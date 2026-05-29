Hannibal Laguna gana el Premio Diseñador Nacional de la MercedesBenz Fashion Week Madrid en su 40 aniversario

El diseñador alicantino Hannibal Laguna recibirá el Premio Diseñador Nacional de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid coincidiendo con el 40 aniversario de su firma. La pasarela, organizada por IFEMA Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, reconocerá así una de las trayectorias más consolidadas y representativas de la moda española contemporánea.

El galardón pone en valor cuatro décadas de trabajo marcadas por la elegancia, la coherencia estética y una identidad creativa propia que han convertido a Hannibal Laguna en un referente indiscutible del diseño nacional. A lo largo de estos años, la firma ha destacado por su dominio del oficio y por su capacidad para reinterpretar la moda de autor a través de colecciones con un lenguaje reconocible.

Desde la organización destacan que este reconocimiento responde a “una carrera marcada por la excelencia creativa y la consistencia”, así como a su contribución al posicionamiento de la moda española tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Asimismo, la provincia está de suerte, pues en la pasada edición dicho galardón fue a parar a las manos de Juan Vidal, diseñador de moda de Elda.

Con este premio, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid reivindica además el valor cultural de la moda como industria creativa, motor económico y expresión artística, al tiempo que rinde homenaje a las figuras que han construido la historia del sector en España. La próxima edición de MBFWMadrid SS26 se celebrará del 14 al 19 de septiembre y continuará reforzando su diálogo con la ciudad de Madrid y su posicionamiento internacional.