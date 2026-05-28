"Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad", el documental íntimo de siete mujeres frente al patriarcado de Esmeralda Marugán

Si nunca has escuchado a mujeres adultas hablar sobre su propia sexualidad es porque han estado calladas mucho tiempo. El Festival de cine de Alicante recibe este viernes 29 a las 17.30 horas en el Teatro Arniches la proyección del documental de Esmeralda Marugán Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad, que acude a la cita como película invitada. Esta presentación correrá a cargo de Gonzalo Eulogio, abogado, crítico de cine y compañero de la autora. Gonzalo dará pie a las vivencias de siete mujeres que desgranan las circunstancias y decisiones que han marcado su existencia a través de preguntas sobre su vida sexual. Las protagonistas, de edades comprendidas entre 60 y 92 años, representan la doble discriminación sufrida a lo largo de las décadas por el simple hecho de ser mujeres. No solo hablarán de sexo, sino también de la ausencia del mismo.

Las edades de las mujeres comprenden entre 60 y 92 años / INFORMACIÓN

El hilo conductor del documental es el castigo ejercido por el patriarcado, por una sociedad inmersa en lo pecaminoso. Asimismo, la obra de Esmeralda desmitifica etapas como el fenómeno del destape, señalando que, lo que debería haber sido una liberación para las mujeres, supuso realmente un nuevo abuso de poder. Pese a lo disruptivo que resulta que mujeres mayores hablen abiertamente de su intimidad, algo que la autora asegura que incomoda incluso a "los jóvenes progres", el documental transciende de lo puramente sexual para hablar de la vida cotidiana de estas mujeres y su discriminación.

Un proyecto rescatado

Marugán, que rechaza la etiqueta de directora de cine para reivindicar su vocación y profesión de periodista, asegura que ella lo que sabe hacer es "juntar a personas, preguntar y sobre todo escuchar", explica que la obra prioriza la verdad absoluta de sus protagonistas. Aunque la grabación duró apenas tres días, el material quedó guardado en un cajón durante más tiempo del que le habría gustado a la autora. Finalmente, gracias al impulso de Información Televisión y al trabajo de profesionales como Adrián Sirvent, la obra pudo ver la luz.

"Desnudas", una película de Esmeralda Marugán / INFORMACIÓN

La obra, que ya ha rodado por certámenes como el Festival Democrático de Segovia o República Dominicana, sirve también de altavoz para la crítica social, pues su autora advierte del trabajo que aún queda por hacer. "Se ha avanzado, pero el crecimiento de opiniones más radicales hace que quede mucho trabajo para las nuevas generaciones", advierte Esmeralda.

Noticias relacionadas

El turno de los hombres

La valentía que han demostrado estas siete mujeres al ponerse frente a la cámara ya ha inspirado un nuevo proyecto en la mente de la autora. Marugán se encuentra actualmente comenzando un documental similar con hombres. Sin embargo, el enfoque no será tan sexual, sino que buscará cuestionar sus posturas frente al machismo. El feminismo, la prostitución, la pornografía y su respuesta ante los asesinatos de mujeres. Un nuevo reto que, según la autora, está revelando grandes sorpresas sobre cómo los hombres gestionan ciertas conversaciones que incomodan y como las ideologías de cada uno de ellos juegan también un papel importante.