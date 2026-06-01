La dramaturgia, "a golpes" en Alicante: este es el primer asalto en el Teatre Arniches
Los alicantinos Morgan Blasco y Josi Alvarado se enfrentan en los cuartos de final del Torneig de Dramatúrgia del IVC, que se realizará el martes 2 de junio a las 19 horas
Los alicantinos Morgan Blasco y Josi Alvarado se enfrentar en el asalto de cuartos de final del Torneig de Dramatúrgia del Institut Valencià de Cultura. Será el martes 2 de junio, a las 19 horas, en el Teatre Arniches de Alicante.
Esta iniciativa, que nació con el objetivo de apoyar e impulsar al sector profesional de las artes escénicas y visibilizar la autoría valenciana, cuenta en la presente edición con Pilar Martínez como maestra de ceremonias. Las entradas se pueden adquirir al precio de dos euros en esta página web.
Los ocho autores y autoras participantes se han dado a conocer, como es habitual y como sucede también en los combates de boxeo, con un apodo. Ellos son: Morgan Blasco, El foraster d’Altea; Josi Alvarado, Pepita Coconi, la panotxa alicantina; Sònia Alejo, La medusa de la Plana Alta; Mage Arnal, La Miquinoria de la Marjal; Alberto Martín de Miguel, El zamarro de las montañas; Sergio Villanueva, Mowgli, el niño de la selva; Marta Chust Jaén, La gata nadadora de l'Horta Sud e Iñaki Moral, El bitxo de Nou Moles.
Morgan Blasco y Josi Alvarado se enfrentarán en el escenario del Arniches, en Alicante, con dos textos de 30 minutos leídos por dos actores o actrices profesionales, en un ring de boxeo. El público decidirá la obra ganadora en cada una de las fases (cuartos, semifinales y final), que se celebrarán en las tres capitales de provincia. Finalmente, los espectadores decidirán quién se lleva el cinturón de campeón del torneo.
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