«Esfuerzo, ser buena persona y talento, por ese orden, son las tres patas para tener éxito en mi trabajo», nos contó ayer en una charla Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario de más de setenta películas, siete de ellas nominadas a los Goya, actriz, estilista y presentadora de televisión, que este año es la premiada en la sección de Fashion Cinema, coordinado por Rosario Puñales, del Festival de Cine de Alicante.

Fue una charla motivadora en la que quiso principalmente enseñar a los numerosos alumnos que fueron a escuchar «Más allá del vestuario» a afrontar los problemas que pueden encontrar en el mundo del cine, y qué cualidades deben tener para entrar en un sector que, según explicó la diseñadora, «es pequeño, endogámico y complicado».

Cristina Rodríguez, “artista de variedades”, como ella se define, con Rosario Puñales, coordinadora de Fashion Cinema. / INFORMACIÓN

Frente a la imagen idílica que muchos puedan tener de este trabajo, Cristina aseguró que «todo me ha costado mucho, lo que he conseguido ha sido a base de pico y pala y constancia. No me quejo de nada de lo que me ha pasado en la vida, porque han sido cosas increíbles, pero ha sido sembrando y recogiendo y, sobre todo, tratando bien a la gente. Hay mucho déspota, así que, si no eres amable por educación, hazlo al menos por interés, porque el becario de hoy puede ser el productor del mañana».

A estas alturas de la vida, lo que quiere es «trabajar con gente maja, porque pasas muchas horas con ellos, hay mucho estrés y los equipos pueden saltar por los aires si no hay buen ambiente. Yo quiero participar en proyectos que me dejen buen sabor de boca, donde tus compañeros se conviertan en tu familia, donde haya risas y no soberbia; no puedo con la gente que prefiere que la temas a que la quieras». Para quien no lo sepa, Cristina es de Benidorm y ejerce de embajadora del municipio por donde va. Y como muestra de amor a la provincia de Alicante, hoy recogerá el premio con un vestido de Rubén Hernández y calzado de Magrit.

Y para quien no lo haya visto, el corto sobre el diseñador David Delfín es uno de los que más han llamado la atención de la Fashion Cinema. En su proyección estuvieron presentes el profesor Enric Mira, de la Universidad de Alicante; Ana Martínez Gorostiza, profesora de la Escuela Superior de Diseño de Valencia; el fotógrafo y profesor de la misma escuela, Mario Rabasco y Rafa Sánchez Cervera, exdiseñador de firmas como Dolce & Gabanna, Vivienne Westwood o Montesinos, y promotor del proyecto fotográfico «Influencer». Con la participación de las personas que tuvo más cerca en su vida, el corto es un auténtico canto a la vida y a la superación. ¡Muy recomendable!

Amor al arte

Hay espectáculos divertidos y luego está La Chirichota sinfónica. Schubert, Mozart, Vivaldi, Verdi, Beethoven y Chopin salen de sus tumbas y se encuentran con la Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani. Y comienzan casi dos horas de auténtico disfrute con «Vuelven los clásicos». Con letras absolutamente hilarantes sobre obras clásicas y modernas, los compositores renacidos hacen un repaso a la música actual dando cera sin parar, con humor, sarcasmo, mucho cachondeo y bromas que hicieron que el público se partiera de risa, pero de verdad, a carcajada limpia.

"Vuelven los clásicos" con La Chirichota y la orquesta Virtuós Mediterrani. / INFORMACIÓN

El espectáculo se convirtió en una defensa de la buena música, de la que se crea con el alma y no de la que se hace apretando un botón y que suene todo igual. Y para que no hubiera dudas, mencionaron a grupos y cantantes actuales que perdurarán en el tiempo y que se convertirán en unos clásicos como ellos. Impresionantes los arreglos de la orquesta y su director, Gerardo Estrada, que se ha pasado meses haciendo las adaptaciones para este espectáculo que tiene vocación de continuidad en otras ciudades.

Gerardo Estrada hizo los arreglos musicales para este divertidísimo espectáculo musical. / INFORMACIÓN

Y como esto no es para contarlo, sino para vivirlo, dejo solo este mensaje: «Ojalá que llueva café en el campo», lo convirtieron en «ojalá no pierdas la fe en el canto». ¡Hay que poner música a la vida!

María Gracia Illán, Alfonso Blas y Carmen Vives junto a algunos músicos "resucitados". / INFORMACIÓN

Vertebrando la Comunidad

Factura 1.300 millones de euros y es el líder mundial en inversores para almacenamiento de energía. Pues el vicepresidente técnico de Power Electronics, Lalo Salvo, recogió el premio de la Fundación Conexus de manos de su presidente, Manuel Broseta; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, con unas palabras de agradecimiento, cercanía y una humildad que nos emocionaron y nos inspiraron a todos. El balneario de Las Arenas de Valencia fue el escenario de una comida a la que acudieron autoridades, representantes empresariales y medios de comunicación. De Alicante, Alfredo Millá, presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), y Nacho de Julián, director adjunto de Casa Mediterráneo. La fundación tiene otros patronos de la provincia, pero por diversos motivos excusaron su asistencia. Sin ánimo de molestar, pero luego queremos…

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También es cierto que nos animan a utilizar los transportes públicos, algo que me parece perfecto. Pues tuve que coger el tren de las nueve y cuarto para llegar puntual a la comida, y el de vuelta a las siete y cuarto que llegó con 45 minutos de retraso para que me diera tiempo de tomarme el café. Total, trece horas para ir a comer a Valencia. ¡Así no se vertebra la Comunidad!