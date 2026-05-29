Estas son las obras de teatro que aterrizan en Alicante este fin de semana

Claudio Tolcachir lleva el sábado 30 de mayo a las 20 horas al Teatro Chapí de Villena la obra Camino a la Meca, de Athol Fugard. Esta obra se inspira en una mujer real, Helen Martins, que se rebeló contra todos los estamentos de su época. Un ser que persigue el deseo, la luz de la inspiración que no corresponde a ninguna edad ni a ninguna generación. Alguien que prefiere las preguntas a las certezas, que valora su libertad y su autonomía enfrentando a su tiempo y al mundo que la rodea. Helen Martins, es una escultora y artista sudafricana que vivió en el pequeño pueblo de Nieu-Bethesda durante la época del apartheid. A pesar de la presión social y su avanzada edad, Helen se rebeló contra los estamentos de su época para crear un jardín extraordinario lleno de esculturas y vidrio. En el fondo, su mayor temor nunca fue la vejez o la muerte, sino perder la inspiración y dejar de tener deseos. La obra es una aclamada obra teatral versionada y dirigida por el director argentino Claudio Tolcachir. La pieza reflexiona sobre la libertad personal, la autonomía en la vejez, la amistad y el peso de las expectativas sociales. El reparto cuenta con la participación de Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla. Las entradas estarán a la venta a partir de 14 euros.

La obra de Athol Fugard es versionada por el director argentino Claudio Tolcachir / INFORMACIÓN

El sueño de migrar, por Arthur Miller

La versión de Eduardo Galán de Panorama desde el puente de Arthur Miller llega al Gran Teatro de Elche. El reconocido dramaturgo centró la trama de esta obra en la ciudad de Nueva York en la década de 1950. Mostraba la migración italiana que soñaba con vivir en el país de las oportunidades. El sueño americano es también el que ilumina hoy a tantos hispanos que viven en Nueva York, lo que traslada a este concepto el planteamiento de Miller, que expone un drama amoroso y familiar trágico donde el deseo reprimido de Eddie Carbone por su sobrina Catherine desencadena celos, obsesión y traición. La obra muestra cómo el amor prohibido y los celos chocan con las normas sociales, provocando la caída del protagonista y sellando su trágico destino. El espectáculo tendrá lugar el sábado 30 a las 20 horas con entradas desde 18 euros.

Enfrentarse a lo que marca su identidad

Emigradas es un proyecto de danza contemporánea que investiga la experiencia de la migración desde el cuerpo, entendiendo el movimiento como archivo vivo, testimonio y herramienta de supervivencia identitaria. Esta representación se podrá disfrutar el domingo 31 de mayop en el Teatre Arniches de Alicante a las 19 horas. Las entradas están a la venta por 15 euros.

"Emigradas", la nueva propuesta de danza de la compañía Cienfuegos / INFORMACIÓN

Recordar los noventa a través del humor

David Domínguez ofrece un espectáculo de humor este viernes 29 de mayo en el Teatro Municipal de Torrevieja a las 20.30 horas. David Domínguez es un tío feliz, pero no feliz porque sea feliz, sino porque se entrena todos los días para serlo. El raro de los 90 es un espectáculo de humor en el que David Domínguez da un repaso en tono irónico y gamberro a sus vivencias en la década de los 90. Desde 15 euros.

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David Domínguez lleva al Teatro Municpal de Torrevieja su espectáculo de humor / INFORMACIÓN

Mentalismo y magia interactiva en Torrevieja

Teletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público... Estas son algunas cosas que el público podrá ver en el Teatro Municiapal de Torrevieja este domingo 21 de mayo a las18 horas en el espectáculo de magia Nada es lo que parece del mago Dakris. Una oportunidad para vivir de primera persona las virtudes del ilusionista valenciano. Entradas disponibles a 28 euros.