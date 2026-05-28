La Librería Raíces celebra sus 50 años con la presentación de "Un paraíso de escombros", el nuevo libro de Gustavo Martín
El autor vallisoletano conversará este viernes 29 de mayo con el gestor cultural Paco Linares sobre su nueva obra, una inmersión en los mitos clásicos y el amor
Nuria Camps
La histórica Librería Raíces de Alicante continúa inmersa en las celebraciones de su 50 aniversario consolidándose como punto de encuentro para la literatura de la ciudad. Dentro de esta programación especial, el espacio acogerá la presentación de Un paraíso de escombros, el último trabajo del escritor Gustavo Martín Garzo, de la editorial Galaxia Gutenberg. El evento tendrá lugar este viernes 29 de mayo a las 19 horas, en las instalaciones de la librería. Durante el acto el autor mantendrá una conversación sobre la obra con el gestor cultural Paco Linares. La entrada será libre hasta completar el aforo.
En Un paraíso de escombros Gustavo Martín mira hacia los mitos clásicos para explorar por qué nombres como Pasifae, Eurídice, Atlanta o Helena siguen resonando cuando buscamos verdades. Lejos de utilizar estas historias como un simple espejo de realidad, el autor conduce al lector hacia "el mundo inagotable de lo Otro". La obra sumerge al público en un universo donde lo sagrado y lo mágico toman el control: jóvenes criadas por osas, sirenas, hechiceras y guerreros que sueñan con cambiar su destino. Sin embargo, el escritor da un giro a la tradición; no busca en estas páginas la épica de los guerreros ni de los pícaros, sino la épica de los amantes.
Nacido en Valladolid en 1948, Gustavo Martín Garzo cuenta con una sólida trayectoria literaria que supera la quincena de publicaciones, abarcando géneros que van desde la novela hasta el ensayo y la literatura juvenil. Con este nuevo título, invita a los lectores alicantinos a redescubrir esa parte sagrada que aún habita en nosotros.
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