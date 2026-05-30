"Que vienen los perros", conquista la Tesela de Oro del Festival de Cine de Alicante

El Festival Internacional de Cine de Alicante baja el telón a una nueva edición. La 23ª edición del certamen concluyó este sábado con una gala celebrada en el Teatro Principal, donde Que vienen los perros se convirtió en la gran triunfadora de la noche al alzarse con la Tesela de Oro a la mejor película, el máximo reconocimiento del festival.

La gran vencedora de la noche es un thriller psicológico que aborda el abandono, la memoria y la búsqueda de la identidad, y que obtuvo la Tesela de Oro a la mejor película, premio dotado con 3.000 euros. Sus directores, Iván Sánchez y David Tembleque, recogieron el galardón en una ceremonia que puso el broche final a esta edición del festival.

La película supone el debut en el largometraje de Sánchez y Tembleque, quienes también firman el guion junto a Leila Baida y Olivia Baglivi. El elenco está integrado por Olivia Baglivi, Mabel del Pozo, Ramón Esquinas, Carmen Mayordomo y Catalina Sopelana. La producción corre a cargo de Clapham Films, RV Entertainment y 925 Producciones, mientras que la dirección de fotografía es obra de Iván Sánchez Alonso y la banda sonora lleva la firma de Claudio Bonaldi.

"Que vienen los perros", una película indie con identidad propia protagonizada por mujeres fuertes / Pilar Cortés

Además de la Tesela de Oro, Que vienen los perros sumó varios reconocimientos más durante la gala. Iván Sánchez y David Tembleque recibieron la Tesela de Plata a la mejor dirección, Olivia Baglivi fue distinguida como mejor actriz e Iván Sánchez obtuvo también el premio a la mejor fotografía. El actor Joaquín López-Bailo recibió una mención especial por su interpretación.

La trama sigue a Liz, una prostituta de lujo que atraviesa una profunda crisis personal. Tras sufrir un episodio violento, comienzan a aflorar recuerdos bloqueados que la llevan a regresar a sus orígenes, donde descubrirá que la madre que la abandonó desempeña un papel fundamental en su salvación.

David Tembleque e Iván Sánchez, codirectores de "Que vienen los perros" / PILAR CORTES

En el apartado de largometrajes, la Tesela de Plata al mejor guion fue para Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal. Por su parte, José Luis García-Pérez obtuvo el premio al mejor actor por su interpretación en Rabioso. El premio de la crítica recayó en A la cara, de Javier Marco, reconocimiento que recogió su coguionista Belén Sánchez Arévalo.

Homenajes

La ceremonia también sirvió para rendir homenaje a dos destacados profesionales del sector audiovisual. El compositor Roque Baños recibió el premio Música para la Imagen, mientras que la diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez fue distinguida con el galardón Fashion Cinema. Ambos agradecieron emocionados unos reconocimientos que estuvieron acompañados de varias sorpresas durante la gala.

Cristina Rodríguez recibió el premio de manos de Marta Fenollar, vicepresidenta audiovisual de la Asociación de Artistas Plásticos, Escénicos y Audiovisuales de España. En el caso de Roque Baños, el encargado de entregarle el galardón fue Luis Ivars, ganador de esta distinción en la pasada edición y amigo personal del homenajeado.

Cortos a escena

En la sección de cortometrajes, el premio al mejor cortometraje de ficción nacional, dotado con 1.000 euros y clasificatorio para los Premios Goya 2027, fue para 21 de Octubre, de J. Cánovas. Carlos Santos fue reconocido como mejor actor por Montecarlo, mientras que Ariadna Llobet obtuvo el premio a la mejor actriz por 13 Gatos. El galardón a la mejor dirección fue para Alba Just por Lleó, obra que además consiguió el premio Aguas de Alicante al mejor corto de temática medioambiental, también dotado con 1.000 euros.

En el ámbito internacional, Samba Infinito, del brasileño Leonardo Martinelli, fue elegido mejor cortometraje de ficción internacional. El premio Casa Mediterráneo recayó en L’Alone, de Jean Piero-Gian Piero Rotoli.

El reconocimiento al mejor cortometraje de animación nacional fue para Pinchu es así, de Carmen Córdoba, que también obtiene acceso a la preselección de los Premios Goya 2027. En documental, el premio fue para Enguídanos, l’escriptor que viatjà a les estrelles, de Joana Chilet, igualmente clasificatorio para los Goya. El galardón al mejor cortometraje LGTBI fue para Café con corazón, dirigido por Ángel Puado y Sebastián Haro. Finalmente, el público eligió como mejor corto de la sección Alicante Cinema a Tiempo al tiempo, de Andrés López.

Durante su intervención, el director del festival, Vicente Seva, destacó la respuesta del público y puso en valor el crecimiento del Laboratorio de Proyectos, que este año ha celebrado su octava edición. Seva subrayó la importancia de este espacio como punto de encuentro para la industria audiovisual, especialmente en la presentación de proyectos y en el foro de coproducción desarrollado junto a la Región de Murcia. Asimismo, aseguró que la buena acogida obtenida anima a la organización a seguir trabajando para consolidar el Festival Internacional de Cine de Alicante como un referente del sector.

Noticias relacionadas

La gala de clausura puso fin a ocho jornadas de cine en las que se han proyectado largometrajes, cortometrajes y películas invitadas. Más de un centenar de proyecciones han pasado por salas y teatros de la ciudad, acercando al público historias de muy diversa temática y consolidando una nueva edición del certamen alicantino.