera de reconectar, de encontrarse, de seguir sosteniendo esa familia de la que parten y que se transforma por acontecimientos que todas las familias, tarde o temprano, atraviesan. Habla de cómo cada uno y cada una intenta transformarse a medida que esas cosas suceden. Yo diría que van a ver una película sobre personas de verdad, interpretada de una manera sencilla y honesta; una de esas películas necesarias para escuchar y mirar sin necesidad de atiborrarse de información”, concluye Molina.

Por su parte, Imma Sancho pone el acento en la necesidad de poder ver una película “que te invita a parar”. “Actualmente vemos cintas en las que suceden cosas muy rápidas y llenas de estímulos. Quizá por eso valoro cada vez más cuando una película se detiene, coloca la cámara, deja que la gente se exprese y obliga al espectador a entrar ahí. Es muy balsámico participar en este tipo de proyectos”, afirma. En ese sentido, el cineasta añade, para concluir, que también es positivo “ir al cine a reírse, acomodarse y permitir que se nos muevan cosas por dentro para salir con un buen sabor de boca”.