"Ala Negra", la película de la cineasta alicantina Reyes Caballero que se proyectará en el Festival de Cine de Alicante

No es novedad que la historia silencie a las mujeres obligando así a olvidarlas, lo que sí es novedad es que se haga un largometraje mudo alzando su historia. Esto es lo que ha hecho Reyes Caballero en su último film Ala Negra, un homenaje a 37 mujeres espías que trabajaron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este largometraje se proyectará este viernes 29 de mayo a las 19.30 horas en el Festival de Cine de Alicante.

Este proyecto nace de una exhaustiva investigación de más de 8 años sobre historias reales de espionaje femenino en Europa. "Siempre me han interesado las mujeres que la historia ha dejado en la sombra. Mi cine histórico ha buscado constantemente rescatar figuras femeninas olvidadas. Las espías de las guerras mundiales fueron mujeres extraordinarias: inteligentes, valientes, elegantes y profundamente libres en una época donde la libertad femenina apenas existía. Muchas arriesgaron su vida sin reconocimiento alguno", desvela la directora.

El film es independiente y Reyes Caballero ha asumido la dirección de mucho de los procesos de producción / INFORMACIÓN

El mayor reto de su vida

Una de las características más destacadas de la película es su formato mudo, una decisión que ha supuesto uno de los mayores desafíos de la producción. "Lo más difícil de conseguir es que el silencio hable", confiesa Reyes. Los diálogos no pueden contar lo que los personajes cuentan, por lo que la cineasta debe utilizar otras técnicas para conseguir que el mensaje cale entre los espectadores. Para lograrlo, Reyes Caballero ha apostado por una dirección actoral física y emocional, apoyada referencias pictóricas, buscando una conexión profunda con otras disciplinas como la pintura o la danza.

Conseguir que el mensaje cale en los especatadores ha supuesto un gran reto para la directora / INFORMACIÓN

Ante la ausencia de diálogos hablados, la banda sonora asume un papel prácticamente protagonista. "La música se convierte en la voz interior de los personajes. Es el hilo emocional que acompaña y guía al espectador", asegura Reyes Caballero. La composición musical ha sido fruto de un trabajo conjunto del músico Jean Michel Pinoteau y de la actriz y cantante rusa Morin Smole.

Ocho años cargados de trabajo es lo que ha tardado la directora en rodar esta película, lo que ha supuesto un enorme reto de cohesión. La película ha recorrido más de 180 localizaciones y Caballero asegura que mantener la identidad visual a lo largo de tanto tiempo ha sido "uno de los mayores retos de mi vida". Además, la cineasta se ha asegurado de proteger el proyecto al máximo y ha asumido personalmente la dirección también de fotografía, arte y montaje, lo que define como "un proceso artesanal".

Una proyección en casa

La proyección en su tierra, Alicante, supone un momento muy especial para Reyes Caballero, pues asegura que aunque no es una película convencional, lo reciban como una experiencia visual y sensorial. "Me hace especial ilusión compartirla con mi ciudad después de tantos años de trabajo y tras haber recorrido con mis nueve trabajos cinematográficos festivales de 64 países, donde he recibido más de 250 premios internacionales", cuenta la directora. Alicante ha tenido un papel muy importante en su historia, "forma parte de mi identidad artística y emocional. Aquí he nacido, he aprendido, he luchado y he construido gran parte de mi universo cinematográfico", asegura Reyes.

Noticias relacionadas

Reyes Caballero espera un gran recibimiento por parte del público alicantino / INFORMACIÓN

Se espera que la proyección reúna a profesionales de nivel nacional, entre ellos figuras clave de la película, como la cocreadora de la banda sonora, Morin Smole, que viajará desde Alemania; la performer alemana Silvana Perre; uno de los actores protagonista Antonio Meléndez Peso; y la actriz Roberta Tanisi. Reyes estará presente en esta esperada proyección en la que, por fin y puede que sirviendo de precedente, el único silencio que reciban las mujeres sea el de la ausencia de sus diálogos.