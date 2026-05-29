Spring Festival y otras alternativas musicales para este fin de semana en Alicante

Gala de auténtico lujo la que acoge este viernes, a las 21.30 horas, El Muelle Live del Puerto de Alicante con la llegada de Miguel Ríos, el eterno rey del rock, que presenta su gira El último vals, título también de su último álbum. El músico ha construido una trayectoria legendaria con temas como El río, Vuelvo a Granada, el mítico Himno a la alegría, Santa Lucía o el histórico directo Rock and Ríos, manteniéndose durante décadas como una de las grandes figuras del rock español. Ahora regresa a Alicante demostrando que "los viejos rockeros nunca mueren".

Miguel Ríos actuará en El Muelle Live este viernes 29 con todos sus clásicos / Nani Gutierrez

La música de Pancho Varona y Anna Dukke en Euterpe

La sala Euterpe ofrece este fin de semana una doble cita musical de primer nivel. Este viernes, a las 22 horas, y el domingo, a las 19.30, llegará Pancho Varona, uno de los grandes nombres de la música española, que comenzó su carrera con Viceversa y acabó convirtiéndose en la mano derecha de Joaquín Sabina. Mañana 30 de mayo, a las 21 horas, será el turno de la cantautora Anna Dukke, artista que tras pasar por distintas bandas ha consolidado un estilo propio entre el góspel, blues, soul y country. La cantante ha actuado en países como Estados Unidos o México, donde grabó su último disco.

Orgullo latinoamericano con el rock de Rata Blanca

La banda argentina Rata Blanca continúa con la gira mundial que ha desarrollado durante el pasado año y este 2026, una ruta que este viernes 29 hace parada en la Sala The One de San Vicente del Raspeig a partir de las 21 horas. El grupo, uno de los grandes referentes del rock y el metal en español, destaca por los riffs de guitarra y la potente voz de su líder, Adrián Barilari. Con más de 30 años de trayectoria, Rata Blanca ha triunfado en escenarios de todo el mundo gracias a un repertorio que mezcla la fuerza del metal con influencias de la música clásica. La formación ha compartido escenario con artistas como Alice Cooper o el fallecido Ozzy Osbourne.

Rata Blanca vuelve a España con una gira que pasa por San Vicente / INFORMACION

Marearock siempre apuesta por lo más undeground

La Sala Marearock prepara un intenso fin de semana de metal, punk y ska con dos noches de alto voltaje. Este viernes, a las 22 horas, llegará Kraken, la histórica banda que, tras la muerte de su fundador, inicia una nueva etapa con voz femenina en una gira que pasa por Alicante antes de continuar por distintos países. Junto a ellos actuará Sylvania, formación valenciana de heavy y power metal que presenta su nuevo álbum Purgatorium. El sábado 30, a la misma hora, será el turno de Manolo Kabezabolo, referente del punk estatal con más de 30 años de trayectoria. Completarán la noche The Eskarallas, Dame Ke Fume y Kreddy Frueger.

Diana Navarro, en voz y alma en el Gran Teatro de Elche

La prodigiosa voz de Diana Navarro llega este viernes 29, a las 20.30 horas, al Gran Teatro de Elche para celebrar más de 20 años de carrera sobre los escenarios. La artista repasará algunos de los temas que ya forman parte de la historia de la canción española y el título Ya no estoy sola, que refleja el respaldo creciente de un público que no ha dejado de admirarla.

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Diana Navarro, una de las voces más destacas de España, en Elche / Salva Musté

El Spring Festival recibe el calor a golpe de macroevento

Y, por último, llega el Spring Festival, que celebra el viernes 29 y el sábado 30 de mayo desde las 17 horas su nueva edición en el Multiespacio Rabasa. La jornada del viernes contará con artistas y bandas como Carolina Durante, Siloé, Ginebras, Sexy Zebras, Xoel López, Ladilla Rusa, Natalia Lacunza, Paula Mattheus y Temples, mientras que el sábado será el turno de La M.O.D.A., Love of Lesbian, Ultraligera, Dorian, Sanguijuelas del Guadiana, Malmö 040, Hens, Marina Reche y Neoverbeneo.