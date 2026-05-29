"Cowgirl", un cine "con otro ritmo" que refleja el amor a partir de los 60 años

Si buscas películas de grandes sobresaltos, en las que no dejan de ocurrir cosas en pantalla, esta no es tu película. La propuesta de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, directores de Cowgirl, pasa por ofrecer al espectador otro ritmo, uno más pausado y más cercano a la vida rural. Todo conecta en esta cinta protagonizada por Isabel Rocatti, Pep Munné y Carlos Cuevas, escrita en valenciano y estrenada en las salas de cine de toda España la pasada semana.

Ahora, esta producción valenciana llega al Festival de Cine de Alicante tras convertirse en uno de los siete largometrajes seleccionados, con una propuesta muy distinta a la del resto de competidoras. La película apuesta por dejar pasar el tiempo y acompañar al espectador a través de una historia rural que podría etiquetarse como comedia romántica, pero que lo especial es que pone el foco en el descubrimiento del amor entre dos personas mayores de 60 años, algo poco habitual en un cine contemporáneo dominado por actores y actrices jóvenes.

Pep Munné e Isabel Rocatti, presentes en el Festival de Cine de Alicante con "Cowgirl" / PILAR CORTES

“Me siento orgullosísima, como mujer y como actriz, de participar en un film cuyo personaje central es una mujer madura de más de 60 años. Es extraordinario y casi revolucionario”, explica la actriz Isabel Rocatti a INFORMACIÓN. “Pienso que las historias protagonizadas por personajes de esta edad tienen una profundidad mucho mayor. Aquí se habla de relaciones humanas y de amores en muchos sentidos. A esas edades seguimos amando y queriendo ser amados, pero también se aborda el amor intergeneracional entre dos amigos”, añade.

La cinta se centra en Empar, una granjera que necesita que su vaca, Tona, quede preñada para poder mantener la granja. Tras varios intentos fallidos, pide ayuda a Bernat, dueño de la mayor explotación ganadera de la zona. A partir de ahí, el personaje de Isabel Rocatti deberá enfrentarse al pueblo para proteger la tranquilidad de su vaca con la ayuda de Riqui, un misterioso joven recién llegado al pueblo. “Es una película sobre relaciones humanas, con tiempos pausados y muy deliciosa”, apuntan los actores.

Isabel Rocatti protagoniza una cinta rural sobre el amor más allá de los 60 años / PILAR CORTES

“Decidí hacer esta película porque no tenía otra”, bromea Pep Munné. “Pero, cuando leí el guion, me sentí halagado de que pensaran directamente en mí para el papel, porque es un personaje muy distinto a los que he interpretado a lo largo de mi carrera. Siempre hago de malo, personajes esquemáticos, y aquí me ofrecían interpretar a alguien maduro, con mucha historia dentro de él, cargado de vida pasada y presente, y todavía con miras hacia el futuro”, subraya el actor durante la entrevista realizada en Alicante.

Huyendo de los estímulos

Si la intención es plasmar la vida rural en la gran pantalla, lo primero que debe hacer la película es alejarse de los estímulos constantes. Sus directores buscan transportar al espectador con un proyecto aparentemente sencillo, aunque cargado de contenido, donde los silencios también tienen espacio en el metraje final. “La intención es que uno termine la película siendo consciente de que ha hecho un viaje”, señala Munné. Rocatti, por su parte, destaca “la voluntad de relato y el amor especial por la naturaleza”.

Los actores de "Cowgirl" Isabel Rocatti y Pep Munné / PILAR CORTES

La película busca no ser intrusiva y retratar la cotidianidad rural lejos de estereotipos. Cuando entra en escena el personaje de Carlos Cuevas, la historia podría haber caído en el tópico del joven de ciudad que choca frontalmente con el mundo rural. Sin embargo, el personaje encaja con naturalidad en ese entorno y en esa forma de estar en el mundo. “Eso también es intencionado. Todo lo que se muestra busca decir algo. Todo está medido, incluso su vínculo con la tierra”, afirma la actriz.

La importancia del idioma

Reforzando la relevancia de ese entorno rural situado en Morella, un pequeño municipio de Castellón, la película también se mantiene fiel al idioma del territorio y convierte el valenciano en su lengua vehicular. “Es necesario que se hagan este tipo de películas en todas las lenguas del Estado, en versión original y con capacidad para llegar a otros lugares”, apunta Munné. Por su parte, Rocatti recalca que esto es posible “gracias a una ley que impulsa que en la Comunidad Valenciana se hagan películas en valenciano”, diferenciándolo además de la industria catalana, “donde este tipo de cine lleva mucho más tiempo desarrollándose”.

A modo de alegato final en favor de este tipo de cine, Pep Munné reivindica la necesidad de las películas pausadas: “La intención de hacer cine así viene de lejos. Una figura tan compleja como John Ford decidió crear una película como The Quiet Man. Y no solo eso, sino que además tuvo la aparentemente absurda idea de contratar a John Wayne para protagonizarla. Un hombre que regresa a su antiguo pueblo en busca de paz y que se permite largos paseos a caballo. Esa capacidad de darle tiempo al espectador para respirar es verdadero cine”.

Los actores animan al público a ver Cowgirl en salas para entregarse plenamente, y en compañía, a esa búsqueda de recuerdos y redescubrimientos personales que propone la película de Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens. “Es una oportunidad para disfrutar de la belleza de lo sencillo y dejarse llevar por ella”, concluyen. Este sábado, además, la cinta compite por alzarse con la Tesela de Oro a la mejor película.