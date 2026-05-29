Opinión | Gastrorigen
¿Me recomiendas un buen restaurante?
Me resulta difícil responder a esta pregunta que entre amigos y conocidos me hacen un par de veces por semana. Lo primero que debo hacer es situar el perfil del interlocutor, porque lo conozca o porque lo interrogue con sutileza, averiguar qué entiende por buen restaurante requiere un análisis psicológico y económico, pues he de averiguar dónde, cuándo, si quiere arroz, si prefiere una carne de moda, si quiere explorar, que "reels" ha visto últimamente que subliminalmente le condicione a querer algo sin saberlo… En fin, necesito casi actuar como un "ChatGPT" humano a la búsqueda de una buena recomendación que cuadre con lo que espera de mí, y yo sin tener ni idea de por donde va. Se me hace complicado incluso para mí a veces decidir ante sitios nuevos, pues veo referencias contradictorias y no lo descubro hasta que voy y acierto o me equivoco, que es lo que al final nos cabrea. O sea, tú ves una imagen, un vídeo de algo muy atrayente, apetitoso, con cromatismo en un plato chulo, con un producto aparente; y resulta ser una piltrafa donde la salsa es de sabor industrial, la carne dura y el plato de almacén baratero.
Y ahí es donde empiezan los problemas.
Nunca hemos tenido tanta información gastronómica al alcance de la mano y, sin embargo, nunca ha sido tan difícil encontrar una recomendación verdaderamente fiable. Las plataformas digitales, las redes sociales, las guías gastronómicas y los miles de vídeos que consumimos cada semana ofrecen opiniones muy diferentes sobre los mismos establecimientos. El cliente recibe más información que nunca, pero no necesariamente mejores criterios gastronómicos adecuados para decidir.
Las guías especializadas siguen teniendo gran utilidad. Los creadores de contenido, sean mas influencers o menos, desempeñan una función evidente de promoción, lucrativa en muchos casos, o sea publicitada y de divulgación, que no siempre de conocimientos. El problema aparece cuando mezclamos todas esas referencias como si respondieran a un mismo criterio.
Mientras tanto, el crítico gastronómico cultivado, ortodoxo y de buen comer ha ido perdiendo protagonismo frente a una comunicación mucho más rápida, popular y populista, condicionada a una mayor visibilidad y el impacto inmediato.
Quizá por eso han proliferado restaurantes que comparten una misma fórmula de éxito. Cambian los nombres, la decoración o la ubicación, pero el guion suele parecerse bastante. Un tartar de atún por aquí, una carne madurada por allá, algún plato pensado para ser fotografiado y una carta que mezcla referencias nacionales e internacionales sin demasiadas explicaciones. Nada de ello es negativo en sí mismo. De hecho, muchos de estos establecimientos funcionan razonablemente bien y satisfacen a su clientela momentáneamente, pero en muchos casos inciden en la perdida de la identidad gastronómica y de la determinación de "bueno". O dónde está aquello de que el mejor arroz el de mi mamá, o que la mejor tortilla la de mi abuela, la perdida de los recuerdos gastronómicos como referencia disminuyen la capacidad del individuo para poder distinguir lo realmente rico de lo que no lo es, cada vez se cocina menos en las casas y los niños comen peor que comíamos nosotros, y sumado a este tipo de actividad gastronómica instagramera han "matado a la mamá aquella".
Por eso cada vez tengo más dudas cuando alguien me pide una recomendación gastronómica. No porque falten buenos restaurantes, sino porque cada persona busca algo diferente cuando sale a comer. Así que la próxima vez que me hagan la pregunta, probablemente responderé, como decía Jacinto Benavente, "vete a una fonda que huela a puchero, vino y conversación".
Alicante, cantera de sumilleres
La presentación del ranking Top 100 Sommeliers España 2026, celebrada el pasado lunes en el Hotel Four Seasons de Madrid, volvió a dejar una noticia especialmente positiva para la provincia de Alicante y para la Comunidad Valenciana en su conjunto la cual se situó con el 19% a un solo punto de la comunidad de Madrid como las dos comunidades con mejor resultado. Diez de los cien galardonados son alicantinos o ejercen su actividad en nuestra provincia, situándonos así por delante de otros territorios nacionales tradicionalmente asociados a la gran gastronomía y al vino.
Dentro de ese éxito colectivo, Alicante vuelve a desempeñar un papel protagonista. Cinco profesionales figuran entre los cincuenta primeros puestos del ranking nacional: Guillermo Llopis (4.º) Alicantino que repite posición fruto de su mérito y profesionalidad situándose en el Top 5, Miguel Terol (14.º) del restaurante Beat de Calpe, Sandra Rausell Martín (33.ª) de Carvon en Moraira; Ángela Rodríguez Ruiz, (34.ª) de la alicantina Taberna Airen; y Lorena Ríos (42.ª) del Grupo Forty. Un dato que supone que el diez por ciento de los cincuenta mejores sumilleres de España tienen raíces profesionales en Alicante. Guillermo Llopis representa el perfil del estudioso incansable, del profesional que entiende la sumillería como una formación continua. Miguel Terol ha encontrado en la competición y en los concursos una herramienta constante de crecimiento profesional. Sandra Rausell forma parte de una nueva generación de sumilleres con amplia preparación técnica y experiencia en proyectos gastronómicos de primer nivel. Ángela Rodríguez Ruiz compagina su actividad profesional al frente de Bodega Airén con impartir formación. Por su parte, Lorena Ríos ha desarrollado una trayectoria ligada a la gestión de cartas en grandes restaurantes y grupos de restauración, manteniendo siempre una intensa actividad formativa, entre los puestos del 51 al 100 e igual de importantes aparecen cinco sumilleres mas del entorno Alicantino. Fernando Bravo (Nou Arcos); Chistian Gabriel (Piripi Gastronou); Francesc Marco (Racó D´Anna); David Santos (Bodega Airén) y la Winw Director de Monastrell Nuria España.
Pero detrás de ellos existe un ecosistema que lleva décadas construyéndose. La labor de asociaciones como ASPA y ASECA, el trabajo desarrollado por la Escuela de Cata de Alicante, la oferta formativa de los CDT, las actividades impulsadas por distribuidores y bodegas, las acciones de promoción de la Denominación de Origen Alicante y proyectos como Alicante Gastronómica, con sus salas de cata y su consolidado Túnel del Vino, han contribuido decisivamente a elevar el nivel de conocimiento y especialización de los profesionales. Naturalmente, el mérito pertenece a quienes aparecen en la clasificación. aunque sus logros son también el reflejo de una provincia que lleva años apostando por la formación, la cultura gastronómica y el conocimiento del vino. Los reconocimientos individuales son la parte visible de un trabajo colectivo que hoy sitúa a Alicante y a la Comunidad Valenciana entre los grandes referentes de la sumillería española. Enhorabuena a todos.
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