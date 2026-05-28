"Rabioso", la historia de un hombre que aparece encadenado a una tumba en medio del desierto

Si Saw tuviera un piso en Almería habría invitado a un juego a José Luis García Pérez. El actor sevillano es el protagonista de Rabioso, un thriller psicológico y claustrofóbico en el que Marco amanece, sin saber por qué, encadenado a la cruz de una solitaria tumba en medio del desierto. Lo que comienza siendo un disparate acaba convirtiéndose en una tortura el día de su boda. "Es una película con vocación comercial, con bajo presupuesto, pero con una historia que se puede vender en Hollywood y rodar perfectamente con actores americanos", apunta su director, Luis María Ferrández.

"Hoy en día es muy difícil levantar la financiación de una película, así que me planteé cómo podía hacer una con los mínimos medios posibles. Una película que, desde su historia, tuviera las menos necesidades y herramientas posibles. Es un modelo en el que yo me siento muy cómodo y donde casi todos los compañeros con los que hablo me dicen que ellos no podrían trabajar así", explica. Desde esa lógica de eficiencia, el desierto de Almería surge como un decorado natural y da pie a lo que el cineasta considera "una película de actores".

El equipo de la película "Rabioso", durante el Festival de Cine de Alicante / PILAR CORTéS

Son José Luis García Pérez y Patricia Ross quienes soportan gran parte de la trama, partiendo de una idea que se mantuvo constante desde el primer borrador y en la que Víctor Clavijo tiene un papel reducido pero vital para el devenir de la cinta. "Puedo contar que soy el cuñado del protagonista y tengo una aparición breve, pero muy importante que desvela gran parte del misterio que hay detrás", asegura a INFORMACIÓN.

Entre los retos que forjaron esta producción, Clavijo asegura que lo que más le llamó la atención fue la posibilidad de "poder transmitir con la voz un color del personaje que no tiene nada que ver con lo que se ve al final". Se trata, por tanto, de una revisión del mismo papel en dos partes completamente diferenciadas, algo que le atrajo especialmente de lo que considera "un thriller muy potente, hecho con mucho gusto cinematográfico y con pocos medios". "Es una virtud hacer este tipo de cine con pocos medios, y más si está bien rodado, como es el caso", añade.

Victor Clavijo es uno de los actores protagonistas de "Rabioso", que actualmente está de gira por festivales nacionales / PILAR CORTÉS

Lograr mucho con poco

A todo el equipo que forma parte de Rabioso le daba igual la limitación presupuestaria de la producción. Al contrario, les animaba a formar parte del proyecto. Lo transmiten con esa sinceridad durante la entrevista, conscientes de estar seguros del trabajo que tienen entre manos. "Yo no creo que sea una película hecha con los menos medios posibles, porque al final tiene los medios que necesitaba. Nos hemos adaptado a los recursos que teníamos de una manera muy pragmática y eficiente", apunta Josito, productor de la cinta.

Había que ajustarse a un presupuesto, pero el productor entiende que, más allá del dinero, "hay que tener creatividad para hacer algo diferente, innovador y que llame la atención". Una vez acabado el máster final y visto el resultado conseguido, la cinta ha comenzado a girar por festivales de cine nacionales, lo que ha provocado que llegue también a Alicante para demostrar "que cada céntimo invertido en esta película está bien aprovechado, no se ha tirado nada".

Luis María Ferrández dirige una película que cuenta con José Luis García Pérez y Patricia Ross en el reparto / PILAR CORTES

Porque en una producción de estas características no se puede desaprovechar nada, ni siquiera los guiones, que se interpretaron prácticamente al pie de la letra delante de la cámara, "salvo una o dos improvisaciones concretas", apunta el director. "El mayor peso, no obstante, lo tienen los actores de esta película, que son piezas vitales en una producción donde la cámara apenas se mueve del mismo sitio y el protagonista está el 90 % del tiempo en pantalla", reconoce Luis María Ferrández, que elogia "la enorme potencia actoral" de las pocas personas que aparecen en escena.

"Las semanas que estuvimos en el desierto, a casi 40 grados, García Pérez tuvo que soportar estar encadenado a una tumba, algo que no es nada fácil. Por no hablar del papel de Ross, que es su primer protagonista". Con todo ello, se presenta en el Festival de Cine de Alicante una pequeña producción con vocación internacional y comercial, que no se plantea segmentos de mercado y que pretende dirigirse a un "target amplio". Sin fecha todavía para las salas de cine, el director de Rabioso estima que tiene entre sus manos una película "diferente que te atrapa desde el principio".