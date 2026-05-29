¿Me recomiendas un buen restaurante?

Me resulta difícil responder a esta pregunta que entre amigos y conocidos me hacen un par de veces por semana. Lo primero que debo hacer es situar el perfil del interlocutor, porque lo conozca o porque lo interrogue con sutileza, averiguar qué entiende por buen restaurante requiere un análisis psicológico y económico, pues he de averiguar dónde, cuándo, si quiere arroz, si prefiere una carne de moda, si quiere explorar, que "reels" ha visto últimamente que subliminalmente le condicione a querer algo sin saberlo… En fin, necesito casi actuar como un "ChatGPT" humano a la búsqueda de una buena recomendación que cuadre con lo que espera de mí, y yo sin tener ni idea de por donde va. Se me hace complicado incluso para mí a veces decidir ante sitios nuevos, pues veo referencias contradictorias y no lo descubro hasta que voy y acierto o me equivoco, que es lo que al final nos cabrea. O sea, tú ves una imagen, un vídeo de algo muy atrayente, apetitoso, con cromatismo en un plato chulo, con un producto aparente; y resulta ser una piltrafa donde la salsa es de sabor industrial, la carne dura y el plato de almacén baratero.

Y ahí es donde empiezan los problemas.

Nunca hemos tenido tanta información gastronómica al alcance de la mano y, sin embargo, nunca ha sido tan difícil encontrar una recomendación verdaderamente fiable. Las plataformas digitales, las redes sociales, las guías gastronómicas y los miles de vídeos que consumimos cada semana ofrecen opiniones muy diferentes sobre los mismos establecimientos. El cliente recibe más información que nunca, pero no necesariamente mejores criterios gastronómicos adecuados para decidir.

Las guías especializadas siguen teniendo gran utilidad. Los creadores de contenido, sean mas influencers o menos, desempeñan una función evidente de promoción, lucrativa en muchos casos, o sea publicitada y de divulgación, que no siempre de conocimientos. El problema aparece cuando mezclamos todas esas referencias como si respondieran a un mismo criterio.

Mientras tanto, el crítico gastronómico cultivado, ortodoxo y de buen comer ha ido perdiendo protagonismo frente a una comunicación mucho más rápida, popular y populista, condicionada a una mayor visibilidad y el impacto inmediato.

Quizá por eso han proliferado restaurantes que comparten una misma fórmula de éxito. Cambian los nombres, la decoración o la ubicación, pero el guion suele parecerse bastante. Un tartar de atún por aquí, una carne madurada por allá, algún plato pensado para ser fotografiado y una carta que mezcla referencias nacionales e internacionales sin demasiadas explicaciones. Nada de ello es negativo en sí mismo. De hecho, muchos de estos establecimientos funcionan razonablemente bien y satisfacen a su clientela momentáneamente, pero en muchos casos inciden en la perdida de la identidad gastronómica y de la determinación de "bueno". O dónde está aquello de que el mejor arroz el de mi mamá, o que la mejor tortilla la de mi abuela, la perdida de los recuerdos gastronómicos como referencia disminuyen la capacidad del individuo para poder distinguir lo realmente rico de lo que no lo es, cada vez se cocina menos en las casas y los niños comen peor que comíamos nosotros, y sumado a este tipo de actividad gastronómica instagramera han "matado a la mamá aquella".

Por eso cada vez tengo más dudas cuando alguien me pide una recomendación gastronómica. No porque falten buenos restaurantes, sino porque cada persona busca algo diferente cuando sale a comer. Así que la próxima vez que me hagan la pregunta, probablemente responderé, como decía Jacinto Benavente, "vete a una fonda que huela a puchero, vino y conversación".