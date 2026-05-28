"A la cara", antídoto cinematográfico contra los "haters" de internet desde Alicante

Redes sociales, usuarios con seudónimos, cuentas falsas... El mundo de internet es un espacio inmenso donde la maldad del ser humano puede aflorar sin apenas consecuencias. "En internet todo vale", pregonan algunos mientras descargan toda su bilis en comentarios incendiarios que buscan herir a la otra persona. Esa fue la idea que llevó al cineasta alicantino Javier Marco a imaginar una historia, primero en formato de cortometraje, en la que se difuminara la barrera tecnológica y las cosas se dijeran A la cara, como el propio nombre de la cinta.

La historia llevó a su director a alzarse con el Goya al mejor cortometraje de ficción en 2021 y, desde entonces, Marco vio que aquella obra, protagonizada por Manolo Solo y Sonia Almarcha, tenía potencial para convertirse en un largometraje con el que ampliar su mirada. "Es una película que quiere hablar no solo del odio en las redes sociales y de qué pasaría si ese odio se trasladara a un encuentro presencial, sino también de cómo dos personas totalmente rotas y solas necesitan conectar entre sí", explica Marco.

El director Javier Marco y la actriz Sonia Almarcha, representantes de "A la cara" en el Festival de Cine de Alicante / PILAR CORTES

Así, partiendo de un corto rodado en 2019, antes incluso de la pandemia, se ha desarrollado una historia llena de matices y vínculos sociales que desgranar: la mala praxis periodística, las relaciones paternofiliales o el dolor ante un duelo prematuro. "El corto se centraba únicamente en el odio en redes sociales porque conocíamos a gente que estaba abandonándolas por los ataques constantes que recibían. Más tarde vimos que podía ser el punto de partida de algo mucho más grande", apunta el director alicantino.

La película presenta a Pedro, un hombre divorciado y solitario que ocupa sus ratos muertos incendiando las redes sociales con comentarios vejatorios hacia personajes conocidos. Ese comportamiento acaba conectándolo con Lina, una famosa presentadora de televisión que ha recibido algunos de sus mensajes. Lo que comienza como un encuentro violento termina transformándose en una extraña convivencia entre dos personas que empiezan a conocerse de verdad.

"Nunca pensamos en ir más allá, pero el corto planteaba muchas preguntas y creíamos que podíamos profundizar en las heridas de esa mujer que tiene que exponerse diariamente en televisión, pero también en las de Pedro, un hombre completamente invisible que solo busca algo de atención y que acabará consiguiéndola, aunque no de la manera que esperaba", explica Marco. De esta manera, la película evita construir un villano al uso y presenta, en cambio, a una víctima de la soledad interpretada por Manolo Solo.

El contrapunto lo pone Sonia Almarcha, que da vida a esa presentadora que, al contrario, ansía pasar desapercibida y encuentra en ese contraste el verdadero motor de la película. "Creo que mi personaje vive dentro de una coraza que entiende como parte de su figura pública. Pero no es hasta el final cuando aparece la persona que realmente es. Al principio actúa desde un personaje construido para los demás y finalmente decide desprenderse de todo para descubrir quién es en realidad", explica la actriz de Pinoso.

Javier Marco y Sonia Almarcha, con el Castillo de Santa Bárbara de fondo / PILAR CORTES

En busca del respeto

En la película, Lina aparece en la puerta de casa de su propio hater dispuesta a alquilarle una habitación, desencadenando así una búsqueda del perdón y una reivindicación del respeto que, según Almarcha, es el verdadero núcleo de la historia. "Cuando se sobrepasa la línea del respeto empiezan los problemas, y creo que todos deberíamos revisar esos comportamientos porque no solo ocurren en redes sociales, también en la vida real. Hay gente que se siente con derecho a opinar sobre los demás simplemente por ser personajes públicos, como si eso viniera incluido en el contrato", critica la actriz.

Para construir la película, que compite en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante, el equipo trabajó sobre distintos perfiles de haters, "psicológicamente hablando", explica Marco. "Hubo uno en concreto que nos interesó especialmente para el personaje de Pedro, una persona sola con una hija con la que apenas tiene contacto. Y todo porque cree que, si se acerca a ella, le acabará transmitiendo toda su toxicidad. Realmente no estamos diciendo que sea un hombre malo, simplemente queremos entender por qué actúa así".

Cartel de "A la cara", una cinta de Javier Marco protagonizada por Sonia Almarcha y Manolo Solo / INFORMACIÓN

En el caso del protagonista, ese comportamiento nace de una necesidad de pertenencia, de sentir que su voz tiene algún tipo de eco entre la gente, aunque sea a través de una pantalla. "Es un hombre que se ha quedado fuera de la sociedad y que no renuncia a seguir formando parte de ella, como un niño cuando tiene una rabieta", argumenta Almarcha. Con todo ello, Javier Marco ha dado forma a un tipo de cine que invita a la reflexión, con una fuerte presencia de talento de la provincia de Alicante y que llega este viernes 29 de mayo a las salas de toda España.

"Animo a la gente a que vaya a los cines Aana o a los Kinépolis de Alicante a disfrutar de esta película", apunta el director. "El cine es, ante todo, entretenimiento, pero además permite reflexionar sobre cualquier tema que quede implícito en la obra. A mí, como espectador, este es el tipo de cine que me gusta: el que te hace cambiar, el que te plantea ideas nuevas en las que no habías caído. Es muy importante que el cine pueda incomodar al espectador y hacerle preguntas sin manipularle", finaliza.