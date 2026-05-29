Descube el papel de las mujeres en el mundo del vino gracias a Meritxell Falgueras en Alicante
La sumiller, periodista y escritora hablará el viernes 5 junio sobre las historias de liderazgo femenino recogidas en su libro Mujeres del vino. El encuentro forma parte del ciclo Vino y Letras y tendrá lugar en el restaurante Maestral
Nuria Camps
Cuando el camarero en el restaurante pregunta: "¿La señora también tomará vino?", Meritxell Falgueras contesta: "Sí, más que el señor". Partiendo de esta realidad, la sumiller, escritora y periodista rescata en su libro Mujeres del vino un legado a menudo invisibilizado: el de aquellas hijas que toman las riendas de las bodegas familiares, enólogas de prestigio internacional, referentes del periodismo y sumilleres que han conquistado las salas gracias a su empatía y talento comunicativo. Falgueras será la figura central de la próxima jornada de Vinos y Letras, que se celebrará el viernes 5 de junio a mediodía en el restaurante Maestral. El evento ofrecerá un menú exclusivo que contará además con la presencia de referentes de la alta gastronomía alicantina, como María José Sanromán y Susu Díaz.
Más de un siglo de tradición
El programa Vinos y Letras, creado de forma conjunta por la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino (UMH), la Escuela de Catas de Alicante, el grupo Vectalia y el Restaurante Maestral, vuelve a la actividad. Esta reanudación estará protagonizada por Meritxell Falgueras, nombrada mejor sumiller nacional en 2011 y perteneciente a una reconocida saga con más de un siglo de historia en el mundo del vino. Su aclamado trabajo, que cuenta con galardones internacionales, constituye un viaje excepcional por las vidas de las empresarias, viticultoras y enólogas que están cambiando el panorama vinícola. En definitiva, una obra clave y de lectura imprescindible para descubrir el impacto y el liderazgo femenino en las bodegas contemporáneas.
A través de un relato fresco, Mujeres del Vino rompe con los tradicionales clichés técnicos del sector para redescubrir el ecosistema vitivinícola desde una perspectiva de género. Las páginas de este libro no solo recogen biografías inspiradoras de pioneras que han desafiado barreras, sino que también actúan como una guía práctica para comprender los nuevos lenguajes de la cata. La autora logra plasmar cómo la intuición, la sostenibilidad y la innovación empresarial liderada por mujeres están definiendo las tendencias que marcarán el consumo del futuro. La librería 80 Mundos de Alicante venderá ejemplares del libro para que la autora pueda dedicarlos al final del evento.
Un menú especial
Para la ocasión se ha diseñado un menú exclusivo que rinde homenaje a estas grandes figuras femeninas de la gastronomía mediterránea que se maridarán con los vinos AD GAUDE (Blanco) de Casa Sicilia 1707, Pere Ventura Tresor Rose (Cava Rosado) de Bodega Pere Ventura, La Celestina (Tinto DO Ribera del Duero) de Bodegas La Celestina.
El menú arrancará con un brindis de bienvenida con La Gilda By Susi Díaz, luego como entrantes Terciopelo de remolacha con binzas de tomate de La Huerta de María José San Román y Vieira sobre crema de coliflor y aceite de vainilla. Como plato principal: Presa ibérica de bellota, jugo de cebollas tostadas y berenjena china con tahini, y de postre: Milhoja de lemon pie.
Las personas interesadas en acudir a la cita deberán realizar reserva previa en el teléfono 650 825 949 o en el correo electrónico eventos@maestral.es.
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